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Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ – дикость
Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ – дикость
Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ - дикость
2021-12-16T09:00+0200
2021-12-16T09:00+0200
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Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ - дикость
Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ - дикость
Не так давно в эфире одного из телеканалов спикер парламента Игорь Гросу заявил о готовности молдавских властей "бороться с дезинформацией и пропагандой, исходящей из Российской Федерации". К чему привели такие инициативы прибалтийские страны и Украину – известно, власти этих государств пошли на сознательное запрещение вещания на своей территории информационно-аналитических программ российских телеканалов. Но как в Молдове власть, которая декларирует себя проевропейской, может выходить с такими заявлениями, и насколько это вписывается в демократический процесс? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого созыва парламента страны Валентин Крылов. "Я не думаю, что это – прямое указание наших западных партнеров и политических "спонсоров", но предполагаю, что нынешний президент Молдовы и, естественно, представители правящего большинства и спикер Гросу действуют в определенном политическом коридоре, выбирают линию в отношении российских СМИ, которую продвигают Польша, Украина, прибалтийские страны", – сказал собеседник.По мнению эксперта, представители молдавских властей в этом плане выбрали приоритетной линией политики курс, продвигаемый ныне Украиной и Грузией – странами, участвующими в программе "Восточное партнерство" ЕС. Напомним, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее подчеркивала: российская сторона рассчитывает, что власти Молдовы не будут предпринимать шаги, нарушающие плюрализм мнений и свободу СМИ, а также интересы собственных русскоязычных граждан.
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Андрей Петрик
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россия, молдова, сми, телеканалы, вещание, власть, ограничения, аудио

Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ – дикость

09:00 16.12.2021
Радио
Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ - дикость
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперт проанализировал заявление представителей нынешней власти, отметив, что стремление запретить в республике альтернативную точку зрения не вписывается в рамки демократического общества.
Не так давно в эфире одного из телеканалов спикер парламента Игорь Гросу заявил о готовности молдавских властей "бороться с дезинформацией и пропагандой, исходящей из Российской Федерации". К чему привели такие инициативы прибалтийские страны и Украину – известно, власти этих государств пошли на сознательное запрещение вещания на своей территории информационно-аналитических программ российских телеканалов.
Но как в Молдове власть, которая декларирует себя проевропейской, может выходить с такими заявлениями, и насколько это вписывается в демократический процесс? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого созыва парламента страны Валентин Крылов.
"Я не думаю, что это – прямое указание наших западных партнеров и политических "спонсоров", но предполагаю, что нынешний президент Молдовы и, естественно, представители правящего большинства и спикер Гросу действуют в определенном политическом коридоре, выбирают линию в отношении российских СМИ, которую продвигают Польша, Украина, прибалтийские страны", – сказал собеседник.
По мнению эксперта, представители молдавских властей в этом плане выбрали приоритетной линией политики курс, продвигаемый ныне Украиной и Грузией – странами, участвующими в программе "Восточное партнерство" ЕС.

"Чисто политически такие шаги молдавских властей выглядят недружественно по отношению к Российской Федерации. Но с точки зрения соблюдения демократических норм, учитывая, что мы живем в XXI веке, я не могу это оценить никак иначе как дикость", – подытожил эксперт.

Напомним, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее подчеркивала: российская сторона рассчитывает, что власти Молдовы не будут предпринимать шаги, нарушающие плюрализм мнений и свободу СМИ, а также интересы собственных русскоязычных граждан.
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