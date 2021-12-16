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Сопивник: почему в Молдове дорожают квартиры
Сопивник: почему в Молдове дорожают квартиры
Эксперт по рынку недвижимости Илья Сопивник рассказал, как увеличение цен на газ повлияет на стоимость квартир с автономным отоплением.
2021-12-16T08:00+0200
2021-12-16T08:00+0200
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молдова
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Сопивник: почему в Молдове дорожают квартиры
Сопивник: почему в Молдове дорожают квартиры
Цены на строительные материалы по сравнению с прошлым годом по некоторым позициям выросли на 70%. Только из-за подорожания газа цены на кирпич выросли на 37%, и это еще без учета новых цен на электричество. Цемент подорожал на 36%, что сразу потянуло вверх цены на бетон – рост на 25%. Подорожала арматура – в прошлом году одна тонна стоила 600 долларов, сегодня – 1080.Те, кто заключил договоры на приобретение жилья в прошлом году, роста цен на квартиры в новостроях не почувствуют, а кто только собирается купить новую квартиру, должны быть готовы к обновленному ценнику. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт по рынку недвижимости Илья Сопивник.По словам специалиста, необходимо учитывать правила рынка недвижимости, на котором ценообразование происходит исходя из средней покупательской способности населения. "На данный момент, если квартиры сильно подорожают, на рынке жилья в Молдове может сложиться ситуация длительного застоя, когда граждане не смогут приобретать квартиры в новых домах даже в рассрочку", – добавил Сопивник. По данным Минфина, с момента запуска в марте 2018 года правительственной ипотечной программой Prima casă воспользовалось более 5,2 тысяч бенефициаров, из которых почти 70% – молодые семьи. Средний возраст получателей кредитов – 31,3 года. Средняя стоимость приобретенного в рамках программы жилья составляет 599 тысяч 850 леев, а средняя площадь жилья – 60 квадратных метров. Примерно 94% приобретенных объектов расположены в городах, а 6% – в сельской местности.Общая сумма выданных банками кредитов в рамках Prima Casă составила 2 миллиарда 630 миллионов леев, а сумма активных гарантий – 1 миллиард 310 миллионов леев.
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Андрей Петрик
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квартиры, цены, молдова, рост цен, дома, недвижимость, аудио

Сопивник: почему в Молдове дорожают квартиры

08:00 16.12.2021
Радио
Сопивник: почему в Молдове дорожают квартиры
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперт рассказал, как увеличение цен на газ повлияет на стоимость квартир с автономным отоплением.
Цены на строительные материалы по сравнению с прошлым годом по некоторым позициям выросли на 70%. Только из-за подорожания газа цены на кирпич выросли на 37%, и это еще без учета новых цен на электричество. Цемент подорожал на 36%, что сразу потянуло вверх цены на бетон – рост на 25%. Подорожала арматура – в прошлом году одна тонна стоила 600 долларов, сегодня – 1080.
Те, кто заключил договоры на приобретение жилья в прошлом году, роста цен на квартиры в новостроях не почувствуют, а кто только собирается купить новую квартиру, должны быть готовы к обновленному ценнику. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт по рынку недвижимости Илья Сопивник.

"Рост тарифов на газ, конечно, понесет за собой увеличение цен на квартиры в домах новой постройки, но, я думаю, что жилье не подорожает настолько же, как и стройматериалы", – отметил собеседник.

По словам специалиста, необходимо учитывать правила рынка недвижимости, на котором ценообразование происходит исходя из средней покупательской способности населения.
"На данный момент, если квартиры сильно подорожают, на рынке жилья в Молдове может сложиться ситуация длительного застоя, когда граждане не смогут приобретать квартиры в новых домах даже в рассрочку", – добавил Сопивник.
По данным Минфина, с момента запуска в марте 2018 года правительственной ипотечной программой Prima casă воспользовалось более 5,2 тысяч бенефициаров, из которых почти 70% – молодые семьи. Средний возраст получателей кредитов – 31,3 года. Средняя стоимость приобретенного в рамках программы жилья составляет 599 тысяч 850 леев, а средняя площадь жилья – 60 квадратных метров. Примерно 94% приобретенных объектов расположены в городах, а 6% – в сельской местности.
Общая сумма выданных банками кредитов в рамках Prima Casă составила 2 миллиарда 630 миллионов леев, а сумма активных гарантий – 1 миллиард 310 миллионов леев.
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