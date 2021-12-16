https://ru.sputnik.md/20211216/prognoz-pogody-47266505.html
Самый точный прогноз погоды: в Молдове холодает
Самый точный прогноз погоды: в Молдове холодает
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега
2021-12-16T07:00+0200
2021-12-16T07:00+0200
2021-12-16T07:00+0200
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0a/47120135_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_d5e4fc5216b7b1bd54e4d5a318a5b804.jpg
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Днем ожидаются слабые осадки, преимущественно дождь со снегом.Ветер северо-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 декабря: днем – от +1 до +3, ночью – от –1 до +1 градусов.В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 18 декабря днем ожидается температура около нуля градусов. А ночью ожидается от –7 до –2.Праздники и народные приметыВ народном календаре это день Иоанна Молчальника, и в этот день по традиции было принято молчать. Нужно было как можно меньше говорить и даже писать, не употреблять ни слова без острой на то необходимости.По обычаям считалось, что тот, кто в этот день молчит, тот обязательно весь год красноречив будет. По старинным поверьям молчание в этот день было хорошей приметой, оно избавляло от невзгод и привлекало удачу. А вот и пословица дня на этот день: "Молчание – золото".
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0a/47120135_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_8bc4b55537de17f96c791916c04bae12.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: в Молдове холодает
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Днем ожидаются слабые осадки, преимущественно дождь со снегом.
Ветер северо-западный умеренный.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –2 до +3.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 декабря: днем – от +1 до +3, ночью – от –1 до +1 градусов.
В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 18 декабря днем ожидается температура около нуля градусов. А ночью ожидается от –7 до –2.
Праздники и народные приметы
В народном календаре это день Иоанна Молчальника, и в этот день по традиции было принято молчать. Нужно было как можно меньше говорить и даже писать, не употреблять ни слова без острой на то необходимости.
По обычаям считалось, что тот, кто в этот день молчит, тот обязательно весь год красноречив будет. По старинным поверьям молчание в этот день было хорошей приметой, оно избавляло от невзгод и привлекало удачу. А вот и пословица дня на этот день: "Молчание – золото".
До 16 декабря выпало мало снега – будет плохой урожай на будущий год;
Снег падает на мокрую землю – ожидается неурожай;
Снегири запели – будет потепление;
Дрова трескаются и пускают искры в печке – будет стужа;
Звезды мерцают – придет похолодание и вьюги.