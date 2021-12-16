https://ru.sputnik.md/20211216/moderna-nizkaea-effektivnosti-vaktsin-omikron-47274215.html

В Moderna рассказали о низкой эффективности двух доз вакцины от "омикрона"

В Moderna рассказали о низкой эффективности двух доз вакцины от "омикрона"

В Moderna рассказали о низкой эффективности двух доз вакцины от "омикрона"

2021-12-16T10:26+0200

2021-12-16T10:26+0200

2021-12-16T10:26+0200

коронавирус

вакцинация

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КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Производители вакцины Moderna заявили о том, что две дозы вакцины "значительно" менее эффективны при новом штамме коронавируса "омикрон", передает РИА Новости. Добавляется, что бустерная доза американской вакцины увеличивает ее эффективность.В заявлении отмечается, что после двух доз нейтрализующие титры против "омикрона" значительно ниже, если сравнивать с не мутировавшим ("диким") вариантом COVID-19.В свою очередь, бустерная доза Moderna значительно увеличивает титры нейтрализующих антител против "омикрона".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211215/uchenye-posledstviyakh-odnovremennogo-zarazheniya-delta-omikron-47246480.html

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вакцинация