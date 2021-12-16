https://ru.sputnik.md/20211216/pogodnye-rekordy-47268011.html

Погодные рекорды Молдовы 16 декабря

Погодные рекорды Молдовы 16 декабря

Какой была температура 16 декабря в Молдове в разные годы

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 декабря специалисты зафиксировали в конце прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 16 декабря 1997 года столбик термометра упал до отметки в –17,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1989 году. Тогда воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 31 градус.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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в молдове, климат, погода, рекорды