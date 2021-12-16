https://ru.sputnik.md/20211216/prognoz-pogody-47266505.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове холодает

Самый точный прогноз погоды: в Молдове холодает

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега

2021-12-16T07:00+0200

2021-12-16T07:00+0200

2021-12-16T07:00+0200

в молдове

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Днем ожидаются слабые осадки, преимущественно дождь со снегом.Ветер северо-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 декабря: днем – от +1 до +3, ночью – от –1 до +1 градусов.В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 18 декабря днем ожидается температура около нуля градусов. А ночью ожидается от –7 до –2.Праздники и народные приметыВ народном календаре это день Иоанна Молчальника, и в этот день по традиции было принято молчать. Нужно было как можно меньше говорить и даже писать, не употреблять ни слова без острой на то необходимости.По обычаям считалось, что тот, кто в этот день молчит, тот обязательно весь год красноречив будет. По старинным поверьям молчание в этот день было хорошей приметой, оно избавляло от невзгод и привлекало удачу. А вот и пословица дня на этот день: "Молчание – золото".

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, прогноз погоды, народные приметы