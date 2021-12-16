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Мэрия сообщила, где в Кишиневе будут работать елочные базары
Мэрия сообщила, где в Кишиневе будут работать елочные базары
После завершения новогодних праздников елки будут централизованно собирать для переработки.
2021-12-16T14:00+0200
2021-12-16T16:11+0200
общество
кишинев
новый год
елки
базар
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Елочные базары в молдавской столице будут работать до 7 января 2022 года, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.Градоначальник подчеркнул, что продажа елок должна проходить при строгом соблюдении правил противоэпидемической безопасности. После окончания зимних праздников елки будут централизованно собирать для переработки на удобрение. Переработку проведет муниципальное предприятие по управлению зелеными насаждениями.Мэрия также публикует адреса, по которым разрешена организация елочных базаров.БуюканыУлица Алба-Юлия, 196/2, угол с ул. Л. Деляну; ул. Иона Крянгэ, 45/1, Каля Ешилор 2, Каля Ешилор 71/3.ЦентрУл. Академическая, 5, ул. Измаильская, 84 (на парковке), ул. Измаильская, 94, угол пр. Д. Кантемира, ул. Митрополит Варлаам, угол ул. Армянской.БотаникаУл. Индепенденцей, перекресток с пр. Траян; пр-т Куза-Водэ, перекресток с ул. Индепенденце; пр-т Дачия, 16/1; пр-т Дачия, перекресток с пр-т Траян; пр-т Дачия, перекресток с пр-т Дечебал; пр-т Дачия, перекресток с пр-т Куза-Водэ; пр-т Дачия, 44; пр-т Дечебал, перекресток с ул. Зелинского; пр-т Дачия, 65 (поселок Аэропорта); Мунчештское шоссе, 402; пр-т Траян, 42; пр-т Дечебал, перекресток с ул. Сармизеджетуса; ул. Сармизеджетуса, перекресток с ул. Зелинского.ЧеканыУл. Алеку Руссо, 28 (возле ТЦ Green Hills), ул. Алеку Руссо, 61/1-63/1, пр. Мирча чел Бэтрын, 2, 8, 12, 23, 25/1 (ТЦ Kaufland), 39, ул. Джинта Латинэ, ул. Михай Садовяну, ул. Милеску Спэтару, ул. Мария Дрэган, ул. Волунтарилор, ул. Вадул-луй-Водэ, ул. Узинелор.РышкановкаУл. Б. Воевод угол с ул. Киевской; ул. Б. Воевод 1/1, ул. Б. Воевод, угол с Московским пр., ул. Василе Александри, угол с ул. Г. Уреке, ул. Василе Александри, угол с ул. Александру чел Бун, пр. Кантемир 6, ул. Измаил, угол с пр. Д. Кантемир, ул. Измаил, 98/4, пр. Москова, 10-10/1, Московский пр., 9/1, Московский пр., 19, угол с ул. Матей Басараб, Московский пр., 18, угол с ул. Матей Басараб, Московский пр., угол ул. А. Руссо, 1/1, ул. Александру чел Бун, ул. Кожокарилор, ул. Тигина, 65, ул. Болгарская, Московский пр., угол с ул. Студенческой, ул. Чеукарь, 2, ул. Соколень, 19, ул. Каля Орхеюлуй, 105-107, ул. Каля Мошилор, 2-2/1, ул. Андрей Дога, 35, ул. Н. Димо, 17/1, 17/2, 17/3, ул. Албишоара, 80/4-80/5, Балканское шоссе.
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кишинев, новый год, елки, базар

Мэрия сообщила, где в Кишиневе будут работать елочные базары

14:00 16.12.2021 (обновлено: 16:11 16.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariЕлочный базар
Елочный базар - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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После завершения новогодних праздников елки будут централизованно собирать для переработки.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Елочные базары в молдавской столице будут работать до 7 января 2022 года, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
Градоначальник подчеркнул, что продажа елок должна проходить при строгом соблюдении правил противоэпидемической безопасности. После окончания зимних праздников елки будут централизованно собирать для переработки на удобрение. Переработку проведет муниципальное предприятие по управлению зелеными насаждениями.
Мэрия также публикует адреса, по которым разрешена организация елочных базаров.

Буюканы

Улица Алба-Юлия, 196/2, угол с ул. Л. Деляну; ул. Иона Крянгэ, 45/1, Каля Ешилор 2, Каля Ешилор 71/3.
Как выбирать и как хранить живую елку - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
Видео
Как выбирать и как хранить живую елку
11 декабря, 20:00

Центр

Ул. Академическая, 5, ул. Измаильская, 84 (на парковке), ул. Измаильская, 94, угол пр. Д. Кантемира, ул. Митрополит Варлаам, угол ул. Армянской.

Ботаника

Ул. Индепенденцей, перекресток с пр. Траян; пр-т Куза-Водэ, перекресток с ул. Индепенденце; пр-т Дачия, 16/1; пр-т Дачия, перекресток с пр-т Траян; пр-т Дачия, перекресток с пр-т Дечебал; пр-т Дачия, перекресток с пр-т Куза-Водэ; пр-т Дачия, 44; пр-т Дечебал, перекресток с ул. Зелинского; пр-т Дачия, 65 (поселок Аэропорта); Мунчештское шоссе, 402; пр-т Траян, 42; пр-т Дечебал, перекресток с ул. Сармизеджетуса; ул. Сармизеджетуса, перекресток с ул. Зелинского.

Чеканы

Ул. Алеку Руссо, 28 (возле ТЦ Green Hills), ул. Алеку Руссо, 61/1-63/1, пр. Мирча чел Бэтрын, 2, 8, 12, 23, 25/1 (ТЦ Kaufland), 39, ул. Джинта Латинэ, ул. Михай Садовяну, ул. Милеску Спэтару, ул. Мария Дрэган, ул. Волунтарилор, ул. Вадул-луй-Водэ, ул. Узинелор.

Рышкановка

Ул. Б. Воевод угол с ул. Киевской; ул. Б. Воевод 1/1, ул. Б. Воевод, угол с Московским пр., ул. Василе Александри, угол с ул. Г. Уреке, ул. Василе Александри, угол с ул. Александру чел Бун, пр. Кантемир 6, ул. Измаил, угол с пр. Д. Кантемир, ул. Измаил, 98/4, пр. Москова, 10-10/1, Московский пр., 9/1, Московский пр., 19, угол с ул. Матей Басараб, Московский пр., 18, угол с ул. Матей Басараб, Московский пр., угол ул. А. Руссо, 1/1, ул. Александру чел Бун, ул. Кожокарилор, ул. Тигина, 65, ул. Болгарская, Московский пр., угол с ул. Студенческой, ул. Чеукарь, 2, ул. Соколень, 19, ул. Каля Орхеюлуй, 105-107, ул. Каля Мошилор, 2-2/1, ул. Андрей Дога, 35, ул. Н. Димо, 17/1, 17/2, 17/3, ул. Албишоара, 80/4-80/5, Балканское шоссе.
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