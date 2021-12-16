https://ru.sputnik.md/20211216/kishinev-novogodnyy-trolleybus-47293549.html

Какие сюрпризы ждут жителей и гостей Кишинева в "новогоднем" троллейбусе

Какие сюрпризы ждут жителей и гостей Кишинева в "новогоднем" троллейбусе

Кишинев преобразился к зимним праздникам: для создания новогодней атмосферы Управление электротранспорта украсило гирляндами несколько троллейбусов

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В Кишиневе в преддверии зимних праздников на рейсы вышло больше "новогодних" троллейбусов. Как заявил ранее примар столицы Ион Чебан, муниципальные власти хотели, чтобы в этом году праздничная атмосфера была не только в каждом секторе, но и в пригородах.Для создания новогоднего настроения столичный общественный транспорт украсили более тысячи метров гирлянд, а во многих троллейбусах играет рождественская музыка. Подробнее – в нашем видео.

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