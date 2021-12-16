https://ru.sputnik.md/20211216/io-geprokurora-trebuet-snyatiya-immuniteta-s-ilana-shora-47278345.html

И. о. генпрокурора требует снятия иммунитета с Илана Шора

И. о. генпрокурора требует снятия иммунитета с Илана Шора

И.о. генпрокурора Думитру Робу требует снятия иммунитета с депутата парламента Илана Шора по нескольким статьям обвинения

2021-12-16T11:38+0200

2021-12-16T11:38+0200

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илан шор

генпрокурор

иммунитет

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. И. о. генпрокурора Думитру Робу требует снятия иммунитета с депутата парламента Илана Шора по нескольким статьям обвинения.Как сообщил в начале заседания парламента спикер Игорь Гросу, утром 16 декабря поступили девять заявлений от Генпрокуратуры о "снятии иммунитета для задержания, обыска, ареста, привлечения к уголовной ответственности депутата Илана Шора".Прокуроры обвиняют Илана Шора в совершении таких преступлений:Игорь Гросу передал все заявления Генпрокуратуры на рассмотрение в юридическую комиссию парламента.Депутат Партии "Шор" Марина Таубер на брифинге в парламенте назвала очередное требование о снятии иммунитета с Илана Шора плохо срежиссированным цирком и обвинила президента Майю Санду в использовании правоохранительных органов для сведения политических счетов.Она пообещала, что декларация о захваченном государстве и процедура импичмента президента, которую намерена инициировать Партия "Шор", будут доведены до конца.Напомним, экс-мэра Оргеева и главу одноименной партии Илана Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом, а 5 августа 2016 года Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года.Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить его из-под домашнего ареста и поместить под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения Шором границы Молдовы возбуждено уголовное дело, его объявили в международный розыск.

https://ru.sputnik.md/20210820/delo-shora-snova-perevodyat-v-druguyu-sudebnuyu-instantsiyu-44101801.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

илан шор, генпрокурор, иммунитет