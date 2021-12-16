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В Moderna рассказали о низкой эффективности двух доз вакцины от "омикрона"
В Moderna рассказали о низкой эффективности двух доз вакцины от "омикрона"
В Moderna рассказали о низкой эффективности двух доз вакцины от "омикрона"
2021-12-16T10:26+0200
2021-12-16T10:26+0200
коронавирус
вакцинация
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КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Производители вакцины Moderna заявили о том, что две дозы вакцины "значительно" менее эффективны при новом штамме коронавируса "омикрон", передает РИА Новости. Добавляется, что бустерная доза американской вакцины увеличивает ее эффективность.В заявлении отмечается, что после двух доз нейтрализующие титры против "омикрона" значительно ниже, если сравнивать с не мутировавшим ("диким") вариантом COVID-19.В свою очередь, бустерная доза Moderna значительно увеличивает титры нейтрализующих антител против "омикрона".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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вакцинация

В Moderna рассказали о низкой эффективности двух доз вакцины от "омикрона"

10:26 16.12.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISSВакцина Moderna против COVID-19
Вакцина Moderna против COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISS
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Положительный эффект наблюдается при бустерной вакцинации.
КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Производители вакцины Moderna заявили о том, что две дозы вакцины "значительно" менее эффективны при новом штамме коронавируса "омикрон", передает РИА Новости. Добавляется, что бустерная доза американской вакцины увеличивает ее эффективность.
В заявлении отмечается, что после двух доз нейтрализующие титры против "омикрона" значительно ниже, если сравнивать с не мутировавшим ("диким") вариантом COVID-19.
В свою очередь, бустерная доза Moderna значительно увеличивает титры нейтрализующих антител против "омикрона".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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