https://ru.sputnik.md/20211216/nebo-almazakh-samyye-neobychnyye-foto-oblakov-ukhodyashchem-godu-47287364.html
Небо в алмазах: самые необычные фото облаков в уходящем году
Небо в алмазах: самые необычные фото облаков в уходящем году
Смотрите в фотоленте Sputnik, где и когда в 2021 году можно было наблюдать самые жуткие и необычные облака.
2021-12-16T17:50+0200
2021-12-16T17:50+0200
2021-12-16T17:57+0200
фото
в мире
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Облака могут быть не только "белогривыми лошадками", как поется в детском мультике, но и по-настоящему внушать ужас.На снимках, представленных в фотоленте, самые странные, страшные и по-своему красивые создания природы.
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фото, в мире
Небо в алмазах: самые необычные фото облаков в уходящем году 17:50 16.12.2021 (обновлено: 17:57 16.12.2021)
Смотрите в фотоленте Sputnik, где и когда в 2021 году можно было наблюдать самые жуткие и необычные облака.
Облака могут быть не только "белогривыми лошадками", как поется в детском мультике, но и по-настоящему внушать ужас.
На снимках, представленных в фотоленте, самые странные, страшные и по-своему красивые создания природы.
© AFP 2021 / Valery Hache
Отдыхающие на пляже в окрестностях Сен-Тропе, Франция.
Отдыхающие на пляже в окрестностях Сен-Тропе, Франция.
© Sputnik / Denis Abramov / Перейти в фотобанк Вершина горы Машук с самой высокой в Европе телевышкой в условиях низкой облачности в Пятигорске.
Вершина горы Машук с самой высокой в Европе телевышкой в условиях низкой облачности в Пятигорске.
© AP Photo / Michael Probst
Вечернее небо над Бундестагом, Берлин.
Вечернее небо над Бундестагом, Берлин.
Горная дорога в Сюникской области Армении.
Облако пыли над американским городом Нивот, Колорадо.
Рыбаки на набережной в Сочи.
© AFP 2021 / John MacDougall
Кучевые облака в небе над Берлином.
Кучевые облака в небе над Берлином.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк Вид на здания делового центра "Москва-сити" в Москве.
Вид на здания делового центра "Москва-сити" в Москве.
© AFP 2021 / Robert Atanasovski
Вид на окрестности возле города Скопье.
Вид на окрестности возле города Скопье.
© AFP 2021 / Yasser Al-Zayyat
Солнце, пробивающееся сквозь облака, Кувейт.
Солнце, пробивающееся сквозь облака, Кувейт.
© AFP 2021 / Valery Hache
Люди смотрят на большие облака на Английской набережной в Ницце.
Люди смотрят на большие облака на Английской набережной в Ницце.
© AFP 2021 / Guillaume Souvant
Ветряки над облаками в Шательро, Франция.
Ветряки над облаками в Шательро, Франция.
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
Зрители на трибунах в освещении облаков на закате в Лозанне.
Зрители на трибунах в освещении облаков на закате в Лозанне.
© AFP 2021 / Patricia de Melo Moreira
Статуя Христа и облака над Лиссабоном, Португалия.
Статуя Христа и облака над Лиссабоном, Португалия.
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
Гигантская фреска в стиле ленд-арт французского художника Гийома Легро, изображающая мальчика, развевающего облака, на вершине горы Молесон.
Гигантская фреска в стиле ленд-арт французского художника Гийома Легро, изображающая мальчика, развевающего облака, на вершине горы Молесон.