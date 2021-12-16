https://ru.sputnik.md/20211216/s-20-dekabrya-vvodyatsya-novye-pravila-vezda-v-rumyniyu-47298075.html

С 20 декабря вводятся новые правила въезда в Румынию

С 20 декабря вводятся новые правила въезда в Румынию

Со следующей недели при въезде в соседнюю страну придется заполнять электронную форму.

2021-12-16T21:26+0200

2021-12-16T21:26+0200

2021-12-16T21:26+0200

коронавирус

румыния

молдова

форма

въезд

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Посольство Румынии в Молдове сообщило, что желающим въехать в страну нужно будет заполнить электронную форму, которая представляет собой документ с указанием стран и районов, в которых человек находился ранее.Сообщается, что форма необходима для упрощения эпидемиологического учета. На основе данных службы общественного здравоохранения можно будет легче выявлять людей, которые могли контактировать во время поездки с инфицированным вирусом SARS-CoV-2 и впоследствии связываться с ними.Электронная форма для въезда в Румынию будет содержать:Заполнить цифровую форму можно будет здесь.При проверке удостоверения личности или паспорта в компьютерной системе Пограничной полиции будет отображаться, заполнил ли человек форму или нет. Форму не нужно распечатывать. Она должна быть заполнена не позднее чем за 24 часа до въезда в Румынию. Ее можно заполнить в электронном виде с мобильного телефона, планшета или компьютера.При переходе границы не заполнившие форму граждане обязаны будут делать это в течение 24 часов. Незаполнение цифровой формы для въезда в Румынию влечет наложение штрафа до 3000 леев.

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Ольга Мынзат

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Ольга Мынзат

румыния, молдова, форма, въезд