https://ru.sputnik.md/20211216/minzdrav-prosrochennye-privivkami-47297144.html

Минздрав отвергает обвинения о прививке граждан просроченными вакцинами

Минздрав отвергает обвинения о прививке граждан просроченными вакцинами

В Минздраве утверждают, что выводы, представленные Счетной палатой не соответствуют действительности.

2021-12-16T19:14+0200

2021-12-16T19:14+0200

2021-12-16T19:14+0200

минздрав

счетная палата

коронавирус

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Соблюдение требований об использовании вакцин в течение срока их действия является приоритетом и контролируется медицинскими учреждениями, проводящими вакцинацию, заявили в четверг в Минздраве в ответ на обвинения Счетной палаты (СП) об использовании ведомством просроченных препаратов.В Минздраве утверждают, что выводы, представленные Счетной палатой, основаны на данных, извлеченных из реестра прививок, относящихся к периоду 30.05 – 31.08.2021."Мы хотели бы сообщить, что в ни в одном реестре учета нет данных, подтверждающих выводы Счетной палаты", – добавили в Минздраве.Отметим, аудит СП под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченными препаратами. Об этом на заседании СП в четверг заявил председатель структуры Мариан Лупу.Как уточнила аудитор Ирина Рогачева, речь идет о 6804 подобных случаях.

https://ru.sputnik.md/20211216/schetnaya-palata-vyyavila-7-tysyach-sluchaev-vvedeniya-prosrochennoy-vaktsiny-47286491.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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минздрав, счетная палата, в молдове, молдова