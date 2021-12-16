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Небо в алмазах: самые необычные фото облаков в уходящем году
Небо в алмазах: самые необычные фото облаков в уходящем году
Смотрите в фотоленте Sputnik, где и когда в 2021 году можно было наблюдать самые жуткие и необычные облака.
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Облака могут быть не только "белогривыми лошадками", как поется в детском мультике, но и по-настоящему внушать ужас.На снимках, представленных в фотоленте, самые странные, страшные и по-своему красивые создания природы.
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фото, в мире

Небо в алмазах: самые необычные фото облаков в уходящем году

17:50 16.12.2021 (обновлено: 17:57 16.12.2021)
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Смотрите в фотоленте Sputnik, где и когда в 2021 году можно было наблюдать самые жуткие и необычные облака.
Облака могут быть не только "белогривыми лошадками", как поется в детском мультике, но и по-настоящему внушать ужас.
На снимках, представленных в фотоленте, самые странные, страшные и по-своему красивые создания природы.
© AFP 2021 / Valery Hache

Отдыхающие на пляже в окрестностях Сен-Тропе, Франция.

Отдыхающие на пляже в окрестностях Сен-Тропе, Франция. - Sputnik Молдова
1/15
© AFP 2021 / Valery Hache

Отдыхающие на пляже в окрестностях Сен-Тропе, Франция.

© Sputnik / Denis Abramov / Перейти в фотобанкВершина горы Машук с самой высокой в Европе телевышкой в условиях низкой облачности в Пятигорске.
Вершина горы Машук с самой высокой в Европе телевышкой в условиях низкой облачности в Пятигорске - Sputnik Молдова
2/15
© Sputnik / Denis Abramov
/
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Вершина горы Машук с самой высокой в Европе телевышкой в условиях низкой облачности в Пятигорске.
© AP Photo / Michael Probst

Вечернее небо над Бундестагом, Берлин.

Вечернее небо над Бундестагом, Берлин. - Sputnik Молдова
3/15
© AP Photo / Michael Probst

Вечернее небо над Бундестагом, Берлин.

© Sputnik / Aram Nersenyan / Перейти в фотобанкГорная дорога в Сюникской области Армении.
Горная дорога в Сюникской области Армении - Sputnik Молдова
4/15
© Sputnik / Aram Nersenyan
/
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Горная дорога в Сюникской области Армении.
© REUTERS / Kirk Fischer

Облако пыли над американским городом Нивот, Колорадо.

Облако пыли над американским городом Нивот, Колорадо. - Sputnik Молдова
5/15
© REUTERS / Kirk Fischer

Облако пыли над американским городом Нивот, Колорадо.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкРыбаки на набережной в Сочи.
Рыбаки на набережной в Сочи - Sputnik Молдова
6/15
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Рыбаки на набережной в Сочи.
© AFP 2021 / John MacDougall

Кучевые облака в небе над Берлином.

Кучевые облака в небе над Берлином. - Sputnik Молдова
7/15
© AFP 2021 / John MacDougall

Кучевые облака в небе над Берлином.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкВид на здания делового центра "Москва-сити" в Москве.
Вид на здания делового центра Москва-сити в Москве - Sputnik Молдова
8/15
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Вид на здания делового центра "Москва-сити" в Москве.
© AFP 2021 / Robert Atanasovski

Вид на окрестности возле города Скопье.

Вид на окрестности возле города Скопье. - Sputnik Молдова
9/15
© AFP 2021 / Robert Atanasovski

Вид на окрестности возле города Скопье.

© AFP 2021 / Yasser Al-Zayyat

Солнце, пробивающееся сквозь облака, Кувейт.

Солнце, пробивающееся сквозь облака, Кувейт. - Sputnik Молдова
10/15
© AFP 2021 / Yasser Al-Zayyat

Солнце, пробивающееся сквозь облака, Кувейт.

© AFP 2021 / Valery Hache

Люди смотрят на большие облака на Английской набережной в Ницце.

Люди смотрят на большие облака на Английской набережной в Ницце. - Sputnik Молдова
11/15
© AFP 2021 / Valery Hache

Люди смотрят на большие облака на Английской набережной в Ницце.

© AFP 2021 / Guillaume Souvant

Ветряки над облаками в Шательро, Франция.

Ветряки над облаками в Шательро, Франция. - Sputnik Молдова
12/15
© AFP 2021 / Guillaume Souvant

Ветряки над облаками в Шательро, Франция.

© AFP 2021 / Fabrice Coffrini

Зрители на трибунах в освещении облаков на закате в Лозанне.

Зрители на трибунах в освещении облаков на закате в Лозанне. - Sputnik Молдова
13/15
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini

Зрители на трибунах в освещении облаков на закате в Лозанне.

© AFP 2021 / Patricia de Melo Moreira

Статуя Христа и облака над Лиссабоном, Португалия.

Статуя Христа и облака над Лиссабоном, Португалия. - Sputnik Молдова
14/15
© AFP 2021 / Patricia de Melo Moreira

Статуя Христа и облака над Лиссабоном, Португалия.

© AFP 2021 / Fabrice Coffrini

Гигантская фреска в стиле ленд-арт французского художника Гийома Легро, изображающая мальчика, развевающего облака, на вершине горы Молесон.

Гигантская фреска в стиле ленд-арт французского художника Гийома Легро, изображающая мальчика, развевающего облака, на вершине горы Молесон. - Sputnik Молдова
15/15
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini

Гигантская фреска в стиле ленд-арт французского художника Гийома Легро, изображающая мальчика, развевающего облака, на вершине горы Молесон.

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