https://ru.sputnik.md/20211216/moldova-zelenaya-energetika-47298613.html

Может ли в Молдове зеленая энергетика заменить традиционную

Может ли в Молдове зеленая энергетика заменить традиционную

Тонкости зеленой энергетики, энергетическую уязвимость и безопасность Республики Молдова обсудили с экспертом в области энергетики Серджиу Робу.

2021-12-16T20:57+0200

2021-12-16T20:57+0200

2021-12-16T20:57+0200

радио

молдова

энергетика

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Энергетическая безопасность и стремление переключить современный мир на так называемую зеленую энергию – одна из глобальных задач ведущих элит мира. Ведь при этом необходимо сохранять комфорт для потребителя, к которому он уже привык.Но в то время как часть экспертов, политиков и представителей большого капитала говорят о том, что переход к зеленой энергетике должен состояться как можно быстрее, другая часть заявляет о важности постепенного и разумного перехода, не упуская из виду факт, что у данного процесса имеются свои подводные камни.Речь идет о непредсказуемости погодных условий, необходимости создания очень дорогостоящих мощностей для аккумулирования энергии, а также сопутствующих отходах, которые, в свою очередь, серьезно угрожают окружающей среде. О тонкостях зеленой энергетики, энергетической уязвимости и безопасности Республики Молдова поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экспертом в области энергетики Серджиу Робу.

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2021

Геннадий Вакуловски https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg

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