https://ru.sputnik.md/20211216/poluchivshaya-shkole-udar-myachom-golovu-devochka-skonchalas-bolnitse-47280484.html

Получившая в школе удар мячом в голову девочка скончалась в больнице

Получившая в школе удар мячом в голову девочка скончалась в больнице

Девочка в возрасте 13-лет скончалась в больнице, получив на уроке физкультуры удар мячом по голове.

2021-12-16T13:50+0200

2021-12-16T13:50+0200

2021-12-16T16:11+0200

общество

в молдове

трагедия

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1b/32181059_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_bd4cc75f7eb1c632e6c69e8fb699efa6.jpg

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Трагедия в Сынжерей – шестиклассница скончалась в больнице. По данным полиции, девочка во время школьных занятий получила удар мячом по голове.Инцидент произошел во вторник, 14 декабря, около 11.00, на уроке физкультуры. Вернувшись после занятий домой, девочка почувствовала себя плохо, ее мать вызвала скорую помощь.Около 15.15 школьницу госпитализировали в городскую больницу Бельц. Днем позже, 15 декабря, девочка скончалась на больничной койке. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

https://ru.sputnik.md/20211214/podrobnosti-dtp-kishinev-47229938.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

в молдове, трагедия, дети