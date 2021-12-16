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Китай обгонит США по размеру экономики в 2033 году – эксперты
Китай обгонит США по размеру экономики в 2033 году – эксперты
Поднебесная, таким образом, может впервые стать крупнейшей экономикой мира.
2021-12-16T23:47+0200
2021-12-16T23:47+0200
экономика
в мире
китай
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Китай может впервые обогнать США по размерам своего валового внутреннего продукта в 2033 году, однако уже через 23 года вновь сместится на вторую позицию – на фоне демографических проблем. Расчеты в своем релизе представил Японский центр экономических исследований, передает РИА Новости.Тенденция к сокращению населения в Китае будет оказывать негативное давление на ее рост, в то время как США, предположительно, будут поддерживать стабильный рост численности населения и высокой продуктивности и вернут себе лидирующую позицию крупнейшей экономики мира к 2056 году, отмечается в релизе.Ранее в декабре свою оценку развитию китайской экономики дал американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск. Он считает, что размер экономики Китая в скором времени превысит экономику США в два-три раза.
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в мире, китай

Китай обгонит США по размеру экономики в 2033 году – эксперты

23:47 16.12.2021
© Sputnik / Анна РаткоглоДевушка на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине.
Девушка на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине. - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Анна Раткогло
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Поднебесная, таким образом, может впервые стать крупнейшей экономикой мира.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Китай может впервые обогнать США по размерам своего валового внутреннего продукта в 2033 году, однако уже через 23 года вновь сместится на вторую позицию – на фоне демографических проблем. Расчеты в своем релизе представил Японский центр экономических исследований, передает РИА Новости.

"Согласно основному варианту развития, ВВП Китая в 2033 году будет в 2,4 раза больше показателя 2020 года и достигнет отметки в 35,841 триллиона долларов, превзойдя американский (в размере 35,821 триллиона долларов в 2033 году). Таким образом, Китай станет впервые крупнейшей экономикой мира. Это произойдет, как ожидается, на четыре года позже нашего прошлого базового расчета", – отмечается в документе.

Тенденция к сокращению населения в Китае будет оказывать негативное давление на ее рост, в то время как США, предположительно, будут поддерживать стабильный рост численности населения и высокой продуктивности и вернут себе лидирующую позицию крупнейшей экономики мира к 2056 году, отмечается в релизе.

Ранее в декабре свою оценку развитию китайской экономики дал американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск. Он считает, что размер экономики Китая в скором времени превысит экономику США в два-три раза.
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