https://ru.sputnik.md/20211216/maya-sandu-god-prezidentstva-47248743.html
Что удалось сделать Майе Санду за почти год президентства
Что удалось сделать Майе Санду за почти год президентства
Спустя почти год пребывания в должности президент Республики Молдова Майя Санду опубликовала видео о своих достижениях
2021-12-16T08:30+0200
2021-12-16T08:30+0200
2021-12-16T08:30+0200
радио
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итоги
майя санду
год
президент
pas
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Спустя почти год пребывания в должности президент Республики Молдова Майя Санду опубликовала видео о своих достижениях, а также о достижениях правящей Партии PAS."Год у власти - смена политического класса" - так озаглавлен опубликованный главой государства ролик, в котором резюмируются события этого периода."Как Молдова изменилась за год? Мы изменили лицо политического класса. Сейчас у нас в парламенте большинство честных людей, и это дает возможность продвигать реформы, наводить порядок, как мы обещали нашим гражданам", - сказано в обращении главы государства.Однако, так ли все радужно в Молдове, как это представляет гражданам президент, и почему на фоне роста цен на энергоносители и продукты наблюдается все большая апатия и разочарование населения, нежели восторженность политикой, проводимой, так называемыми, "хорошими людьми"?Ответ на этот вопрос в программе "Утро на Sputnik-е" дают политические аналитики Корнелиу Чуря и Виталий Катанэ.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
молдова, итоги, майя санду, год, президент, pas, видео
Что удалось сделать Майе Санду за почти год президентства
Вторая половина декабря 2021 года, в том числе, будет отмечена тем, что глава государства Майя Санду отметит год пребывания в президентском кресле: эксперты анализируют насколько удалось ей и Партии PAS что-то изменить в стране.
Спустя почти год пребывания в должности президент Республики Молдова Майя Санду опубликовала видео о своих достижениях, а также о достижениях правящей Партии PAS.
"Год у власти - смена политического класса" - так озаглавлен опубликованный главой государства ролик, в котором резюмируются события этого периода.
"Как Молдова изменилась за год? Мы изменили лицо политического класса. Сейчас у нас в парламенте большинство честных людей, и это дает возможность продвигать реформы, наводить порядок, как мы обещали нашим гражданам", - сказано в обращении главы государства.
Однако, так ли все радужно в Молдове, как это представляет гражданам президент, и почему на фоне роста цен на энергоносители и продукты наблюдается все большая апатия и разочарование населения, нежели восторженность политикой, проводимой, так называемыми, "хорошими людьми"?
Ответ на этот вопрос в программе "Утро на Sputnik-е" дают политические аналитики Корнелиу Чуря и Виталий Катанэ.