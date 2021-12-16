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Пока все спали: Молдова просит ЕС о признании, дело Кеннеди и крушение самолета
Пока все спали: Молдова просит ЕС о признании, дело Кеннеди и крушение самолета
Пока все спали: Молдова просит ЕС о признании, дело Кеннеди и крушение самолета
2021-12-16T08:41+0200
2021-12-16T09:59+0200
в молдове
молдова
признание
крушение
европейский союз
самолет
убийство кеннеди
архивные документы
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КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Президенты Молдовы, Украины и Грузии выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС признать их европейскую перспективу, передает РИА Новости."Мы приветствовали одобрение на саммите "Восточного партнерства" экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства", содержащего конкретные флагманские инициативы для стран-партнеров… Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать в направлении членства в Европейском союзе. В этой связи мы призываем Европейский союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", - говорится в совместном заявлении.Также главы государств призвали ЕС усилить роль в способствовании миру и стабильности в регионе "Восточного партнерства"."Восточное партнерство" — это политический проект ЕС, который направлен на сближение Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины с Европейским союзом.В Москве неоднократно отмечали откровенные попытки ЕС освоить подобным образом геополитическое пространство к востоку от границ "единой Европы", политически и экономически привязать к себе восточные постсоветские страны, нарушая их исторически сложившиеся связи с Россией.Рассекреченные документы об убийстве КеннедиОколо полутора тысяч секретных документов об убийстве Джона Кеннеди были обнародованы властями США, передает РИА Новости.Отсканированные материалы появились на сайте национальных архивов США."В соответствии с предписанием президента (США Джо) Байдена от 22 октября 2021 года национальные архивы сегодня опубликовали 1491 документ", - говорится в пресс-релизе Национального управления архивов и записей.На протяжении следующего года планируется оценить возможность предания огласке еще 14 тысяч документов. Начиная с 1992 года, когда был принят закон об обнародовании материалов расследования, национальные архивы опубликовали свыше 250 тысяч соответствующих записей - 90% своей коллекции.Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.Крушение самолета в ДоминиканеДевять человек, среди которых семь пассажиров, а также двое пилотов, погибли при крушении самолета Gulfstream GIVSP, передает РИА Новости. Трагедия произошла при попытке аварийной посадки в аэропорту Санто-Доминго."Компания Helidosa Aviation Group сообщает и скорбит о трагической аварии, произошедшей в эту среду с одним из ее самолетов в Международном аэропорту Лас-Америкас, в результате которой погибли весь экипаж и пассажиры", - говорится в сообщении авиакомпания Helidosa в Twitter.Самолет HI1050 Gulfstream GIVSP вылетел из международного аэропорта Ла-Исабела в Санто-Доминго в Майами с двумя членами экипажа и семью пассажирами. Вскоре после вылета он разбился при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту Лас-Америкас.Согласно документам аэропорта, которые опубликовало издание Acento, шестеро пассажиров рейса 3555 - граждане США, еще один пассажир и экипаж - доминиканцы.
https://ru.sputnik.md/20211213/sandu-bryussel-sammit-vostochnogo-partnerstva-47191149.html
https://ru.sputnik.md/20211010/krushenie-samolet-tatarstan-16-chelovek-pogibli-45395882.html
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в молдове, молдова, признание, крушение, европейский союз, самолет, убийство кеннеди, архивные документы

Пока все спали: Молдова просит ЕС о признании, дело Кеннеди и крушение самолета

08:41 16.12.2021 (обновлено: 09:59 16.12.2021)
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Президенты Молдовы, Украины и Грузии выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС признать их европейскую перспективу, передает РИА Новости.
"Мы приветствовали одобрение на саммите "Восточного партнерства" экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства", содержащего конкретные флагманские инициативы для стран-партнеров… Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать в направлении членства в Европейском союзе. В этой связи мы призываем Европейский союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", - говорится в совместном заявлении.
Также главы государств призвали ЕС усилить роль в способствовании миру и стабильности в регионе "Восточного партнерства".
"Восточное партнерство" — это политический проект ЕС, который направлен на сближение Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины с Европейским союзом.
В Москве неоднократно отмечали откровенные попытки ЕС освоить подобным образом геополитическое пространство к востоку от границ "единой Европы", политически и экономически привязать к себе восточные постсоветские страны, нарушая их исторически сложившиеся связи с Россией.
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
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Президент Молдовы отправляется в Брюссель на саммит Восточного партнерства
13 декабря, 13:53

Рассекреченные документы об убийстве Кеннеди

Около полутора тысяч секретных документов об убийстве Джона Кеннеди были обнародованы властями США, передает РИА Новости.
Отсканированные материалы появились на сайте национальных архивов США.
"В соответствии с предписанием президента (США Джо) Байдена от 22 октября 2021 года национальные архивы сегодня опубликовали 1491 документ", - говорится в пресс-релизе Национального управления архивов и записей.
На протяжении следующего года планируется оценить возможность предания огласке еще 14 тысяч документов. Начиная с 1992 года, когда был принят закон об обнародовании материалов расследования, национальные архивы опубликовали свыше 250 тысяч соответствующих записей - 90% своей коллекции.
Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.

Крушение самолета в Доминикане

Девять человек, среди которых семь пассажиров, а также двое пилотов, погибли при крушении самолета Gulfstream GIVSP, передает РИА Новости. Трагедия произошла при попытке аварийной посадки в аэропорту Санто-Доминго.

"Компания Helidosa Aviation Group сообщает и скорбит о трагической аварии, произошедшей в эту среду с одним из ее самолетов в Международном аэропорту Лас-Америкас, в результате которой погибли весь экипаж и пассажиры", - говорится в сообщении авиакомпания Helidosa в Twitter.
Самолет HI1050 Gulfstream GIVSP вылетел из международного аэропорта Ла-Исабела в Санто-Доминго в Майами с двумя членами экипажа и семью пассажирами. Вскоре после вылета он разбился при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту Лас-Америкас.

Согласно документам аэропорта, которые опубликовало издание Acento, шестеро пассажиров рейса 3555 - граждане США, еще один пассажир и экипаж - доминиканцы.
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