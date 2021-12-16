https://ru.sputnik.md/20211216/rossiya-vid-na-zhitelstvo-inostrannye-investory-47300963.html

Россия упростит получение вида на жительство для иностранных инвесторов

Россия упростит получение вида на жительство для иностранных инвесторов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает упрощение порядка получения вида на жительство для зарубежных инвесторов.

2021-12-16T22:49+0200

2021-12-16T22:49+0200

2021-12-16T22:49+0200

россия

инвесторы

вид на жительство

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, предложенный правительством РФ, который предполагает упрощение порядка получения вида на жительство для зарубежных инвесторов.При этом уточняется, что из законодательства может быть исключена норма о возможности выдачи иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ, разрешения на временное проживание без учета утвержденной Правительством квоты на выдачу таких разрешений. Поскольку до настоящего времени соответствующий размер инвестиций правительством РФ не установлен, данная норма не применяется с 2002 года.Также документ устанавливает возможность отказа в выдаче вида на жительство в случае, если иностранный гражданин не соответствует критериям, установленным правительством РФ.Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что оформление ВНЖ на данный момент занимает полтора года, сообщает РИА Новости, благодаря же новому механизму эта процедура будет сокращена.

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2021

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инвесторы, вид на жительство