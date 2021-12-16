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https://ru.sputnik.md/20211216/nare-planiruet-snizit-tarif-na-prirodnyy-gaz-47274905.html
НАРЭ планирует снизить тариф на природный газ для потребителей
НАРЭ планирует снизить тариф на природный газ для потребителей
В НАРЭ опубликовали проект решения об утверждении новых тарифов на газ.
2021-12-16T10:01+0200
2021-12-16T10:17+0200
нарэ
тариф на газ
экономика
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало проект решения об утверждении постоянных тарифов на природный газ для потребителей. В проекте предлагается установить тариф для бытовых потребителей 10 076 леев за тысячу кубометров без учета НДС. С учетом налога на добавленную стоимость цена одного кубометра газа будет равняться 10,88 лея за кубометр, что на 20 банов меньше нынешнего тарифа.Новые тарифы в НАРЭ планируют утвердить 21 декабря.По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена выросла в 2,4 раза. Тариф был предварительным и до 30 ноября 2021 года регулятор должен был его пересмотреть.По запросу компании Termoelectrica НАРЭ одобрило также новый тариф на отопление. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
https://ru.sputnik.md/20211215/nare-izmenili-tseny-na-toplivo-16-dekabrya-podorozhanie-47255924.html
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Евгений Чебан
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нарэ, тариф на газ, молдовагаз

НАРЭ планирует снизить тариф на природный газ для потребителей

10:01 16.12.2021 (обновлено: 10:17 16.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausКвитанций на фоне газовой плиты
Квитанций на фоне газовой плиты - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В НАРЭ опубликовали проект решения об утверждении новых тарифов на газ.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало проект решения об утверждении постоянных тарифов на природный газ для потребителей. В проекте предлагается установить тариф для бытовых потребителей 10 076 леев за тысячу кубометров без учета НДС.
С учетом налога на добавленную стоимость цена одного кубометра газа будет равняться 10,88 лея за кубометр, что на 20 банов меньше нынешнего тарифа.
Новые тарифы в НАРЭ планируют утвердить 21 декабря.
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По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена выросла в 2,4 раза. Тариф был предварительным и до 30 ноября 2021 года регулятор должен был его пересмотреть.
По запросу компании Termoelectrica НАРЭ одобрило также новый тариф на отопление. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).

Контракт с "Газпромом"

Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
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