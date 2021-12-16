https://ru.sputnik.md/20211216/kishinev-novogodnyy-trolleybus-47293549.html
Какие сюрпризы ждут жителей и гостей Кишинева в "новогоднем" троллейбусе
Какие сюрпризы ждут жителей и гостей Кишинева в "новогоднем" троллейбусе
Кишинев преобразился к зимним праздникам: для создания новогодней атмосферы Управление электротранспорта украсило гирляндами несколько троллейбусов
2021-12-16T20:12+0200
2021-12-16T20:12+0200
2021-12-16T20:12+0200
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В Кишиневе в преддверии зимних праздников на рейсы вышло больше "новогодних" троллейбусов. Как заявил ранее примар столицы Ион Чебан, муниципальные власти хотели, чтобы в этом году праздничная атмосфера была не только в каждом секторе, но и в пригородах.Для создания новогоднего настроения столичный общественный транспорт украсили более тысячи метров гирлянд, а во многих троллейбусах играет рождественская музыка. Подробнее – в нашем видео.
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Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
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кишинев, сюрприз, видео, в молдове, молдова
Какие сюрпризы ждут жителей и гостей Кишинева в "новогоднем" троллейбусе
Кишинев преобразился к зимним праздникам. О том, как выглядит общественный транспорт, который курсирует по столичным улицам, смотрите в видео Sputnik.
В Кишиневе в преддверии зимних праздников на рейсы вышло больше "новогодних" троллейбусов. Как заявил ранее примар столицы Ион Чебан, муниципальные власти хотели, чтобы в этом году праздничная атмосфера была не только в каждом секторе, но и в пригородах.
Для создания новогоднего настроения столичный общественный транспорт украсили более тысячи метров гирлянд, а во многих троллейбусах играет рождественская музыка. Подробнее – в нашем видео.