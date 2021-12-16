https://ru.sputnik.md/20211216/poka-vse-spali-moldova-es-priznanie-delo-kennedi-krushenie-samolet-47272729.html
Пока все спали: Молдова просит ЕС о признании, дело Кеннеди и крушение самолета
Пока все спали: Молдова просит ЕС о признании, дело Кеннеди и крушение самолета
Пока все спали: Молдова просит ЕС о признании, дело Кеннеди и крушение самолета
2021-12-16T08:41+0200
2021-12-16T08:41+0200
2021-12-16T09:59+0200
в молдове
молдова
признание
крушение
европейский союз
самолет
убийство кеннеди
архивные документы
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КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Президенты Молдовы, Украины и Грузии выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС признать их европейскую перспективу, передает РИА Новости."Мы приветствовали одобрение на саммите "Восточного партнерства" экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства", содержащего конкретные флагманские инициативы для стран-партнеров… Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать в направлении членства в Европейском союзе. В этой связи мы призываем Европейский союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", - говорится в совместном заявлении.Также главы государств призвали ЕС усилить роль в способствовании миру и стабильности в регионе "Восточного партнерства"."Восточное партнерство" — это политический проект ЕС, который направлен на сближение Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины с Европейским союзом.В Москве неоднократно отмечали откровенные попытки ЕС освоить подобным образом геополитическое пространство к востоку от границ "единой Европы", политически и экономически привязать к себе восточные постсоветские страны, нарушая их исторически сложившиеся связи с Россией.Рассекреченные документы об убийстве КеннедиОколо полутора тысяч секретных документов об убийстве Джона Кеннеди были обнародованы властями США, передает РИА Новости.Отсканированные материалы появились на сайте национальных архивов США."В соответствии с предписанием президента (США Джо) Байдена от 22 октября 2021 года национальные архивы сегодня опубликовали 1491 документ", - говорится в пресс-релизе Национального управления архивов и записей.На протяжении следующего года планируется оценить возможность предания огласке еще 14 тысяч документов. Начиная с 1992 года, когда был принят закон об обнародовании материалов расследования, национальные архивы опубликовали свыше 250 тысяч соответствующих записей - 90% своей коллекции.Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.Крушение самолета в ДоминиканеДевять человек, среди которых семь пассажиров, а также двое пилотов, погибли при крушении самолета Gulfstream GIVSP, передает РИА Новости. Трагедия произошла при попытке аварийной посадки в аэропорту Санто-Доминго."Компания Helidosa Aviation Group сообщает и скорбит о трагической аварии, произошедшей в эту среду с одним из ее самолетов в Международном аэропорту Лас-Америкас, в результате которой погибли весь экипаж и пассажиры", - говорится в сообщении авиакомпания Helidosa в Twitter.Самолет HI1050 Gulfstream GIVSP вылетел из международного аэропорта Ла-Исабела в Санто-Доминго в Майами с двумя членами экипажа и семью пассажирами. Вскоре после вылета он разбился при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту Лас-Америкас.Согласно документам аэропорта, которые опубликовало издание Acento, шестеро пассажиров рейса 3555 - граждане США, еще один пассажир и экипаж - доминиканцы.
https://ru.sputnik.md/20211213/sandu-bryussel-sammit-vostochnogo-partnerstva-47191149.html
https://ru.sputnik.md/20211010/krushenie-samolet-tatarstan-16-chelovek-pogibli-45395882.html
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в молдове, молдова, признание, крушение, европейский союз, самолет, убийство кеннеди, архивные документы
Пока все спали: Молдова просит ЕС о признании, дело Кеннеди и крушение самолета
08:41 16.12.2021 (обновлено: 09:59 16.12.2021)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik.
Президенты Молдовы, Украины и Грузии выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС признать их европейскую перспективу, передает РИА Новости
.
"Мы приветствовали одобрение на саммите "Восточного партнерства" экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства", содержащего конкретные флагманские инициативы для стран-партнеров… Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать в направлении членства в Европейском союзе. В этой связи мы призываем Европейский союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", - говорится в совместном заявлении.
Также главы государств призвали ЕС усилить роль в способствовании миру и стабильности в регионе "Восточного партнерства".
"Восточное партнерство" — это политический проект ЕС, который направлен на сближение Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины с Европейским союзом.
В Москве неоднократно отмечали откровенные попытки ЕС освоить подобным образом геополитическое пространство к востоку от границ "единой Европы", политически и экономически привязать к себе восточные постсоветские страны, нарушая их исторически сложившиеся связи с Россией.
Рассекреченные документы об убийстве Кеннеди
Около полутора тысяч секретных документов об убийстве Джона Кеннеди были обнародованы властями США, передает РИА Новости
.
Отсканированные материалы появились на сайте национальных архивов США.
"В соответствии с предписанием президента (США Джо) Байдена от 22 октября 2021 года национальные архивы сегодня опубликовали 1491 документ", - говорится в пресс-релизе Национального управления архивов и записей.
На протяжении следующего года планируется оценить возможность предания огласке еще 14 тысяч документов. Начиная с 1992 года, когда был принят закон об обнародовании материалов расследования, национальные архивы опубликовали свыше 250 тысяч соответствующих записей - 90% своей коллекции.
Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.
Крушение самолета в Доминикане
Девять человек, среди которых семь пассажиров, а также двое пилотов, погибли при крушении самолета Gulfstream GIVSP, передает РИА Новости. Трагедия произошла при попытке аварийной посадки в аэропорту Санто-Доминго.
"Компания Helidosa Aviation Group сообщает и скорбит о трагической аварии, произошедшей в эту среду с одним из ее самолетов в Международном аэропорту Лас-Америкас, в результате которой погибли весь экипаж и пассажиры", - говорится в сообщении авиакомпания Helidosa в Twitter.
Самолет HI1050 Gulfstream GIVSP вылетел из международного аэропорта Ла-Исабела в Санто-Доминго в Майами с двумя членами экипажа и семью пассажирами. Вскоре после вылета он разбился при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту Лас-Америкас.
Согласно документам аэропорта, которые опубликовало издание Acento, шестеро пассажиров рейса 3555 - граждане США, еще один пассажир и экипаж - доминиканцы.