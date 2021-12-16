https://ru.sputnik.md/20211216/schetnaya-palata-vyyavila-7-tysyach-sluchaev-vvedeniya-prosrochennoy-vaktsiny-47286491.html

От Минздрава потребовали объяснений из-за 7 000 случаев введения просроченной вакцины

От Минздрава потребовали объяснений из-за 7 000 случаев введения просроченной вакцины

Также аудит Счетной палаты выявил 11 260 доз вакцин, которые были просрочены и списаны. От Минздрава потребовали объяснений.

2021-12-16T15:00+0200

2021-12-16T15:00+0200

2021-12-16T15:27+0200

счетная палата

коронавирус

в молдове

вакцинация

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Депутат от Блока коммунистов и социалистов Инга Сибова потребовала от Минздрава Молдовы публичных объяснений по поводу информации о вакцинации просроченным препаратом семи тысяч граждан и другой информации, выявленной аудиторами.Отметим, аудит Счетной палаты (СП) под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченным препаратом. Об этом на заседании СП в четверг заявил председатель структуры Мариан Лупу.Как уточнила аудитор Ирина Рогачева, речь идет о 6 804 подобных случаях."У нас сегодня есть все основания ставить под сомнение годность этих вакцин", – добавил Мариан Лупу.По словам представителя Агентства медикаментов Драгоша Гуцу, срок годности вакцин от COVID – показатель относительный.По его словам, в отношении вакцины Pfizer несправедливо утверждение об истекшем сроке годности."То же самое происходит и с другими вакцинами, у которых небольшой срок годности: и с Moderna, и с Astra Zeneca. Ожидается продление срока годности с 6 до 12 месяцев", — добавил он.Госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску попросила использовать другую формулировку и говорить не об использовании просроченных вакцин, а о регистрации вакцин после истечения срока годности.Также аудит Счетной палаты выявил 11 260 доз вакцин от коронавируса, которые были просрочены и списаны.По мнению аудиторов, около 11 тысяч сертификатов о вакцинации могут быть просроченными.

https://ru.sputnik.md/20211209/minzdrav-busternaya-vaktsinatsiya-47086632.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

счетная палата, в молдове, вакцинация