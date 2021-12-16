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С 20 декабря вводятся новые правила въезда в Румынию
С 20 декабря вводятся новые правила въезда в Румынию
Со следующей недели при въезде в соседнюю страну придется заполнять электронную форму.
2021-12-16T21:26+0200
2021-12-16T21:26+0200
коронавирус
румыния
молдова
форма
въезд
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Посольство Румынии в Молдове сообщило, что желающим въехать в страну нужно будет заполнить электронную форму, которая представляет собой документ с указанием стран и районов, в которых человек находился ранее.Сообщается, что форма необходима для упрощения эпидемиологического учета. На основе данных службы общественного здравоохранения можно будет легче выявлять людей, которые могли контактировать во время поездки с инфицированным вирусом SARS-CoV-2 и впоследствии связываться с ними.Электронная форма для въезда в Румынию будет содержать:Заполнить цифровую форму можно будет здесь.При проверке удостоверения личности или паспорта в компьютерной системе Пограничной полиции будет отображаться, заполнил ли человек форму или нет. Форму не нужно распечатывать. Она должна быть заполнена не позднее чем за 24 часа до въезда в Румынию. Ее можно заполнить в электронном виде с мобильного телефона, планшета или компьютера.При переходе границы не заполнившие форму граждане обязаны будут делать это в течение 24 часов. Незаполнение цифровой формы для въезда в Румынию влечет наложение штрафа до 3000 леев.
https://ru.sputnik.md/20211215/novye-usloviya-vezda-v-italiyu-chto-nuzhno-znat-47250221.html
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Ольга Мынзат
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румыния, молдова, форма, въезд

С 20 декабря вводятся новые правила въезда в Румынию

21:26 16.12.2021
© AFP 2021 / DANIEL MIHAILESCUТаможня
Таможня - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / DANIEL MIHAILESCU
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Ольга Мынзат
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Со следующей недели при въезде в соседнюю страну придется заполнять электронную форму.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Посольство Румынии в Молдове сообщило, что желающим въехать в страну нужно будет заполнить электронную форму, которая представляет собой документ с указанием стран и районов, в которых человек находился ранее.
Сообщается, что форма необходима для упрощения эпидемиологического учета. На основе данных службы общественного здравоохранения можно будет легче выявлять людей, которые могли контактировать во время поездки с инфицированным вирусом SARS-CoV-2 и впоследствии связываться с ними.

Электронная форма для въезда в Румынию будет содержать:
идентификационные и контактные данные гражданина;
страну, регион и населенный пункт, из которого он едет в Румынию, в том числе транзитом;
местонахождение и адрес назначения в Румынии;
транспортное средство, на котором он едет в Румынию;
дату въезда в страну и данные сопровождающих несовершеннолетних, если таковые есть.
Заполнить цифровую форму можно будет здесь.

Цифровая форма может быть создана в электронном виде. Для этого необходимо пройти аутентификацию по адресу электронной почты, на который пользователь получает ссылку для доступа. Затем следует заполнить поля и ввести необходимые данные.

При проверке удостоверения личности или паспорта в компьютерной системе Пограничной полиции будет отображаться, заполнил ли человек форму или нет. Форму не нужно распечатывать. Она должна быть заполнена не позднее чем за 24 часа до въезда в Румынию. Ее можно заполнить в электронном виде с мобильного телефона, планшета или компьютера.
При переходе границы не заполнившие форму граждане обязаны будут делать это в течение 24 часов. Незаполнение цифровой формы для въезда в Румынию влечет наложение штрафа до 3000 леев.
Италия, Рим - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
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