Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211216/prokurory-obvinyayut-eks-deputata-ot-dempartii-v-aktivnoy-korruptsii-47293941.html
Прокуроры обвиняют экс-депутата от Демпартии в активной коррупции
Прокуроры обвиняют экс-депутата от Демпартии в активной коррупции
Имя депутата прокуроры не сообщают.
2021-12-16T17:12+0200
2021-12-16T17:44+0200
политика
в молдове
сергей сырбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/02/31889376_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_bd7a3ff3aaa2f45aaff6219ac9375eb1.jpg
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура сообщила, что предъявила обвинение бывшему депутату парламента, обвиняемому в активной коррупции (ст. 325 Уголовного кодекса), совершенной в период исполнения мандата. Имя народного избранника не сообщается. По данным СМИ, речь идет об экс-депутате Сергее Сырбу.Экс-депутат обвиняется в том, что в 2015 году, представляя интересы Демократической партии Молдовы, он пытался подкупить другого депутата, избранного по спискам другой политической партии, предлагая взятку в размере от 100 000 до 200 000 евро для выхода из парламентской фракции, в которую тот входил.Уголовное расследование по делу ведется Антикоррупционной прокуратурой.Прокуроры обещают информировать общественность о результатах расследования.
https://ru.sputnik.md/20210303/Skandal-s-deputatom-Syrbu-obrastaet-novymi-podrobnostyami-33844228.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/02/31889376_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_7533c6018bc3cb6e8566b3a7a5a51e0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, сергей сырбу

Прокуроры обвиняют экс-депутата от Демпартии в активной коррупции

17:12 16.12.2021 (обновлено: 17:44 16.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Имя депутата прокуроры не сообщают.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура сообщила, что предъявила обвинение бывшему депутату парламента, обвиняемому в активной коррупции (ст. 325 Уголовного кодекса), совершенной в период исполнения мандата. Имя народного избранника не сообщается. По данным СМИ, речь идет об экс-депутате Сергее Сырбу.
Экс-депутат обвиняется в том, что в 2015 году, представляя интересы Демократической партии Молдовы, он пытался подкупить другого депутата, избранного по спискам другой политической партии, предлагая взятку в размере от 100 000 до 200 000 евро для выхода из парламентской фракции, в которую тот входил.
Сергей Сырбу - Sputnik Молдова, 1920, 03.03.2021
Общество
Скандал с депутатом Сырбу обрастает новыми подробностями
3 марта, 12:32
Уголовное расследование по делу ведется Антикоррупционной прокуратурой.
Прокуроры обещают информировать общественность о результатах расследования.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:14Минздрав отвергает обвинения о прививке граждан просроченными вакцинами
18:45Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:19Сырбу об обвинениях в свой адрес: это дело открывают в третий раз
17:50Небо в алмазах: самые необычные фото облаков в уходящем году
17:25Парламент проведет конкурс на должность народного адвоката
17:12Прокуроры обвиняют экс-депутата от Демпартии в активной коррупции
17:00Офицер МЧС отбуксировал на 47 метров грузовик весом 8 тонн
16:50Лукьянов: Молдову не рассматривают как интеграционную часть Старого Света
16:38Лилиана Вицу избрана председателем Совета по телевидению и радио
16:20В России вводят QR-коды в общественных местах: что это значит для граждан Молдовы
16:00Выписку из реестра недвижимости можно будет получить онлайн
15:35Размер местных сборов в Кишиневе в 2022 году вырастет
15:00От Минздрава потребовали объяснений из-за 7 000 случаев введения просроченной вакцины
14:50Общая забастовка в Италии: манифестации проходят в Риме и других городах
14:20Бунт маршруток: пассажиры остались без общественного транспорта
14:00Мэрия сообщила, где в Кишиневе будут работать елочные базары
13:50Получившая в школе удар мячом в голову девочка скончалась в больнице
13:28Власти Кишинева утвердили COVID-ограничения для новогодних празднеств и ярмарок
13:00Перевозчики на протесте: власть нас игнорирует
12:41Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены