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Может ли в Молдове зеленая энергетика заменить традиционную
Может ли в Молдове зеленая энергетика заменить традиционную
Тонкости зеленой энергетики, энергетическую уязвимость и безопасность Республики Молдова обсудили с экспертом в области энергетики Серджиу Робу.
2021-12-16T20:57+0200
2021-12-16T20:57+0200
радио
молдова
энергетика
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Энергетическая безопасность и стремление переключить современный мир на так называемую зеленую энергию – одна из глобальных задач ведущих элит мира. Ведь при этом необходимо сохранять комфорт для потребителя, к которому он уже привык.Но в то время как часть экспертов, политиков и представителей большого капитала говорят о том, что переход к зеленой энергетике должен состояться как можно быстрее, другая часть заявляет о важности постепенного и разумного перехода, не упуская из виду факт, что у данного процесса имеются свои подводные камни.Речь идет о непредсказуемости погодных условий, необходимости создания очень дорогостоящих мощностей для аккумулирования энергии, а также сопутствующих отходах, которые, в свою очередь, серьезно угрожают окружающей среде. О тонкостях зеленой энергетики, энергетической уязвимости и безопасности Республики Молдова поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экспертом в области энергетики Серджиу Робу.
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Геннадий Вакуловски
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молдова, энергетика, видео

Может ли в Молдове зеленая энергетика заменить традиционную

20:57 16.12.2021
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Ghenadie Vaculovschi - Sputnik Молдова
Геннадий Вакуловски
Все материалы
Подводные камни перехода к зеленой энергетике обсудили в студии Sputnik Молдова с экспертом в этой области Серджиу Робу.
Энергетическая безопасность и стремление переключить современный мир на так называемую зеленую энергию – одна из глобальных задач ведущих элит мира. Ведь при этом необходимо сохранять комфорт для потребителя, к которому он уже привык.
Но в то время как часть экспертов, политиков и представителей большого капитала говорят о том, что переход к зеленой энергетике должен состояться как можно быстрее, другая часть заявляет о важности постепенного и разумного перехода, не упуская из виду факт, что у данного процесса имеются свои подводные камни.
Речь идет о непредсказуемости погодных условий, необходимости создания очень дорогостоящих мощностей для аккумулирования энергии, а также сопутствующих отходах, которые, в свою очередь, серьезно угрожают окружающей среде. О тонкостях зеленой энергетики, энергетической уязвимости и безопасности Республики Молдова поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экспертом в области энергетики Серджиу Робу.
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