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https://ru.sputnik.md/20211216/parlament-provedet-konkurs-na-dolzhnost-narodnogo-advokata-47291386.html
Парламент проведет конкурс на должность народного адвоката
Парламент проведет конкурс на должность народного адвоката
Члены комиссии утвердят положение об организации и проведении публичного конкурса и в течение 60 дней представят в парламент кандидатуры на должность народного адвоката.
2021-12-16T17:25+0200
2021-12-16T17:25+0200
народный адвокат
парламент
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Парламент создал специальную комиссию для отбора кандидата на должность народного адвоката. Решение было одобрено в четверг на пленарном заседании законодательного форума голосами 62 депутатов.Согласно проекту решения, члены комиссии утвердят положение об организации и проведении публичного конкурса и в течение 60 дней представят в парламент кандидатуры на должность народного адвоката.В состав структуры войдут члены комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету.В свою очередь, депутат от Партии социалистов Василий Боля предложил исключить его из состава комиссии."Не хочу участвовать в фарсе номер два", – заявил Боля, намекнув на завершившуюся скандалом предыдущую попытку назначения народным адвокатом Натальи Молошаг.В итоге в комиссию вошли: Олеся Стамате, Григорий Новак, Евгения Кожокарь, Денис Уланов, Анна Раку, Наталья Давидович, Виктор Спыну, Лилиана Гросу, Марина Морозова, Анжела Мунтяну-Пожога, Николай Русол, Алла Долинце, Василий Боля, Вероника Рошка, Игорь Кирияк, Артемий Катаной, Василий Грэднару, Борис Попа и Александр Суходольский.Должность народного адвоката была объявлена ​​вакантной после того, как 9 декабря 2021 года депутаты утвердили заявление об отставке Натальи Молошаг.Ранее стало известно, что в команде Молошаг работает ее бывший клиент, осужденный несколько лет назад за сутенерство, что признала и сама адвокат на пресс-конференции.Молошаг тогда же отметила, что может подать в отставку, но лишь при определенных условиях и по окончании проверки в офисе народного адвоката.Также Молошаг уточнила, что мужчина, о котором идет речь, – Думитру Годорог – работает ее ассистентом еще с 2018 года по контракту о предоставлении услуг и получает небольшую зарплату.По словам народного адвоката, в ее офисе он выполняет "лишь техническую работу", функции водителя, электрика или охранника, а также он "не имеет доступа к конфиденциальной информации".
https://ru.sputnik.md/20211209/parlament-otstavka-moloshag-47084875.html
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Евгений Чебан
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народный адвокат, парламент, в молдове

Парламент проведет конкурс на должность народного адвоката

17:25 16.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Члены комиссии утвердят положение об организации и проведении публичного конкурса и в течение двух месяцев представят в парламент кандидатуры на должность народного адвоката.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Парламент создал специальную комиссию для отбора кандидата на должность народного адвоката. Решение было одобрено в четверг на пленарном заседании законодательного форума голосами 62 депутатов.
Согласно проекту решения, члены комиссии утвердят положение об организации и проведении публичного конкурса и в течение 60 дней представят в парламент кандидатуры на должность народного адвоката.
В состав структуры войдут члены комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету.
В свою очередь, депутат от Партии социалистов Василий Боля предложил исключить его из состава комиссии.
"Не хочу участвовать в фарсе номер два", – заявил Боля, намекнув на завершившуюся скандалом предыдущую попытку назначения народным адвокатом Натальи Молошаг.
В итоге в комиссию вошли: Олеся Стамате, Григорий Новак, Евгения Кожокарь, Денис Уланов, Анна Раку, Наталья Давидович, Виктор Спыну, Лилиана Гросу, Марина Морозова, Анжела Мунтяну-Пожога, Николай Русол, Алла Долинце, Василий Боля, Вероника Рошка, Игорь Кирияк, Артемий Катаной, Василий Грэднару, Борис Попа и Александр Суходольский.
Заседание парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
Парламент отправил в отставку народного адвоката Наталью Молошаг
9 декабря, 12:52
Должность народного адвоката была объявлена ​​вакантной после того, как 9 декабря 2021 года депутаты утвердили заявление об отставке Натальи Молошаг.
Ранее стало известно, что в команде Молошаг работает ее бывший клиент, осужденный несколько лет назад за сутенерство, что признала и сама адвокат на пресс-конференции.
Молошаг тогда же отметила, что может подать в отставку, но лишь при определенных условиях и по окончании проверки в офисе народного адвоката.
Также Молошаг уточнила, что мужчина, о котором идет речь, – Думитру Годорог – работает ее ассистентом еще с 2018 года по контракту о предоставлении услуг и получает небольшую зарплату.
По словам народного адвоката, в ее офисе он выполняет "лишь техническую работу", функции водителя, электрика или охранника, а также он "не имеет доступа к конфиденциальной информации".
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