https://ru.sputnik.md/20211216/perevozchiki-na-proteste-vlast-nas-ignoriruet-47281395.html

Перевозчики на протесте: власть нас игнорирует

Перевозчики на протесте: власть нас игнорирует

Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков частично перекрыла движение транспорта на проспекте Штефана чел Маре

2021-12-16T13:00+0200

2021-12-16T13:00+0200

2021-12-16T13:00+0200

протест

транспортники

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/10/47276603_0:171:1616:1080_1920x0_80_0_0_8a64a7f43a27d332fba670996dcc17ab.jpg

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Власти Молдовы игнорируют существующую методологию расчета тарифов на перевозку пассажиров и покрывают коррупционные схемы в контролирующих органах. Об этом во время протеста транспортников заявил глава профильной Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса.По его словам, властям придется повысить тариф и когда они это сделают, это болезненно скажется на пассажирах.Глава APOTA обвинил профильное министерство, что чиновники продолжают покрывать коррупцию из Национального агентства транспорта (ANTA).По словам главы одной из транспортных компаний, участвующих в протесте, Геннадия Сажина власти просто игнорируют перевозчиков.Перевозчикам уже ответил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.По его словам, 16 ноября Министерство инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова направило перевозчикам запрос на предоставление необходимой информации по расчету тарифов.Напомним, молдавские автоперевозчики в знак протеста частично перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания. Акция проходит на проезжей части в связи с установкой праздничных павильонов к зимним праздникам на центральной площади молдавской столицы. В связи с протестом множество маршрутов по стране отменят.Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития — повышение тарифов на проезд. Как отметили в АРОТА, со дня проведения прошлого протеста министерство ничего не предприняло.Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.

https://ru.sputnik.md/20211216/moldavskie-transportniki-vyshli-na-protest---perekryt-tsentr-kishineva-47259418.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

протест, транспортники, в молдове