https://ru.sputnik.md/20211216/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47294101.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-16T18:45+0200

2021-12-16T18:45+0200

2021-12-16T19:03+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 459 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции – из Италии, Франции, Чехии и России.За минувшие сутки проведено 6222 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 371 410.У работников системы здравоохранения выявлено три случая инфицирования: один – у врача, один – у медсестры и один – у сотрудника вспомогательного персонала.Госпитализированы 1025 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 156 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 34).В то же время за сутки выздоровели 529 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 356 606.Минздрав сообщает о 12 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9450.

https://ru.sputnik.md/20211216/schetnaya-palata-vyyavila-7-tysyach-sluchaev-vvedeniya-prosrochennoy-vaktsiny-47286491.html

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2021

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в молдове, минздрав, статистика