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Россия упростит получение вида на жительство для иностранных инвесторов
Россия упростит получение вида на жительство для иностранных инвесторов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает упрощение порядка получения вида на жительство для зарубежных инвесторов.
2021-12-16T22:49+0200
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россия
инвесторы
вид на жительство
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, предложенный правительством РФ, который предполагает упрощение порядка получения вида на жительство для зарубежных инвесторов.При этом уточняется, что из законодательства может быть исключена норма о возможности выдачи иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ, разрешения на временное проживание без учета утвержденной Правительством квоты на выдачу таких разрешений. Поскольку до настоящего времени соответствующий размер инвестиций правительством РФ не установлен, данная норма не применяется с 2002 года.Также документ устанавливает возможность отказа в выдаче вида на жительство в случае, если иностранный гражданин не соответствует критериям, установленным правительством РФ.Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что оформление ВНЖ на данный момент занимает полтора года, сообщает РИА Новости, благодаря же новому механизму эта процедура будет сокращена.
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инвесторы, вид на жительство

Россия упростит получение вида на жительство для иностранных инвесторов

22:49 16.12.2021
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на жительство иностранного гражданина в отделении по вопросам гражданства РФ
Вид на жительство иностранного гражданина в отделении по вопросам гражданства РФ - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Госдума одобрила проект об упрощении предоставления вида на жительство иностранным инвесторам.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, предложенный правительством РФ, который предполагает упрощение порядка получения вида на жительство для зарубежных инвесторов.
"Законопроектом предлагается предоставить иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ, и членам его семьи, которые соответствуют критериям, установленным кабмином, возможность получить ВНЖ в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание" – сообщает официальный сайт законодательного органа РФ.
При этом уточняется, что из законодательства может быть исключена норма о возможности выдачи иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ, разрешения на временное проживание без учета утвержденной Правительством квоты на выдачу таких разрешений. Поскольку до настоящего времени соответствующий размер инвестиций правительством РФ не установлен, данная норма не применяется с 2002 года.
Также документ устанавливает возможность отказа в выдаче вида на жительство в случае, если иностранный гражданин не соответствует критериям, установленным правительством РФ.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что оформление ВНЖ на данный момент занимает полтора года, сообщает РИА Новости, благодаря же новому механизму эта процедура будет сокращена.
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