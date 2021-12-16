https://ru.sputnik.md/20211216/parlament-provedet-konkurs-na-dolzhnost-narodnogo-advokata-47291386.html

Парламент проведет конкурс на должность народного адвоката

Парламент проведет конкурс на должность народного адвоката

Члены комиссии утвердят положение об организации и проведении публичного конкурса и в течение 60 дней представят в парламент кандидатуры на должность народного адвоката.

2021-12-16T17:25+0200

2021-12-16T17:25+0200

2021-12-16T17:25+0200

народный адвокат

парламент

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Парламент создал специальную комиссию для отбора кандидата на должность народного адвоката. Решение было одобрено в четверг на пленарном заседании законодательного форума голосами 62 депутатов.Согласно проекту решения, члены комиссии утвердят положение об организации и проведении публичного конкурса и в течение 60 дней представят в парламент кандидатуры на должность народного адвоката.В состав структуры войдут члены комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету.В свою очередь, депутат от Партии социалистов Василий Боля предложил исключить его из состава комиссии."Не хочу участвовать в фарсе номер два", – заявил Боля, намекнув на завершившуюся скандалом предыдущую попытку назначения народным адвокатом Натальи Молошаг.В итоге в комиссию вошли: Олеся Стамате, Григорий Новак, Евгения Кожокарь, Денис Уланов, Анна Раку, Наталья Давидович, Виктор Спыну, Лилиана Гросу, Марина Морозова, Анжела Мунтяну-Пожога, Николай Русол, Алла Долинце, Василий Боля, Вероника Рошка, Игорь Кирияк, Артемий Катаной, Василий Грэднару, Борис Попа и Александр Суходольский.Должность народного адвоката была объявлена ​​вакантной после того, как 9 декабря 2021 года депутаты утвердили заявление об отставке Натальи Молошаг.Ранее стало известно, что в команде Молошаг работает ее бывший клиент, осужденный несколько лет назад за сутенерство, что признала и сама адвокат на пресс-конференции.Молошаг тогда же отметила, что может подать в отставку, но лишь при определенных условиях и по окончании проверки в офисе народного адвоката.Также Молошаг уточнила, что мужчина, о котором идет речь, – Думитру Годорог – работает ее ассистентом еще с 2018 года по контракту о предоставлении услуг и получает небольшую зарплату.По словам народного адвоката, в ее офисе он выполняет "лишь техническую работу", функции водителя, электрика или охранника, а также он "не имеет доступа к конфиденциальной информации".

https://ru.sputnik.md/20211209/parlament-otstavka-moloshag-47084875.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

народный адвокат, парламент, в молдове