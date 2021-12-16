https://ru.sputnik.md/20211216/liliana-vitsu-izbrana-predsedatelem-soveta-po-televideniyu-i-radio-47292742.html

Лилиана Вицу избрана председателем Совета по телевидению и радио

Лилиана Вицу избрана председателем Совета по телевидению и радио

Новый состав учреждения избрал председателя и вице-председателя.

2021-12-16T16:38+0200

2021-12-16T16:38+0200

2021-12-16T16:38+0200

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Журналист Лилиана Вицу была избрана президентом Совета по телевидению и радио Молдовы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.После своего избрания Лилиана Вицу заявила, что первой своей задачей считает восстановление доверия к учреждению.На том же заседании совета вице-председателем совета была избрана Анета Гонца.Напомним, в начале декабря депутаты утвердили кандидатуры семи членов Совета по телевидению и радио (СТР).За назначения проголосовали 86 народных избранников.Новые члены СТР: Орест Дабижа, Лариса Туря, Татьяна Крестенко, Руслан Михалевский, Лилиана Вицу-Ешану, Анна Гонца, Евгений Рыбка. Все они назначены сроком на шесть лет.Согласно молдавскому законодательству, Совет по телевидению и радио состоит из семи членов, один из которых назначается президентом, один – кабмином, трое – парламентскими фракциями, соблюдая пропорциональное представительство большинства и парламентской оппозиции. Двоих выдвигают общественные организации.

https://ru.sputnik.md/20211203/parlamente-odobrili-kandidatury-semi-chlenov-soveta-po-televideniyu-radio-46919486.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

в молдове, кстр