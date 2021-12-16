https://ru.sputnik.md/20211216/pas-ogranichit-veschanie-v-moldove-rossiyskikh-smi-dikost-47212061.html

Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ – дикость

Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ – дикость

Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ - дикость

2021-12-16T09:00+0200

2021-12-16T09:00+0200

2021-12-16T09:00+0200

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Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ - дикость Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ - дикость

Не так давно в эфире одного из телеканалов спикер парламента Игорь Гросу заявил о готовности молдавских властей "бороться с дезинформацией и пропагандой, исходящей из Российской Федерации". К чему привели такие инициативы прибалтийские страны и Украину – известно, власти этих государств пошли на сознательное запрещение вещания на своей территории информационно-аналитических программ российских телеканалов. Но как в Молдове власть, которая декларирует себя проевропейской, может выходить с такими заявлениями, и насколько это вписывается в демократический процесс? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого созыва парламента страны Валентин Крылов. "Я не думаю, что это – прямое указание наших западных партнеров и политических "спонсоров", но предполагаю, что нынешний президент Молдовы и, естественно, представители правящего большинства и спикер Гросу действуют в определенном политическом коридоре, выбирают линию в отношении российских СМИ, которую продвигают Польша, Украина, прибалтийские страны", – сказал собеседник.По мнению эксперта, представители молдавских властей в этом плане выбрали приоритетной линией политики курс, продвигаемый ныне Украиной и Грузией – странами, участвующими в программе "Восточное партнерство" ЕС. Напомним, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее подчеркивала: российская сторона рассчитывает, что власти Молдовы не будут предпринимать шаги, нарушающие плюрализм мнений и свободу СМИ, а также интересы собственных русскоязычных граждан.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

россия, молдова, сми, телеканалы, вещание, власть, ограничения, аудио