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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-16T18:45+0200
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в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 459 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции – из Италии, Франции, Чехии и России.За минувшие сутки проведено 6222 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 371 410.У работников системы здравоохранения выявлено три случая инфицирования: один – у врача, один – у медсестры и один – у сотрудника вспомогательного персонала.Госпитализированы 1025 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 156 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 34).В то же время за сутки выздоровели 529 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 356 606.Минздрав сообщает о 12 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9450.
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:45 16.12.2021 (обновлено: 19:03 16.12.2021)
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaБольница
Больница - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Дмитрий Терехов
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 459 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции – из Италии, Франции, Чехии и России.
За минувшие сутки проведено 6222 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 371 410.
У работников системы здравоохранения выявлено три случая инфицирования: один – у врача, один – у медсестры и один – у сотрудника вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1025 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 156 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 34).
В то же время за сутки выздоровели 529 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 356 606.
Минздрав сообщает о 12 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9450.
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
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