https://ru.sputnik.md/20211216/rossia-qr-kod-grazhdane-moldova-47291126.html

В России вводят QR-коды в общественных местах: что это значит для граждан Молдовы

В России вводят QR-коды в общественных местах: что это значит для граждан Молдовы

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода.

2021-12-16T16:20+0200

2021-12-16T16:20+0200

2021-12-16T16:49+0200

коронавирус

россия

молдова

общественные места

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3034/01/30340133_0:0:2964:1668_1920x0_80_0_0_84ffce796066f883ee60270fbbf4b6bb.jpg

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах. Документ предполагает посещение мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации, передает РИА Новости.Сообщается, что иностранным гражданам, а также россиянам, получившим зарубежную вакцину, по-прежнему предписывается иметь с собой отрицательный ПЦР-тест. Порядок посещения общественных мест для этих категорий граждан разрабатывается главным санитарным врачом РФ.При этом россияне, не имеющие современного телефона с доступом к интернету, не имеющие доступа к порталу госуслуг, смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 в МФЦ. Закон о QR-кодах не коснется детей.Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что переболевшие COVID-19, но не обратившиеся за медпомощью, смогут сдать анализ на антитела и также по результатам теста получить сертификат с QR-кодом. Представляя в Госдуме законопроект о введении QR-кодов, вице-премьер РФ Голикова отметила, что необходимо установить перечень организаций и мероприятий, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов.В частности, в проекте, представленном Голиковой, предлагается отказаться от предоставления какой-либо медицинской документации для посещения храмов и установить наличие обязательных ПЦР-тестов для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Как сообщил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, закон о введении QR-кодов в общественных местах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения документ вновь разошлют в регионы.

https://ru.sputnik.md/20211213/rossia-qr-kod-transport-47202512.html

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, молдова, общественные места, в мире