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Китай обгонит США по размеру экономики в 2033 году – эксперты
© Sputnik / Анна РаткоглоДевушка на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине.
© Sputnik / Анна Раткогло
Поднебесная, таким образом, может впервые стать крупнейшей экономикой мира.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Китай может впервые обогнать США по размерам своего валового внутреннего продукта в 2033 году, однако уже через 23 года вновь сместится на вторую позицию – на фоне демографических проблем. Расчеты в своем релизе представил Японский центр экономических исследований, передает РИА Новости.
"Согласно основному варианту развития, ВВП Китая в 2033 году будет в 2,4 раза больше показателя 2020 года и достигнет отметки в 35,841 триллиона долларов, превзойдя американский (в размере 35,821 триллиона долларов в 2033 году). Таким образом, Китай станет впервые крупнейшей экономикой мира. Это произойдет, как ожидается, на четыре года позже нашего прошлого базового расчета", – отмечается в документе.
Тенденция к сокращению населения в Китае будет оказывать негативное давление на ее рост, в то время как США, предположительно, будут поддерживать стабильный рост численности населения и высокой продуктивности и вернут себе лидирующую позицию крупнейшей экономики мира к 2056 году, отмечается в релизе.
Ранее в декабре свою оценку развитию китайской экономики дал американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск. Он считает, что размер экономики Китая в скором времени превысит экономику США в два-три раза.
Ранее в декабре свою оценку развитию китайской экономики дал американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск. Он считает, что размер экономики Китая в скором времени превысит экономику США в два-три раза.
13 ноября, 16:25