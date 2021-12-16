https://ru.sputnik.md/20211216/prokurory-obvinyayut-eks-deputata-ot-dempartii-v-aktivnoy-korruptsii-47293941.html
Прокуроры обвиняют экс-депутата от Демпартии в активной коррупции
Прокуроры обвиняют экс-депутата от Демпартии в активной коррупции
Имя депутата прокуроры не сообщают.
2021-12-16T17:12+0200
2021-12-16T17:12+0200
2021-12-16T17:44+0200
политика
в молдове
сергей сырбу
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура сообщила, что предъявила обвинение бывшему депутату парламента, обвиняемому в активной коррупции (ст. 325 Уголовного кодекса), совершенной в период исполнения мандата. Имя народного избранника не сообщается. По данным СМИ, речь идет об экс-депутате Сергее Сырбу.Экс-депутат обвиняется в том, что в 2015 году, представляя интересы Демократической партии Молдовы, он пытался подкупить другого депутата, избранного по спискам другой политической партии, предлагая взятку в размере от 100 000 до 200 000 евро для выхода из парламентской фракции, в которую тот входил.Уголовное расследование по делу ведется Антикоррупционной прокуратурой.Прокуроры обещают информировать общественность о результатах расследования.
https://ru.sputnik.md/20210303/Skandal-s-deputatom-Syrbu-obrastaet-novymi-podrobnostyami-33844228.html
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Евгений Чебан
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в молдове, сергей сырбу
Прокуроры обвиняют экс-депутата от Демпартии в активной коррупции
17:12 16.12.2021 (обновлено: 17:44 16.12.2021)
Имя депутата прокуроры не сообщают.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура сообщила, что предъявила обвинение бывшему депутату парламента, обвиняемому в активной коррупции (ст. 325 Уголовного кодекса), совершенной в период исполнения мандата. Имя народного избранника не сообщается. По данным СМИ, речь идет об экс-депутате Сергее Сырбу.
Экс-депутат обвиняется в том, что в 2015 году, представляя интересы Демократической партии Молдовы, он пытался подкупить другого депутата, избранного по спискам другой политической партии, предлагая взятку в размере от 100 000 до 200 000 евро для выхода из парламентской фракции, в которую тот входил.
Уголовное расследование по делу ведется Антикоррупционной прокуратурой.
Прокуроры обещают информировать общественность о результатах расследования.