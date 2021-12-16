https://ru.sputnik.md/20211216/minzdrav-prosrochennye-privivkami-47297144.html
Минздрав отвергает обвинения о прививке граждан просроченными вакцинами
Минздрав отвергает обвинения о прививке граждан просроченными вакцинами
В Минздраве утверждают, что выводы, представленные Счетной палатой не соответствуют действительности.
2021-12-16T19:14+0200
2021-12-16T19:14+0200
2021-12-16T19:14+0200
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счетная палата
коронавирус
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Соблюдение требований об использовании вакцин в течение срока их действия является приоритетом и контролируется медицинскими учреждениями, проводящими вакцинацию, заявили в четверг в Минздраве в ответ на обвинения Счетной палаты (СП) об использовании ведомством просроченных препаратов.В Минздраве утверждают, что выводы, представленные Счетной палатой, основаны на данных, извлеченных из реестра прививок, относящихся к периоду 30.05 – 31.08.2021."Мы хотели бы сообщить, что в ни в одном реестре учета нет данных, подтверждающих выводы Счетной палаты", – добавили в Минздраве.Отметим, аудит СП под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченными препаратами. Об этом на заседании СП в четверг заявил председатель структуры Мариан Лупу.Как уточнила аудитор Ирина Рогачева, речь идет о 6804 подобных случаях.
https://ru.sputnik.md/20211216/schetnaya-palata-vyyavila-7-tysyach-sluchaev-vvedeniya-prosrochennoy-vaktsiny-47286491.html
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Евгений Чебан
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минздрав, счетная палата, в молдове, молдова
Минздрав отвергает обвинения о прививке граждан просроченными вакцинами
В Минздраве утверждают, что выводы, представленные Счетной палатой, не соответствуют действительности.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Соблюдение требований об использовании вакцин в течение срока их действия является приоритетом и контролируется медицинскими учреждениями, проводящими вакцинацию, заявили в четверг в Минздраве в ответ на обвинения Счетной палаты (СП) об использовании ведомством просроченных препаратов.
В Минздраве утверждают, что выводы, представленные Счетной палатой, основаны на данных, извлеченных из реестра прививок, относящихся к периоду 30.05 – 31.08.2021.
"Мы заявляем, что вакцины с истекшим сроком годности не использовались, а задержка введения данных о вакцинации не имеет ничего общего с самим препаратом. В то время система записи информации была недостаточно развита, чтобы избежать технических ошибок регистрации", – сообщают в Минздраве.
"Мы хотели бы сообщить, что в ни в одном реестре учета нет данных, подтверждающих выводы Счетной палаты", – добавили в Минздраве.
Отметим, аудит СП под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченными препаратами. Об этом на заседании СП в четверг заявил председатель структуры Мариан Лупу.
Как уточнила аудитор Ирина Рогачева, речь идет о 6804 подобных случаях.