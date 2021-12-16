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Молдавские транспортники вышли на протест
Молдавские транспортники вышли на протест
Молдавские автоперевозчики в знак протеста перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре в Кишиневе
2021-12-16T09:22+0200
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транспорт
протест
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Молдавские автоперевозчики в знак протеста перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания. Акция проходит на проезжей части в связи с установкой праздничных павильонов к зимним праздникам на центральной площади молдавской столицы. В связи с протестом множество маршрутов по стране отменят.Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд. Как отметили в АРОТА, со дня проведения прошлого протеста министерство ничего не предприняло.Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.Транспортники из Комрата ранее сообщили, что не выйдут на рейсы в знак солидарности протестующим в Кишиневе.
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транспорт, протест

Молдавские транспортники вышли на протест

09:22 16.12.2021 (обновлено: 09:32 16.12.2021)
© Sputnik / Mihai Caraus
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Автоперевозчики отменили десятки рейсов в знак протеста.
Молдавские автоперевозчики в знак протеста перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания. Акция проходит на проезжей части в связи с установкой праздничных павильонов к зимним праздникам на центральной площади молдавской столицы. В связи с протестом множество маршрутов по стране отменят.
Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд. Как отметили в АРОТА, со дня проведения прошлого протеста министерство ничего не предприняло.
Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.
Транспортники из Комрата ранее сообщили, что не выйдут на рейсы в знак солидарности протестующим в Кишиневе.
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