https://ru.sputnik.md/20211216/perevozchiki-na-proteste-vlast-nas-ignoriruet-47281395.html
Перевозчики на протесте: власть нас игнорирует
Перевозчики на протесте: власть нас игнорирует
Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков частично перекрыла движение транспорта на проспекте Штефана чел Маре
2021-12-16T13:00+0200
2021-12-16T13:00+0200
2021-12-16T13:00+0200
протест
транспортники
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Власти Молдовы игнорируют существующую методологию расчета тарифов на перевозку пассажиров и покрывают коррупционные схемы в контролирующих органах. Об этом во время протеста транспортников заявил глава профильной Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса.По его словам, властям придется повысить тариф и когда они это сделают, это болезненно скажется на пассажирах.Глава APOTA обвинил профильное министерство, что чиновники продолжают покрывать коррупцию из Национального агентства транспорта (ANTA).По словам главы одной из транспортных компаний, участвующих в протесте, Геннадия Сажина власти просто игнорируют перевозчиков.Перевозчикам уже ответил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.По его словам, 16 ноября Министерство инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова направило перевозчикам запрос на предоставление необходимой информации по расчету тарифов.Напомним, молдавские автоперевозчики в знак протеста частично перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания. Акция проходит на проезжей части в связи с установкой праздничных павильонов к зимним праздникам на центральной площади молдавской столицы. В связи с протестом множество маршрутов по стране отменят.Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития — повышение тарифов на проезд. Как отметили в АРОТА, со дня проведения прошлого протеста министерство ничего не предприняло.Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.
https://ru.sputnik.md/20211216/moldavskie-transportniki-vyshli-na-protest---perekryt-tsentr-kishineva-47259418.html
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протест, транспортники, в молдове
Перевозчики на протесте: власть нас игнорирует
Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков частично перекрыла движение транспорта на проспекте Штефана чел Маре.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Власти Молдовы игнорируют существующую методологию расчета тарифов на перевозку пассажиров и покрывают коррупционные схемы в контролирующих органах. Об этом во время протеста транспортников заявил глава профильной Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса.
"На дизтопливо есть формула, рассчитываются цены, публикуются. Для страховых компаний тоже есть формула, публикуется, внедряется. У нас тоже есть формула для расчета. Рассчитайте тариф по ней. Не надо нам говорить, что мы хотим удвоить или утроить тариф. Скажите нам, сколько выходит по формуле. Министерство не хочет этого делать", — заявил на протесте Алекса.
По его словам, властям придется повысить тариф и когда они это сделают, это болезненно скажется на пассажирах.
Глава APOTA обвинил профильное министерство, что чиновники продолжают покрывать коррупцию из Национального агентства транспорта (ANTA).
"Коррупция в ANTA стала еще больше и получила защиту", — утверждает Алекса.
По словам главы одной из транспортных компаний, участвующих в протесте, Геннадия Сажина власти просто игнорируют перевозчиков.
"Тариф рассчитывается по формуле, она не такая уж сложная. Учитывается цена топлива, зарплата водителя, страховка. Все эти расчеты мы передали в министерство, министр о них прекрасно знает. Но они не хотят повышать цену, они нас игнорируют", — рассказал Сажин.
Перевозчикам уже ответил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
По его словам, 16 ноября Министерство инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова направило перевозчикам запрос на предоставление необходимой информации по расчету тарифов.
"На сегодняшний день мы получили информацию и данные только от 9 перевозчиков из 67. Из этих 9 только 7 представили информацию в соответствии с отправленным запросом. Мы не понимаем логики запроса повышения тарифа, если при запросе конкретных данных, на основании которых мы принимаем это решение, у нас нет реакции", — пишет Спыну в своем Facebook.
Напомним, молдавские автоперевозчики в знак протеста частично перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания. Акция проходит на проезжей части в связи с установкой праздничных павильонов к зимним праздникам на центральной площади молдавской столицы. В связи с протестом множество маршрутов по стране отменят.
Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития — повышение тарифов на проезд. Как отметили в АРОТА, со дня проведения прошлого протеста министерство ничего не предприняло.
Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.