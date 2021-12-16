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От Минздрава потребовали объяснений из-за 7 000 случаев введения просроченной вакцины
От Минздрава потребовали объяснений из-за 7 000 случаев введения просроченной вакцины
Также аудит Счетной палаты выявил 11 260 доз вакцин, которые были просрочены и списаны. От Минздрава потребовали объяснений.
2021-12-16T15:00+0200
2021-12-16T15:27+0200
счетная палата
коронавирус
в молдове
вакцинация
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Депутат от Блока коммунистов и социалистов Инга Сибова потребовала от Минздрава Молдовы публичных объяснений по поводу информации о вакцинации просроченным препаратом семи тысяч граждан и другой информации, выявленной аудиторами.Отметим, аудит Счетной палаты (СП) под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченным препаратом. Об этом на заседании СП в четверг заявил председатель структуры Мариан Лупу.Как уточнила аудитор Ирина Рогачева, речь идет о 6 804 подобных случаях."У нас сегодня есть все основания ставить под сомнение годность этих вакцин", – добавил Мариан Лупу.По словам представителя Агентства медикаментов Драгоша Гуцу, срок годности вакцин от COVID – показатель относительный.По его словам, в отношении вакцины Pfizer несправедливо утверждение об истекшем сроке годности."То же самое происходит и с другими вакцинами, у которых небольшой срок годности: и с Moderna, и с Astra Zeneca. Ожидается продление срока годности с 6 до 12 месяцев", — добавил он.Госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску попросила использовать другую формулировку и говорить не об использовании просроченных вакцин, а о регистрации вакцин после истечения срока годности.Также аудит Счетной палаты выявил 11 260 доз вакцин от коронавируса, которые были просрочены и списаны.По мнению аудиторов, около 11 тысяч сертификатов о вакцинации могут быть просроченными.
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счетная палата, в молдове, вакцинация

От Минздрава потребовали объяснений из-за 7 000 случаев введения просроченной вакцины

15:00 16.12.2021 (обновлено: 15:27 16.12.2021)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВведение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
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Евгений Чебан
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Также аудит Счетной палаты выявил 11 260 доз вакцин, которые были просрочены и списаны.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Депутат от Блока коммунистов и социалистов Инга Сибова потребовала от Минздрава Молдовы публичных объяснений по поводу информации о вакцинации просроченным препаратом семи тысяч граждан и другой информации, выявленной аудиторами.

"11 тысяч вакцин пропали. Около 70 тысяч сертификатов вакцинации, скорее всего, фальшивые. Требуем объяснений от министра", – заявила Сибова на заседании парламента в четверг.

Отметим, аудит Счетной палаты (СП) под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченным препаратом. Об этом на заседании СП в четверг заявил председатель структуры Мариан Лупу.

"Наши аудиторы выявили около семи тысяч случаев вакцинации препаратом с истекшим сроком годности. Этот аспект мне кажется самым главным", – заявил глава Счетной палаты Мариан Лупу.

Как уточнила аудитор Ирина Рогачева, речь идет о 6 804 подобных случаях.
"У нас сегодня есть все основания ставить под сомнение годность этих вакцин", – добавил Мариан Лупу.
По словам представителя Агентства медикаментов Драгоша Гуцу, срок годности вакцин от COVID – показатель относительный.

"В Молдове семь вакцин со сроком годности 6 до 24 месяцев. Но в случае вакцин анти-COVID эти сроки весьма относительны. Это новые продукты, а исследования пока недостаточно точные. Поэтому срок годности постоянно меняется. Например, недавно ВОЗ продлила срок годности вакцины Pfizer на три месяца, с 6 до 9 месяцев. Это увеличение срока действительно и для партий, произведенных ранее", – заявил Гуцу на заседании Счетной палаты.

По его словам, в отношении вакцины Pfizer несправедливо утверждение об истекшем сроке годности.
"То же самое происходит и с другими вакцинами, у которых небольшой срок годности: и с Moderna, и с Astra Zeneca. Ожидается продление срока годности с 6 до 12 месяцев", — добавил он.
Госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску попросила использовать другую формулировку и говорить не об использовании просроченных вакцин, а о регистрации вакцин после истечения срока годности.

"Учет вакцинации ведется через информационную систему. Когда у вакцины истек срок годности, она автоматически не может быть введена в систему. Все случаи были зафиксированы, когда вакцинация проводилась самыми усиленными темпами. В то время, когда проходили марафоны вакцинации, когда у врача нет доступа к информационной системе. В таких случаях учет ведется на бумаге с последующим введением в базу. Случаи, когда данные вводятся в систему после того, как срок годности истек, требуют дополнительной авторизации", — рассказала Николаеску.

Также аудит Счетной палаты выявил 11 260 доз вакцин от коронавируса, которые были просрочены и списаны.
По мнению аудиторов, около 11 тысяч сертификатов о вакцинации могут быть просроченными.
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
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