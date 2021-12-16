https://ru.sputnik.md/20211216/parlament-vid-na-zhitelstvo-investory-47296000.html

Парламент упростил получение вида на жительство для иностранных инвесторов

Парламент упростил получение вида на жительство для иностранных инвесторов

Парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект, призванный упростить процедуру получения временного вида на жительство для иностранных инвесторов

2021-12-16T19:43+0200

2021-12-16T19:43+0200

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иностранцы

парламент

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект, призванный упростить процедуру получения временного вида на жительство для иностранных инвесторов. За законопроект проголосовали 77 депутатов парламента.Законопроект снижает минимальное количество рабочих мест, которые должен будет создать иностранный инвестор, с четырех до одного. Также он устанавливает минимальный размер инвестиций, который был снижен вдвое и составит 30 прогнозируемых среднемесячных заработных плат."У нас должно быть предложение для мелких инвесторов, которые осмеливаются приехать сюда, чтобы заниматься бизнесом, создавать рабочие места и платить налоги государству. Для этого нам необходимо упростить и разбюрократизировать процесс. И исключить коррупцию из процесса. В странах с более привлекательным инвестиционным климатом, таких как Грузия или Македония, условия еще проще", – заявил на заседании парламента один из авторов инициативы депутат Думитру Алайба.

https://ru.sputnik.md/20210527/Interesna-li-rossiyskim-investoramMoldovadlya-vykhoda-na-rynki-ES-34910499.html

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иностранцы, парламент, в молдове, молдова