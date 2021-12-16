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Новая концепция НАТО должна подтвердить право Украины на вступление в альянс
Новая концепция НАТО должна подтвердить право Украины на вступление в альянс
Новая концепция НАТО должна подтвердить право Украины на вступление в альянс
2021-12-16T12:20+0200
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает, что новая стратегическая концепция альянса подтвердит право таких стран, как Украина, на вступление в НАТО, передает РИА Новости."Мы сейчас готовим новую стратегическую концепцию. Я надеюсь, в этой новой стратегии будет отражена важность таких ценных партнеров, как Украина, а также право третьих стран выбирать свой путь", – сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли учтено желание Украины присоединиться к НАТО в новой стратегической концепции альянса, которую планируется утвердить на саммите в Мадриде летом.Также президент Украины Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что курс Украины в НАТО остается неизменным, его поддержка в обществе растет.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ru.sputnik.md/20211209/moskva-obespokoena-nato-prodolzhaet-nakachivat-ukrainu-oruzhiem-mid-47089626.html
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украина, нато

Новая концепция НАТО должна подтвердить право Украины на вступление в альянс

12:20 16.12.2021 (обновлено: 13:27 16.12.2021)
© Sputnik / Aleksey Vitvitskiy / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Aleksey Vitvitskiy
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В новой стратегии НАТО будет отражена важность таких партнеров, как Украина.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает, что новая стратегическая концепция альянса подтвердит право таких стран, как Украина, на вступление в НАТО, передает РИА Новости.
"Мы сейчас готовим новую стратегическую концепцию. Я надеюсь, в этой новой стратегии будет отражена важность таких ценных партнеров, как Украина, а также право третьих стран выбирать свой путь", – сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли учтено желание Украины присоединиться к НАТО в новой стратегической концепции альянса, которую планируется утвердить на саммите в Мадриде летом.
Также президент Украины Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что курс Украины в НАТО остается неизменным, его поддержка в обществе растет.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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