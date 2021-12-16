https://ru.sputnik.md/20211216/nemerenko-schetnaya-palata-47301402.html
Немеренко: Счетная палата подрывает доверие населения к вакцинации
Немеренко: Счетная палата подрывает доверие населения к вакцинации
Глава Минздрава прокомментировала отчет Счетной палаты, сообщившей о тысячах просроченных вакцин.
2021-12-16T21:55+0200
2021-12-16T21:55+0200
2021-12-16T21:55+0200
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Отчет Счетной палаты, в котором говорится о выявленных случаях прививки от COVID-19 просроченными препаратами, негативно скажется на темпах вакцинации в Молдове. С таким заявлением выступила министр здравоохранения Алла Немеренко.Глава Минздрава назвала подход Счетной палаты к анализу реестров вакцинации непрофессиональным и отметила, что он отдаляет завершение пандемии "ровно до 2050-го" и отметила, что в компетенцию Счетной палаты не входит проверка клинических процедур.Ранее в Минздраве заявили, что вакцины с истекшим сроком годности в Молдове не использовались. В некоторых случаях данные о вакцинировании были внесены в реестр учета позже из-за того, что система записи информации на тот момент была недостаточно развита.
https://ru.sputnik.md/20211216/schetnaya-palata-vyyavila-7-tysyach-sluchaev-vvedeniya-prosrochennoy-vaktsiny-47286491.html
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в молдове, молдова, счетная палата, минздрав молдовы, алла немеренко
Немеренко: Счетная палата подрывает доверие населения к вакцинации
Глава Минздрава прокомментировала отчет Счетной палаты, сообщившей о тысячах просроченных вакцин.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Отчет Счетной палаты, в котором говорится о выявленных случаях прививки от COVID-19 просроченными препаратами, негативно скажется на темпах вакцинации в Молдове. С таким заявлением выступила министр здравоохранения Алла Немеренко.
"Возможно, без каких-либо недобрых намерений, Счетная палата сегодня внесла свой личный вклад в укрепление подозрений относительно процесса вакцинации и еще больше углубила пропасть между доверием граждан к кампании по вакцинации и усилиями, предпринятыми нами, врачами, в ее построении" – написала она в соцсети.
Глава Минздрава назвала подход Счетной палаты к анализу реестров вакцинации непрофессиональным и отметила, что он отдаляет завершение пандемии "ровно до 2050-го" и отметила, что в компетенцию Счетной палаты не входит проверка клинических процедур.
Ранее в Минздраве заявили
, что вакцины с истекшим сроком годности в Молдове не использовались. В некоторых случаях данные о вакцинировании были внесены в реестр учета позже из-за того, что система записи информации на тот момент была недостаточно развита.