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Самый точный прогноз погоды: в Молдове холодает
Самый точный прогноз погоды: в Молдове холодает
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега
2021-12-16T07:00+0200
2021-12-16T07:00+0200
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Днем ожидаются слабые осадки, преимущественно дождь со снегом.Ветер северо-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 декабря: днем – от +1 до +3, ночью – от –1 до +1 градусов.В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 18 декабря днем ожидается температура около нуля градусов. А ночью ожидается от –7 до –2.Праздники и народные приметыВ народном календаре это день Иоанна Молчальника, и в этот день по традиции было принято молчать. Нужно было как можно меньше говорить и даже писать, не употреблять ни слова без острой на то необходимости.По обычаям считалось, что тот, кто в этот день молчит, тот обязательно весь год красноречив будет. По старинным поверьям молчание в этот день было хорошей приметой, оно избавляло от невзгод и привлекало удачу. А вот и пословица дня на этот день: "Молчание – золото".
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Дмитрий Терехов
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: в Молдове холодает

07:00 16.12.2021
© Sputnik / Сергей МальгавкоЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Дмитрий Терехов
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Днем ожидаются слабые осадки, преимущественно дождь со снегом.
Ветер северо-западный умеренный.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –2 до +3.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 декабря: днем – от +1 до +3, ночью – от –1 до +1 градусов.
В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 18 декабря днем ожидается температура около нуля градусов. А ночью ожидается от –7 до –2.

Праздники и народные приметы

В народном календаре это день Иоанна Молчальника, и в этот день по традиции было принято молчать. Нужно было как можно меньше говорить и даже писать, не употреблять ни слова без острой на то необходимости.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
По обычаям считалось, что тот, кто в этот день молчит, тот обязательно весь год красноречив будет. По старинным поверьям молчание в этот день было хорошей приметой, оно избавляло от невзгод и привлекало удачу. А вот и пословица дня на этот день: "Молчание – золото".
До 16 декабря выпало мало снега – будет плохой урожай на будущий год;
Снег падает на мокрую землю – ожидается неурожай;
Снегири запели – будет потепление;
Дрова трескаются и пускают искры в печке – будет стужа;
Звезды мерцают – придет похолодание и вьюги.
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