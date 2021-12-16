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Общая забастовка в Италии: манифестации проходят в Риме и других городах
Общая забастовка в Италии: манифестации проходят в Риме и других городах
. В Италии проходит общенациональная восьмичасовая забастовка
2021-12-16T14:50+0200
2021-12-16T15:41+0200
общество
в мире
рим
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. В Италии проходит общенациональная восьмичасовая забастовка, работу на этот срок в частном секторе и на госпредприятиях призвали прекратить крупнейшие профсоюзы страны – Всеобщая итальянская конфедерация труда (ВИКР, СGIL) и Итальянский союз труда (UIL), передает РИА Новости.Протестующие выражают недовольство условиями работы и зарплатами, а также планами руководства страны по изменению параметров госбюджета.Отмечается, что стачка в первую очередь коснется сферы гражданских перевозок: в крупнейших городах Италии общественный транспорт будет работать только несколько часов утром и три часа вечером. В Риме перебои ожидаются до 17.00 и с 20.00 до конца дня. К забастовке присоединятся представители разных отраслей: курьеры, дорожные рабочие, сотрудники автошкол, госслужащие, работники почты – за исключением приема граждан в отделениях.Работу продолжат сотрудники сферы здравоохранения и школьного образования. Также к забастовке не присоединятся представители Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся, руководство которой не поддержало коллег в части недовольства пенсионной и налоговой политикой правительства. Существование противоречий признал министр труда Андреа Орландо."Мы находимся в сложном моменте, и я думаю, что это отражается в социальной напряженности, которая также находит выход в такого рода инициативах. Я считаю, что в некотором роде недовольство существует, но я не знаю, все ли может быть решено с помощью бюджетного маневра", – сказал он в эфире Rai Radio1.В Риме на площади Пьяцца-дель-Пополо в первой половине дня прошла общенациональная манифестация c участием лидеров профсоюзов. Одновременно массовые протесты объявлены в Милане, Бари, Палермо и Кальяри под общим лозунгом "Вместе за справедливость".В Риме участники акции протеста заполнили площадь голубым и красными флагами и воздушными шарами в цветах профсоюзных объединений. По оценке корреспондента РИА Новости и дежуривших на месте карабинеров, манифестация собрала свыше 10 тысяч человек.
https://ru.sputnik.md/20211118/zabastovka-afinakh-ne-rabotaet-obschestvennyy-transport-46502126.html
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в мире, рим

Общая забастовка в Италии: манифестации проходят в Риме и других городах

14:50 16.12.2021 (обновлено: 15:41 16.12.2021)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГорода мира. Рим
Города мира. Рим - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
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В крупнейших городах Италии до конца дня транспорт будет работать с перебоями.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. В Италии проходит общенациональная восьмичасовая забастовка, работу на этот срок в частном секторе и на госпредприятиях призвали прекратить крупнейшие профсоюзы страны – Всеобщая итальянская конфедерация труда (ВИКР, СGIL) и Итальянский союз труда (UIL), передает РИА Новости.
Протестующие выражают недовольство условиями работы и зарплатами, а также планами руководства страны по изменению параметров госбюджета.

"Мы просим устроить забастовку и выйти на улицы, потому что все вместе мы должны бороться с беспрецедентной зарплатной и социальной пандемией. Жизни и условия людей явно ухудшились, и поэтому меры правительства должны быть изменены", – сказал генеральный секретарь CGIL Маурицио Ландини.

Отмечается, что стачка в первую очередь коснется сферы гражданских перевозок: в крупнейших городах Италии общественный транспорт будет работать только несколько часов утром и три часа вечером. В Риме перебои ожидаются до 17.00 и с 20.00 до конца дня. К забастовке присоединятся представители разных отраслей: курьеры, дорожные рабочие, сотрудники автошкол, госслужащие, работники почты – за исключением приема граждан в отделениях.
Работу продолжат сотрудники сферы здравоохранения и школьного образования. Также к забастовке не присоединятся представители Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся, руководство которой не поддержало коллег в части недовольства пенсионной и налоговой политикой правительства.

Существование противоречий признал министр труда Андреа Орландо.
"Мы находимся в сложном моменте, и я думаю, что это отражается в социальной напряженности, которая также находит выход в такого рода инициативах. Я считаю, что в некотором роде недовольство существует, но я не знаю, все ли может быть решено с помощью бюджетного маневра", – сказал он в эфире Rai Radio1.
Международный аэропорт в Афинах - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
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18 ноября, 12:50
В Риме на площади Пьяцца-дель-Пополо в первой половине дня прошла общенациональная манифестация c участием лидеров профсоюзов. Одновременно массовые протесты объявлены в Милане, Бари, Палермо и Кальяри под общим лозунгом "Вместе за справедливость".

В Риме участники акции протеста заполнили площадь голубым и красными флагами и воздушными шарами в цветах профсоюзных объединений. По оценке корреспондента РИА Новости и дежуривших на месте карабинеров, манифестация собрала свыше 10 тысяч человек.
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