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В России вводят QR-коды в общественных местах: что это значит для граждан Молдовы
В России вводят QR-коды в общественных местах: что это значит для граждан Молдовы
Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода.
2021-12-16T16:20+0200
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах. Документ предполагает посещение мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации, передает РИА Новости.Сообщается, что иностранным гражданам, а также россиянам, получившим зарубежную вакцину, по-прежнему предписывается иметь с собой отрицательный ПЦР-тест. Порядок посещения общественных мест для этих категорий граждан разрабатывается главным санитарным врачом РФ.При этом россияне, не имеющие современного телефона с доступом к интернету, не имеющие доступа к порталу госуслуг, смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 в МФЦ. Закон о QR-кодах не коснется детей.Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что переболевшие COVID-19, но не обратившиеся за медпомощью, смогут сдать анализ на антитела и также по результатам теста получить сертификат с QR-кодом. Представляя в Госдуме законопроект о введении QR-кодов, вице-премьер РФ Голикова отметила, что необходимо установить перечень организаций и мероприятий, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов.В частности, в проекте, представленном Голиковой, предлагается отказаться от предоставления какой-либо медицинской документации для посещения храмов и установить наличие обязательных ПЦР-тестов для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Как сообщил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, закон о введении QR-кодов в общественных местах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения документ вновь разошлют в регионы.
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россия, молдова, общественные места, в мире

В России вводят QR-коды в общественных местах: что это значит для граждан Молдовы

16:20 16.12.2021 (обновлено: 16:49 16.12.2021)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области
Выдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли только с предъявлением QR-кода.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах.
Документ предполагает посещение мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации, передает РИА Новости.
Сообщается, что иностранным гражданам, а также россиянам, получившим зарубежную вакцину, по-прежнему предписывается иметь с собой отрицательный ПЦР-тест. Порядок посещения общественных мест для этих категорий граждан разрабатывается главным санитарным врачом РФ.
При этом россияне, не имеющие современного телефона с доступом к интернету, не имеющие доступа к порталу госуслуг, смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 в МФЦ. Закон о QR-кодах не коснется детей.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что переболевшие COVID-19, но не обратившиеся за медпомощью, смогут сдать анализ на антитела и также по результатам теста получить сертификат с QR-кодом.
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Представляя в Госдуме законопроект о введении QR-кодов, вице-премьер РФ Голикова отметила, что необходимо установить перечень организаций и мероприятий, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов.
"Мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов, а также посещение МФЦ при наличии ПЦР-теста... В процессе подготовки ко второму чтению соответствующие рекомендации предлагается дать постановлением правительства РФ", – подчеркнула она.
В частности, в проекте, представленном Голиковой, предлагается отказаться от предоставления какой-либо медицинской документации для посещения храмов и установить наличие обязательных ПЦР-тестов для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.
Как сообщил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, закон о введении QR-кодов в общественных местах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения документ вновь разошлют в регионы.
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