https://ru.sputnik.md/20211216/lukyanov-moldovu-ne-rassmatrivayut-kak-integratsionnuyu-chast-starogo-sveta-47286138.html

Лукьянов: Молдову не рассматривают как интеграционную часть Старого Света

Лукьянов: Молдову не рассматривают как интеграционную часть Старого Света

Перспективы присоединения Молдовы, Украины и Грузии к Евросоюзу сегодня призрачны как никогда.

2021-12-16T16:50+0200

2021-12-16T16:50+0200

2021-12-16T17:01+0200

политика

молдова

восточное партнерство

интеграция

европейский союз

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Руководство Молдовы понимает, что ни о каком вступлении в Евросоюз в сколько-нибудь обозримой перспективе речи быть не может. Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил известный российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов."Думаю, ЕС сейчас находится в той стадии своего развития, когда вообще о каком-либо расширении говорить очень сложно. Даже в случае балканских государств, которым интеграция уже была обещана. Если же говорить о странах (Молдова в их числе), в чей адрес произносятся лишь общие фразы о никак институционально не оформленном "совместном европейском будущем", то для них сейчас вступление в Евросоюз – абсолютно исключенный сценарий", – утверждает Лукьянов.Он убежден, что в обозримом будущем все внимание Европейского союза будет сконцентрировано на решении многочисленных внутренних проблем, связанных со взаимоотношениями между действующими членами ЕС.По мнению Лукьянова, прием в ЕС новых членов во второй половине девяностых и в нулевых был вполне продуманной линией и имел ряд четких обоснований. В то время бытовало представление, что европейская интеграция способна, во-первых, решить проблемы стран-неофитов, во-вторых, закрыть вопрос полной и окончательной интеграции всей Европы. И тем самым завершить процесс восстановления некой исторической справедливости.Сейчас, полагает политолог, обстановка совершенно иная. И связана она в том числе с результатами интеграции некоторых стран, которые в свое время были, как казалось, полностью готовы к вступлению в ЕС. Достаточно посмотреть на нынешние конфликты с Польшей и Венгрией.Более того, говорит российский аналитик, зациклившись на малореалистичной идее вступления в Европейский союз, некоторые постсоветские страны упускают куда более конкретные возможности для развития.Но здесь, подчеркивает Лукьянов, ситуация у всех разная. Например, Украина – это, с его точки зрения, проблема уже совсем другого калибра. И особенно сейчас, когда Россия приняла для себя решение, что "украинский" вопрос надо ставить крайне жестко – "поскольку европейское будущее Украины является частью большого противостояния".У Молдовы другая ситуация."Я думаю, руководство республики, в общем, понимает, что ни о каком вступлении в Евросоюз в сколько-нибудь обозримой перспективе речи быть не может. Страны, подобные Молдове, оказались в расколотом состоянии с точки зрения общественных настроений, внутренних действий различных политических сил. И сейчас, как мне представляется, попадают в довольно сложное положение. На большой международной арене началась фактически полномасштабная холодная война 2.0. А это означает, что страны, находящиеся на распутье, и Молдова, естественно, в их числе, принуждены сделать выбор", – сказал Федор Лукьянов в интервью Sputnik Молдова.На полях саммита "Восточного партнерства" 15 декабря президент Молдовы заявила агентству "Рейтер": "Молдова дала понять России, что стремится стать частью Евросоюза".В ходе того же мероприятия украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что "ассоциированное" трио должно стать "новой волной расширения Евросоюза".Президент Литвы Гитанас Науседа объявил себя "твердым сторонником европейской перспективы для партнеров из "трио" на востоке".В итоговой декларации саммита "Восточного партнерства" отмечено: Евросоюз "признает европейские устремления и европейский выбор заинтересованных партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации".

https://ru.sputnik.md/20210420/fedor-lukyanov-moldova-stanovitsya-vse-menee-interesna-i-russia-i-zapadu-34452393.html

https://ru.sputnik.md/20211213/sandu-bryussel-sammit-vostochnogo-partnerstva-47191149.html

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молдова, восточное партнерство, интеграция, европейский союз, в молдове