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Погодные рекорды Молдовы 16 декабря
Погодные рекорды Молдовы 16 декабря
Какой была температура 16 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-16T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 декабря специалисты зафиксировали в конце прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 16 декабря 1997 года столбик термометра упал до отметки в –17,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1989 году. Тогда воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 31 градус.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, климат, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 16 декабря

00:01 16.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 декабря специалисты зафиксировали в конце прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 16 декабря 1997 года столбик термометра упал до отметки в –17,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1989 году. Тогда воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 31 градус.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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