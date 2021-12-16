Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211216/ofitser-mchs-otbuksiroval-na-47-metrov-gruzovik-vesom-8-tonn--47277106.html
Офицер МЧС отбуксировал на 47 метров грузовик весом 8 тонн
Офицер МЧС отбуксировал на 47 метров грузовик весом 8 тонн
Силач из МЧС также установил рекорд России по буксировке грузовой машины на самую длинную дистанцию.
2021-12-16T17:00+0200
2021-12-16T17:03+0200
россия
в мире
мчс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/10/47279231_0:934:1980:2048_1920x0_80_0_0_0aaea28d353fdef57393635e05c61c37.jpg
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Рекордсмен мира офицер МЧС РФ Иннокентий Веселов отбуксировал тягач весом более 8 тонн на максимально возможную дистанцию – более 47 метров, это произошло впервые в истории российского силового экстрима, передает РИА Новости.Как сообщил агентству Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк, был установлен рекорд России. Зарегистрировал рекорд президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России Василий Грищенко.По словам атлета, Веселов при весе в 115 килограммов является одним из самых легких экстремалов мира. Агаджанян пояснил, что рекорд является "уникальным и очень сложным", так как стресс, который испытывает атлет, "запредельный" – всю дистанцию необходимо буквально волочь тягач через заснеженную дорогу."Я горжусь выдержкой и стойкостью своего коллеги по экстриму, который как настоящий офицер МЧС подает лучший пример для подражания нашей молодежи по преодолению себя и достижению самых высоких целей", – сказал Русский Халк.
https://ru.sputnik.md/20211213/moldavskiy-shtangist-pobil-evropeyskiy-rekord-u23-47182464.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/10/47279231_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_55a93ace857803975d4c197376ec68ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, мчс

Офицер МЧС отбуксировал на 47 метров грузовик весом 8 тонн

17:00 16.12.2021 (обновлено: 17:03 16.12.2021)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтомобиль на трассе в тайге
Автомобиль на трассе в тайге - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Силач из МЧС установил рекорд России по буксировке грузовой машины на самую длинную дистанцию.
КИШИНЕВ, 16 дек Sputnik. Рекордсмен мира офицер МЧС РФ Иннокентий Веселов отбуксировал тягач весом более 8 тонн на максимально возможную дистанцию – более 47 метров, это произошло впервые в истории российского силового экстрима, передает РИА Новости.
Как сообщил агентству Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк, был установлен рекорд России.
Зарегистрировал рекорд президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России Василий Грищенко.

"Впервые в истории отечественных силовых видов спорта в суровых условиях заснеженной Сибири спортсмен Федерации силового экстрима России смог отбуксировать грузовую машину DAF XF 480 на максимально возможную дистанцию! Отныне рекорд – 47,5 метра за 54 секунды. Этого еще в России не делал никто", – сказал Агаджанян.

По словам атлета, Веселов при весе в 115 килограммов является одним из самых легких экстремалов мира. Агаджанян пояснил, что рекорд является "уникальным и очень сложным", так как стресс, который испытывает атлет, "запредельный" – всю дистанцию необходимо буквально волочь тягач через заснеженную дорогу.
"Я горжусь выдержкой и стойкостью своего коллеги по экстриму, который как настоящий офицер МЧС подает лучший пример для подражания нашей молодежи по преодолению себя и достижению самых высоких целей", – сказал Русский Халк.
Тяжелая атлетика - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
Спорт
Молдавский штангист побил европейский рекорд U-23
13 декабря, 10:02
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:14Минздрав отвергает обвинения о прививке граждан просроченными вакцинами
18:45Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:19Сырбу об обвинениях в свой адрес: это дело открывают в третий раз
17:50Небо в алмазах: самые необычные фото облаков в уходящем году
17:25Парламент проведет конкурс на должность народного адвоката
17:12Прокуроры обвиняют экс-депутата от Демпартии в активной коррупции
17:00Офицер МЧС отбуксировал на 47 метров грузовик весом 8 тонн
16:50Лукьянов: Молдову не рассматривают как интеграционную часть Старого Света
16:38Лилиана Вицу избрана председателем Совета по телевидению и радио
16:20В России вводят QR-коды в общественных местах: что это значит для граждан Молдовы
16:00Выписку из реестра недвижимости можно будет получить онлайн
15:35Размер местных сборов в Кишиневе в 2022 году вырастет
15:00От Минздрава потребовали объяснений из-за 7 000 случаев введения просроченной вакцины
14:50Общая забастовка в Италии: манифестации проходят в Риме и других городах
14:20Бунт маршруток: пассажиры остались без общественного транспорта
14:00Мэрия сообщила, где в Кишиневе будут работать елочные базары
13:50Получившая в школе удар мячом в голову девочка скончалась в больнице
13:28Власти Кишинева утвердили COVID-ограничения для новогодних празднеств и ярмарок
13:00Перевозчики на протесте: власть нас игнорирует
12:41Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены