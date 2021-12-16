https://ru.sputnik.md/20211216/poluchivshaya-shkole-udar-myachom-golovu-devochka-skonchalas-bolnitse-47280484.html
Получившая в школе удар мячом в голову девочка скончалась в больнице
Получившая в школе удар мячом в голову девочка скончалась в больнице
Девочка в возрасте 13-лет скончалась в больнице, получив на уроке физкультуры удар мячом по голове.
2021-12-16T13:50+0200
2021-12-16T13:50+0200
2021-12-16T16:11+0200
общество
в молдове
трагедия
дети
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Трагедия в Сынжерей – шестиклассница скончалась в больнице. По данным полиции, девочка во время школьных занятий получила удар мячом по голове.Инцидент произошел во вторник, 14 декабря, около 11.00, на уроке физкультуры. Вернувшись после занятий домой, девочка почувствовала себя плохо, ее мать вызвала скорую помощь.Около 15.15 школьницу госпитализировали в городскую больницу Бельц. Днем позже, 15 декабря, девочка скончалась на больничной койке. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
https://ru.sputnik.md/20211214/podrobnosti-dtp-kishinev-47229938.html
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в молдове, трагедия, дети
Получившая в школе удар мячом в голову девочка скончалась в больнице
13:50 16.12.2021 (обновлено: 16:11 16.12.2021)
Девочка в возрасте 13 лет скончалась в больнице, получив на уроке физкультуры удар мячом по голове.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Трагедия в Сынжерей – шестиклассница скончалась в больнице. По данным полиции, девочка во время школьных занятий получила удар мячом по голове.
Инцидент произошел во вторник, 14 декабря, около 11.00, на уроке физкультуры. Вернувшись после занятий домой, девочка почувствовала себя плохо, ее мать вызвала скорую помощь.
Около 15.15 школьницу госпитализировали в городскую больницу Бельц. Днем позже, 15 декабря, девочка скончалась на больничной койке.
Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.