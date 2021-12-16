https://ru.sputnik.md/20211216/obschaya-zabastovka-italii-manifestatsii-prokhodyat-rime-krupnykh-gorodakh-47283234.html

Общая забастовка в Италии: манифестации проходят в Риме и других городах

Общая забастовка в Италии: манифестации проходят в Риме и других городах

. В Италии проходит общенациональная восьмичасовая забастовка

2021-12-16T14:50+0200

2021-12-16T14:50+0200

2021-12-16T15:41+0200

общество

в мире

рим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/10/47283035_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_18679358af744245463a66ab059655d6.jpg

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. В Италии проходит общенациональная восьмичасовая забастовка, работу на этот срок в частном секторе и на госпредприятиях призвали прекратить крупнейшие профсоюзы страны – Всеобщая итальянская конфедерация труда (ВИКР, СGIL) и Итальянский союз труда (UIL), передает РИА Новости.Протестующие выражают недовольство условиями работы и зарплатами, а также планами руководства страны по изменению параметров госбюджета.Отмечается, что стачка в первую очередь коснется сферы гражданских перевозок: в крупнейших городах Италии общественный транспорт будет работать только несколько часов утром и три часа вечером. В Риме перебои ожидаются до 17.00 и с 20.00 до конца дня. К забастовке присоединятся представители разных отраслей: курьеры, дорожные рабочие, сотрудники автошкол, госслужащие, работники почты – за исключением приема граждан в отделениях.Работу продолжат сотрудники сферы здравоохранения и школьного образования. Также к забастовке не присоединятся представители Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся, руководство которой не поддержало коллег в части недовольства пенсионной и налоговой политикой правительства. Существование противоречий признал министр труда Андреа Орландо."Мы находимся в сложном моменте, и я думаю, что это отражается в социальной напряженности, которая также находит выход в такого рода инициативах. Я считаю, что в некотором роде недовольство существует, но я не знаю, все ли может быть решено с помощью бюджетного маневра", – сказал он в эфире Rai Radio1.В Риме на площади Пьяцца-дель-Пополо в первой половине дня прошла общенациональная манифестация c участием лидеров профсоюзов. Одновременно массовые протесты объявлены в Милане, Бари, Палермо и Кальяри под общим лозунгом "Вместе за справедливость".В Риме участники акции протеста заполнили площадь голубым и красными флагами и воздушными шарами в цветах профсоюзных объединений. По оценке корреспондента РИА Новости и дежуривших на месте карабинеров, манифестация собрала свыше 10 тысяч человек.

https://ru.sputnik.md/20211118/zabastovka-afinakh-ne-rabotaet-obschestvennyy-transport-46502126.html

рим

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, рим