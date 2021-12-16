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Какие сюрпризы ждут жителей и гостей Кишинева в "новогоднем" троллейбусе
Какие сюрпризы ждут жителей и гостей Кишинева в "новогоднем" троллейбусе
Кишинев преобразился к зимним праздникам: для создания новогодней атмосферы Управление электротранспорта украсило гирляндами несколько троллейбусов
2021-12-16T20:12+0200
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В Кишиневе в преддверии зимних праздников на рейсы вышло больше "новогодних" троллейбусов. Как заявил ранее примар столицы Ион Чебан, муниципальные власти хотели, чтобы в этом году праздничная атмосфера была не только в каждом секторе, но и в пригородах.Для создания новогоднего настроения столичный общественный транспорт украсили более тысячи метров гирлянд, а во многих троллейбусах играет рождественская музыка. Подробнее – в нашем видео.
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кишинев, сюрприз, видео, в молдове, молдова

Какие сюрпризы ждут жителей и гостей Кишинева в "новогоднем" троллейбусе

20:12 16.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
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Кишинев преобразился к зимним праздникам. О том, как выглядит общественный транспорт, который курсирует по столичным улицам, смотрите в видео Sputnik.
В Кишиневе в преддверии зимних праздников на рейсы вышло больше "новогодних" троллейбусов. Как заявил ранее примар столицы Ион Чебан, муниципальные власти хотели, чтобы в этом году праздничная атмосфера была не только в каждом секторе, но и в пригородах.
Для создания новогоднего настроения столичный общественный транспорт украсили более тысячи метров гирлянд, а во многих троллейбусах играет рождественская музыка. Подробнее – в нашем видео.
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