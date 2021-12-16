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https://ru.sputnik.md/20211216/liliana-vitsu-izbrana-predsedatelem-soveta-po-televideniyu-i-radio-47292742.html
Лилиана Вицу избрана председателем Совета по телевидению и радио
Лилиана Вицу избрана председателем Совета по телевидению и радио
Новый состав учреждения избрал председателя и вице-председателя.
2021-12-16T16:38+0200
2021-12-16T16:38+0200
общество
в молдове
кстр
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Журналист Лилиана Вицу была избрана президентом Совета по телевидению и радио Молдовы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.После своего избрания Лилиана Вицу заявила, что первой своей задачей считает восстановление доверия к учреждению.На том же заседании совета вице-председателем совета была избрана Анета Гонца.Напомним, в начале декабря депутаты утвердили кандидатуры семи членов Совета по телевидению и радио (СТР).За назначения проголосовали 86 народных избранников.Новые члены СТР: Орест Дабижа, Лариса Туря, Татьяна Крестенко, Руслан Михалевский, Лилиана Вицу-Ешану, Анна Гонца, Евгений Рыбка. Все они назначены сроком на шесть лет.Согласно молдавскому законодательству, Совет по телевидению и радио состоит из семи членов, один из которых назначается президентом, один – кабмином, трое – парламентскими фракциями, соблюдая пропорциональное представительство большинства и парламентской оппозиции. Двоих выдвигают общественные организации.
https://ru.sputnik.md/20211203/parlamente-odobrili-kandidatury-semi-chlenov-soveta-po-televideniyu-radio-46919486.html
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в молдове, кстр

Лилиана Вицу избрана председателем Совета по телевидению и радио

16:38 16.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariКСТР
КСТР - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Новый состав учреждения избрал председателя и вице-председателя.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Журналист Лилиана Вицу была избрана президентом Совета по телевидению и радио Молдовы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
После своего избрания Лилиана Вицу заявила, что первой своей задачей считает восстановление доверия к учреждению.
"Я думаю, что в первую очередь мы должны составить план действий, чтобы каждый член совета определил для себя приоритеты. Я хотела бы, чтобы Совет позиционировал себя как партнер медиа-учреждений", - цитирует Вицу пресс-служба ведомства.
На том же заседании совета вице-председателем совета была избрана Анета Гонца.
Напомним, в начале декабря депутаты утвердили кандидатуры семи членов Совета по телевидению и радио (СТР).
За назначения проголосовали 86 народных избранников.
Пульт - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
Общество
В парламенте одобрили кандидатуры семи членов Совета по телевидению и радио
3 декабря, 13:07
Новые члены СТР: Орест Дабижа, Лариса Туря, Татьяна Крестенко, Руслан Михалевский, Лилиана Вицу-Ешану, Анна Гонца, Евгений Рыбка. Все они назначены сроком на шесть лет.
Согласно молдавскому законодательству, Совет по телевидению и радио состоит из семи членов, один из которых назначается президентом, один – кабмином, трое – парламентскими фракциями, соблюдая пропорциональное представительство большинства и парламентской оппозиции. Двоих выдвигают общественные организации.
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