https://ru.sputnik.md/20211216/moldavskie-transportniki-vyshli-na-protest---perekryt-tsentr-kishineva-47259418.html

Молдавские транспортники вышли на протест

Молдавские транспортники вышли на протест

Молдавские автоперевозчики в знак протеста перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре в Кишиневе

2021-12-16T09:22+0200

2021-12-16T09:22+0200

2021-12-16T09:32+0200

видео

транспорт

протест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/10/47272410_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_ee6ac5a85822b4c1b5c0e62335dc01a1.jpg

Молдавские автоперевозчики в знак протеста перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания. Акция проходит на проезжей части в связи с установкой праздничных павильонов к зимним праздникам на центральной площади молдавской столицы. В связи с протестом множество маршрутов по стране отменят.Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд. Как отметили в АРОТА, со дня проведения прошлого протеста министерство ничего не предприняло.Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.Транспортники из Комрата ранее сообщили, что не выйдут на рейсы в знак солидарности протестующим в Кишиневе.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

транспорт, протест