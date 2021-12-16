https://ru.sputnik.md/20211216/syrbu-obvineniya-47296422.html
Сырбу об обвинениях в свой адрес: это дело открывают в третий раз
Сырбу об обвинениях в свой адрес: это дело открывают в третий раз
Сырбу об обвинениях в свой адрес: "Это дело открывают третий раз"
2021-12-16T18:19+0200
2021-12-16T18:19+0200
2021-12-16T18:24+0200
в молдове
молдова
сергей сырбу
обвинения
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Сергей Сырбу отвергает все обвинения в свой адрес и готов сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Об этом экс-депутат написал в своем Facebook.По его словам, обвинение основывается "исключительно на каких-то политических заявлениях" некоторых бывших коллег.Он также сообщил, что готов сотрудничать со следственными органами и доказывать свою невиновность по любому обвинению.Напомним, Антикоррупционная прокуратура ранее сообщила, что предъявила Сергею Сырбу обвинение в активной коррупции (ст. 325 Уголовного кодекса), совершенной в период исполнения им мандата.Экс-депутат обвиняется в том, что в 2015 году, представляя интересы Демократической партии Молдовы, он пытался подкупить другого депутата, избранного по спискам другой политической партии, предлагая взятку в размере от 100 000 до 200 000 евро для выхода из парламентской фракции, в которую тот входил.
https://ru.sputnik.md/20211216/prokurory-obvinyayut-eks-deputata-ot-dempartii-v-aktivnoy-korruptsii-47293941.html
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Евгений Чебан
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в молдове, молдова, сергей сырбу, обвинения
Сырбу об обвинениях в свой адрес: это дело открывают в третий раз
18:19 16.12.2021 (обновлено: 18:24 16.12.2021)
Сергей Сырбу отвергает все обвинения, выдвинутые в его адрес Антикоррупционной прокуратурой.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Сергей Сырбу отвергает все обвинения в свой адрес и готов сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Об этом экс-депутат написал в своем Facebook.
"Это дело возобновлено уже в третий раз после того, как оно было дважды закрыто в связи с отсутствием доказательств и состава преступления!" – пишет Сырбу.
По его словам, обвинение основывается "исключительно на каких-то политических заявлениях" некоторых бывших коллег.
"Меня удивляет такая настойчивость нового руководства прокуратуры в этом деле, но, вероятно, будут и другие, принимая во внимание общий политический контекст и последние тенденции. Я категорически отвергаю все обвинения", – заявил Сырбу.
Он также сообщил, что готов сотрудничать со следственными органами и доказывать свою невиновность по любому обвинению.
Напомним, Антикоррупционная прокуратура ранее сообщила, что предъявила Сергею Сырбу обвинение в активной коррупции (ст. 325 Уголовного кодекса), совершенной в период исполнения им мандата.
Экс-депутат обвиняется в том, что в 2015 году, представляя интересы Демократической партии Молдовы, он пытался подкупить другого депутата, избранного по спискам другой политической партии, предлагая взятку в размере от 100 000 до 200 000 евро для выхода из парламентской фракции, в которую тот входил.