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Курс валют на пятницу: евро дорожает
Курс валют на пятницу: евро дорожает
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-16T22:20+0200
2021-12-16T22:20+0200
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 17 декабря. Доллар немного сдаст позиции по отношению к молдавскому лею, евро продолжит расти в цене.Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,7255 лея.Евро подорожает на три бана и закрепится на уровне 20,0191 лея.Что касается остальных валют, то 17 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2413 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6513 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0450 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
https://ru.sputnik.md/20211117/dengi-na-iskhode-ssha-mogut-stolknutsya-s-defoltom-46467720.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, курс валют, рубль, доллар, евро

Курс валют на пятницу: евро дорожает

22:20 16.12.2021
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 17 декабря. Доллар немного сдаст позиции по отношению к молдавскому лею, евро продолжит расти в цене.
Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,7255 лея.
Евро подорожает на три бана и закрепится на уровне 20,0191 лея.
Что касается остальных валют, то 17 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2413 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6513 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0450 в пересчете на национальную валюту.
Денежные купюры США - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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