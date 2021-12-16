https://ru.sputnik.md/20211216/poka-vse-spali-moldova-es-priznanie-delo-kennedi-krushenie-samolet-47272729.html

Пока все спали: Молдова просит ЕС о признании, дело Кеннеди и крушение самолета

Пока все спали: Молдова просит ЕС о признании, дело Кеннеди и крушение самолета

Пока все спали: Молдова просит ЕС о признании, дело Кеннеди и крушение самолета

2021-12-16T08:41+0200

2021-12-16T08:41+0200

2021-12-16T09:59+0200

в молдове

молдова

признание

крушение

европейский союз

самолет

убийство кеннеди

архивные документы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/02/34975951_0:32:3077:1762_1920x0_80_0_0_ea0469207c11ddd810e13191d2850baa.jpg

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Президенты Молдовы, Украины и Грузии выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС признать их европейскую перспективу, передает РИА Новости."Мы приветствовали одобрение на саммите "Восточного партнерства" экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства", содержащего конкретные флагманские инициативы для стран-партнеров… Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать в направлении членства в Европейском союзе. В этой связи мы призываем Европейский союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", - говорится в совместном заявлении.Также главы государств призвали ЕС усилить роль в способствовании миру и стабильности в регионе "Восточного партнерства"."Восточное партнерство" — это политический проект ЕС, который направлен на сближение Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины с Европейским союзом.В Москве неоднократно отмечали откровенные попытки ЕС освоить подобным образом геополитическое пространство к востоку от границ "единой Европы", политически и экономически привязать к себе восточные постсоветские страны, нарушая их исторически сложившиеся связи с Россией.Рассекреченные документы об убийстве КеннедиОколо полутора тысяч секретных документов об убийстве Джона Кеннеди были обнародованы властями США, передает РИА Новости.Отсканированные материалы появились на сайте национальных архивов США."В соответствии с предписанием президента (США Джо) Байдена от 22 октября 2021 года национальные архивы сегодня опубликовали 1491 документ", - говорится в пресс-релизе Национального управления архивов и записей.На протяжении следующего года планируется оценить возможность предания огласке еще 14 тысяч документов. Начиная с 1992 года, когда был принят закон об обнародовании материалов расследования, национальные архивы опубликовали свыше 250 тысяч соответствующих записей - 90% своей коллекции.Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.Крушение самолета в ДоминиканеДевять человек, среди которых семь пассажиров, а также двое пилотов, погибли при крушении самолета Gulfstream GIVSP, передает РИА Новости. Трагедия произошла при попытке аварийной посадки в аэропорту Санто-Доминго."Компания Helidosa Aviation Group сообщает и скорбит о трагической аварии, произошедшей в эту среду с одним из ее самолетов в Международном аэропорту Лас-Америкас, в результате которой погибли весь экипаж и пассажиры", - говорится в сообщении авиакомпания Helidosa в Twitter.Самолет HI1050 Gulfstream GIVSP вылетел из международного аэропорта Ла-Исабела в Санто-Доминго в Майами с двумя членами экипажа и семью пассажирами. Вскоре после вылета он разбился при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту Лас-Америкас.Согласно документам аэропорта, которые опубликовало издание Acento, шестеро пассажиров рейса 3555 - граждане США, еще один пассажир и экипаж - доминиканцы.

https://ru.sputnik.md/20211213/sandu-bryussel-sammit-vostochnogo-partnerstva-47191149.html

https://ru.sputnik.md/20211010/krushenie-samolet-tatarstan-16-chelovek-pogibli-45395882.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, молдова, признание, крушение, европейский союз, самолет, убийство кеннеди, архивные документы