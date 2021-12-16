https://ru.sputnik.md/20211216/ofitser-mchs-otbuksiroval-na-47-metrov-gruzovik-vesom-8-tonn--47277106.html
Офицер МЧС отбуксировал на 47 метров грузовик весом 8 тонн
Офицер МЧС отбуксировал на 47 метров грузовик весом 8 тонн
Силач из МЧС также установил рекорд России по буксировке грузовой машины на самую длинную дистанцию.
2021-12-16T17:00+0200
2021-12-16T17:00+0200
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Рекордсмен мира офицер МЧС РФ Иннокентий Веселов отбуксировал тягач весом более 8 тонн на максимально возможную дистанцию – более 47 метров, это произошло впервые в истории российского силового экстрима, передает РИА Новости.Как сообщил агентству Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк, был установлен рекорд России. Зарегистрировал рекорд президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России Василий Грищенко.По словам атлета, Веселов при весе в 115 килограммов является одним из самых легких экстремалов мира. Агаджанян пояснил, что рекорд является "уникальным и очень сложным", так как стресс, который испытывает атлет, "запредельный" – всю дистанцию необходимо буквально волочь тягач через заснеженную дорогу."Я горжусь выдержкой и стойкостью своего коллеги по экстриму, который как настоящий офицер МЧС подает лучший пример для подражания нашей молодежи по преодолению себя и достижению самых высоких целей", – сказал Русский Халк.
https://ru.sputnik.md/20211213/moldavskiy-shtangist-pobil-evropeyskiy-rekord-u23-47182464.html
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в мире, мчс
Офицер МЧС отбуксировал на 47 метров грузовик весом 8 тонн
17:00 16.12.2021 (обновлено: 17:03 16.12.2021)
Силач из МЧС установил рекорд России по буксировке грузовой машины на самую длинную дистанцию.
КИШИНЕВ, 16 дек
– Sputnik.
Рекордсмен мира офицер МЧС РФ Иннокентий Веселов отбуксировал тягач весом более 8 тонн на максимально возможную дистанцию – более 47 метров, это произошло впервые в истории российского силового экстрима, передает РИА Новости
.
Как сообщил агентству Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк, был установлен рекорд России.
Зарегистрировал рекорд президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России Василий Грищенко.
"Впервые в истории отечественных силовых видов спорта в суровых условиях заснеженной Сибири спортсмен Федерации силового экстрима России смог отбуксировать грузовую машину DAF XF 480 на максимально возможную дистанцию! Отныне рекорд – 47,5 метра за 54 секунды. Этого еще в России не делал никто", – сказал Агаджанян.
По словам атлета, Веселов при весе в 115 килограммов является одним из самых легких экстремалов мира. Агаджанян пояснил, что рекорд является "уникальным и очень сложным", так как стресс, который испытывает атлет, "запредельный" – всю дистанцию необходимо буквально волочь тягач через заснеженную дорогу.
"Я горжусь выдержкой и стойкостью своего коллеги по экстриму, который как настоящий офицер МЧС подает лучший пример для подражания нашей молодежи по преодолению себя и достижению самых высоких целей", – сказал Русский Халк.