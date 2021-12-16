https://ru.sputnik.md/20211216/moldova-zelenaya-energetika-47298613.html
Может ли в Молдове зеленая энергетика заменить традиционную
Может ли в Молдове зеленая энергетика заменить традиционную
Тонкости зеленой энергетики, энергетическую уязвимость и безопасность Республики Молдова обсудили с экспертом в области энергетики Серджиу Робу.
2021-12-16T20:57+0200
2021-12-16T20:57+0200
2021-12-16T20:57+0200
радио
молдова
энергетика
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Энергетическая безопасность и стремление переключить современный мир на так называемую зеленую энергию – одна из глобальных задач ведущих элит мира. Ведь при этом необходимо сохранять комфорт для потребителя, к которому он уже привык.Но в то время как часть экспертов, политиков и представителей большого капитала говорят о том, что переход к зеленой энергетике должен состояться как можно быстрее, другая часть заявляет о важности постепенного и разумного перехода, не упуская из виду факт, что у данного процесса имеются свои подводные камни.Речь идет о непредсказуемости погодных условий, необходимости создания очень дорогостоящих мощностей для аккумулирования энергии, а также сопутствующих отходах, которые, в свою очередь, серьезно угрожают окружающей среде. О тонкостях зеленой энергетики, энергетической уязвимости и безопасности Республики Молдова поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экспертом в области энергетики Серджиу Робу.
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Геннадий Вакуловски
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Геннадий Вакуловски
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg
молдова, энергетика, видео
Может ли в Молдове зеленая энергетика заменить традиционную
Подводные камни перехода к зеленой энергетике обсудили в студии Sputnik Молдова с экспертом в этой области Серджиу Робу.
Энергетическая безопасность и стремление переключить современный мир на так называемую зеленую энергию – одна из глобальных задач ведущих элит мира. Ведь при этом необходимо сохранять комфорт для потребителя, к которому он уже привык.
Но в то время как часть экспертов, политиков и представителей большого капитала говорят о том, что переход к зеленой энергетике должен состояться как можно быстрее, другая часть заявляет о важности постепенного и разумного перехода, не упуская из виду факт, что у данного процесса имеются свои подводные камни.
Речь идет о непредсказуемости погодных условий, необходимости создания очень дорогостоящих мощностей для аккумулирования энергии, а также сопутствующих отходах, которые, в свою очередь, серьезно угрожают окружающей среде. О тонкостях зеленой энергетики, энергетической уязвимости и безопасности Республики Молдова поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с экспертом в области энергетики Серджиу Робу.