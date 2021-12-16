https://ru.sputnik.md/20211216/maya-sandu-god-prezidentstva-47248743.html

Что удалось сделать Майе Санду за почти год президентства

Что удалось сделать Майе Санду за почти год президентства

Спустя почти год пребывания в должности президент Республики Молдова Майя Санду опубликовала видео о своих достижениях

2021-12-16T08:30+0200

2021-12-16T08:30+0200

2021-12-16T08:30+0200

радио

молдова

итоги

майя санду

год

президент

pas

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Спустя почти год пребывания в должности президент Республики Молдова Майя Санду опубликовала видео о своих достижениях, а также о достижениях правящей Партии PAS."Год у власти - смена политического класса" - так озаглавлен опубликованный главой государства ролик, в котором резюмируются события этого периода."Как Молдова изменилась за год? Мы изменили лицо политического класса. Сейчас у нас в парламенте большинство честных людей, и это дает возможность продвигать реформы, наводить порядок, как мы обещали нашим гражданам", - сказано в обращении главы государства.Однако, так ли все радужно в Молдове, как это представляет гражданам президент, и почему на фоне роста цен на энергоносители и продукты наблюдается все большая апатия и разочарование населения, нежели восторженность политикой, проводимой, так называемыми, "хорошими людьми"?Ответ на этот вопрос в программе "Утро на Sputnik-е" дают политические аналитики Корнелиу Чуря и Виталий Катанэ.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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