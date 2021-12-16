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Размер местных сборов в Кишиневе в 2022 году вырастет
Размер местных сборов в Кишиневе в 2022 году вырастет
Муниципальный совет Кишинева утвердил размер местных сборов на 2022 год, некоторые - в сторону увеличения.
2021-12-16T15:35+0200
2021-12-16T16:17+0200
новости кишинева
в молдове
местные сборы
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Местные избранники на заседании Муниципального совета Кишинева в среду утвердили размеры местных сборов, повысив некоторые из них.Так, вырастут сборы за размещение рекламы, за рекламные устройства, на благоустройство территории, организацию аукционов и лотерей на территории Кишинева, за использование местной символики и за парковку.Повышение последовало в контексте рекомендаций международных экспертов по приведению квот, установленных на 2021 год, к уровню инфляции прошлого года.Размеры некоторых местных сборов остались на уровне 2021 года – например, плата за оказание услуг пассажирского транспорта в пределах муниципия Кишинев, сбор с владельцев собак.Сбор на оказание услуг такси установлен в размере 350 леев за каждую транспортную единицу. Повышение было необходимо, поскольку размер этого сбора не корректировался с 2013 года.Советники решили, что в случае приостановки Комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова деятельности экономических агентов в связи с объявлением ЧС из-за COVID-19 на это время они будут освобождены от рыночного сбора, а также сбора за объекты торговли и предоставление услуг по перевозке пассажирским транспортом на регулярных муниципальных маршрутах.Размеры местных сборов на 2022 год были утверждены голосованием 37 муниципальных советников: 21 - от фракции ПСРМ, 13 - от Платформы ДА и по одному от ДП, ПКРМ и ПНЕ. За проголосовали также представители фракции партии "Шор" и независимый советник Виктор Бунеску. Пять советников от фракции PAS воздержались, трое местных избранников от фракции ЛП проголосовали против.
https://ru.sputnik.md/20211215/byudzhet-kishinev-2022-47265036.html
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в молдове, местные сборы

Размер местных сборов в Кишиневе в 2022 году вырастет

15:35 16.12.2021 (обновлено: 16:17 16.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПримэрия Кишинев
Примэрия Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Все материалы
Муниципальный совет Кишинева утвердил размер местных сборов на 2022 год, некоторые – в сторону увеличения.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Местные избранники на заседании Муниципального совета Кишинева в среду утвердили размеры местных сборов, повысив некоторые из них.
Так, вырастут сборы за размещение рекламы, за рекламные устройства, на благоустройство территории, организацию аукционов и лотерей на территории Кишинева, за использование местной символики и за парковку.
Повышение последовало в контексте рекомендаций международных экспертов по приведению квот, установленных на 2021 год, к уровню инфляции прошлого года.
Размеры некоторых местных сборов остались на уровне 2021 года – например, плата за оказание услуг пассажирского транспорта в пределах муниципия Кишинев, сбор с владельцев собак.
Сбор на оказание услуг такси установлен в размере 350 леев за каждую транспортную единицу. Повышение было необходимо, поскольку размер этого сбора не корректировался с 2013 года.
Советники решили, что в случае приостановки Комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова деятельности экономических агентов в связи с объявлением ЧС из-за COVID-19 на это время они будут освобождены от рыночного сбора, а также сбора за объекты торговли и предоставление услуг по перевозке пассажирским транспортом на регулярных муниципальных маршрутах.
Примэрия муниципия Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
Новости Кишинева
В муниципальном совете утвердили в первом чтении бюджет Кишинева на 2022 год
Вчера, 21:09
Размеры местных сборов на 2022 год были утверждены голосованием 37 муниципальных советников: 21 - от фракции ПСРМ, 13 - от Платформы ДА и по одному от ДП, ПКРМ и ПНЕ. За проголосовали также представители фракции партии "Шор" и независимый советник Виктор Бунеску. Пять советников от фракции PAS воздержались, трое местных избранников от фракции ЛП проголосовали против.
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