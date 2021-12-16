https://ru.sputnik.md/20211216/kitay-ssha-razmer-ekonomiki-47279510.html

Китай обгонит США по размеру экономики в 2033 году – эксперты

Китай обгонит США по размеру экономики в 2033 году – эксперты

Поднебесная, таким образом, может впервые стать крупнейшей экономикой мира.

2021-12-16T23:47+0200

2021-12-16T23:47+0200

2021-12-16T23:47+0200

экономика

в мире

китай

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Китай может впервые обогнать США по размерам своего валового внутреннего продукта в 2033 году, однако уже через 23 года вновь сместится на вторую позицию – на фоне демографических проблем. Расчеты в своем релизе представил Японский центр экономических исследований, передает РИА Новости.Тенденция к сокращению населения в Китае будет оказывать негативное давление на ее рост, в то время как США, предположительно, будут поддерживать стабильный рост численности населения и высокой продуктивности и вернут себе лидирующую позицию крупнейшей экономики мира к 2056 году, отмечается в релизе.Ранее в декабре свою оценку развитию китайской экономики дал американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск. Он считает, что размер экономики Китая в скором времени превысит экономику США в два-три раза.

https://ru.sputnik.md/20211113/kitay-amerika-46390381.html

китай

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в мире, китай