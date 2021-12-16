https://ru.sputnik.md/20211216/ofitser-mchs-otbuksiroval-na-47-metrov-gruzovik-vesom-8-tonn--47277106.html

Офицер МЧС отбуксировал на 47 метров грузовик весом 8 тонн

Офицер МЧС отбуксировал на 47 метров грузовик весом 8 тонн

Силач из МЧС также установил рекорд России по буксировке грузовой машины на самую длинную дистанцию.

2021-12-16T17:00+0200

2021-12-16T17:00+0200

2021-12-16T17:03+0200

россия

в мире

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/10/47279231_0:934:1980:2048_1920x0_80_0_0_0aaea28d353fdef57393635e05c61c37.jpg

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Рекордсмен мира офицер МЧС РФ Иннокентий Веселов отбуксировал тягач весом более 8 тонн на максимально возможную дистанцию – более 47 метров, это произошло впервые в истории российского силового экстрима, передает РИА Новости.Как сообщил агентству Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк, был установлен рекорд России. Зарегистрировал рекорд президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России Василий Грищенко.По словам атлета, Веселов при весе в 115 килограммов является одним из самых легких экстремалов мира. Агаджанян пояснил, что рекорд является "уникальным и очень сложным", так как стресс, который испытывает атлет, "запредельный" – всю дистанцию необходимо буквально волочь тягач через заснеженную дорогу."Я горжусь выдержкой и стойкостью своего коллеги по экстриму, который как настоящий офицер МЧС подает лучший пример для подражания нашей молодежи по преодолению себя и достижению самых высоких целей", – сказал Русский Халк.

https://ru.sputnik.md/20211213/moldavskiy-shtangist-pobil-evropeyskiy-rekord-u23-47182464.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, мчс