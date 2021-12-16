https://ru.sputnik.md/20211216/nebo-almazakh-samyye-neobychnyye-foto-oblakov-ukhodyashchem-godu-47287364.html

Небо в алмазах: самые необычные фото облаков в уходящем году

Небо в алмазах: самые необычные фото облаков в уходящем году

Смотрите в фотоленте Sputnik, где и когда в 2021 году можно было наблюдать самые жуткие и необычные облака.

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фото

в мире

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Облака могут быть не только "белогривыми лошадками", как поется в детском мультике, но и по-настоящему внушать ужас.На снимках, представленных в фотоленте, самые странные, страшные и по-своему красивые создания природы.

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фото, в мире