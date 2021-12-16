https://ru.sputnik.md/20211216/telekanal-rt-de-na-nemetskom-nachinaet-veschanie-47271129.html

Телеканал RT DE на немецком начинает вещание

Телеканал RT DE на немецком начинает вещание

RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине.

2021-12-16T07:30+0200

2021-12-16T07:30+0200

2021-12-16T09:15+0200

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"Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем все, для того чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать", — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.Вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией — Германию, Австрию и Швейцарию. В эфире канала будут представлены аналитическая программа Fasbenders Woche ("Неделя Фасбендера") с известным немецким журналистом Томасом Фасбендером, кулинарно-политическое шоу Kartoffelmus ("Картофельное пюре") с ведущей Цукаиной Груно, а также другие ток-шоу и документальные фильмы. Ранее к команде RT DE присоединился известный немецкий медиаменеджер, продюсер и писатель Оливер Брендель.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что RT в несет правду, объективную информацию, борется с фейками, дает право всем людям высказаться. несмотря на колоссальное давление Запада и ограничения.АНО "ТВ-Новости" получена лицензия в Сербии на кабельное и спутниковое вещание телеканала RT на немецком (RT DE) в странах Европы на основании Европейской конвенции о трансграничном телевидении №132. Телеканал RT DE первоначально поднимается на спутник с территории Сербии. По положениям этой конвенции телеканал, находящийся в юрисдикции (имеющий лицензию) одной из стран, подписавших конвенцию, может осуществлять телевизионной вещание в 33 европейских странах, ее ратифицировавших.​RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE — номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние двенадцать месяцев, обходит Bild, Spiegel, ZDF, Tagesschau (данные Crowdtangle). Страница RT DE в Facebook входит в ТОП-5 немецкоязычных СМИ по просмотрам видео в категории "Новости и политика", опережая Spiegel TV, Zeit Online и Focus Online (данные Tubular Labs).Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).Еще в 2013 году – до появления онлайн-портала RT на немецком – газета Tagesspiegel писала: "На сегодняшний день RT является наиболее эффективным инструментом российской внешней политики, наряду с экспортом энергоресурсов ("Газпром") и торговлей вооружениями. <…> Москва хотела создать государственное СМИ в противовес CNN и BBC — и ей это удалось".Запуску новостного телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны СМИ, официальных лиц и организаций ФРГ. На высшем уровне звучат нападки в адрес RT DE и журналистов, готовых работать на российский канал.В январе 2019 года Немецкий союз журналистов (DJV) призвал надзорные органы Германии не выдавать телеканалу RT лицензию на вещание в Германии. Глава Союза Франк Юбераль заявил: "RT Deutsch — это не журналистское информационное СМИ, а инструмент пропаганды. DJV требует не давать дорогу пропаганде и дезинформации".В июле 2020 года МВД Германии опубликовало доклад о работе немецкой контрразведки; RT упоминался в разделе "Шпионаж и прочая разведывательная деятельность": "Наряду со шпионской деятельностью Россия пытается повлиять на политическое и общественное мнение в Германии в интересах российской политики. <…> Особое значение имеют находящиеся в Германии, но управляемые российским государством СМИ. При этом центральную роль играют интернет-канал RT Deutsch, а также новостное агентство Sputnik".После того, как в январе 2021 года RT DE анонсировал планы запустить вещание до конца года, телеканал стал объектом еще более жестких нападок. Всего месяц спустя RT DE и Ruptly получили уведомления о закрытии счетов в немецком банке Сommerzbank (с 31 мая 2021 года).Немецкий союз журналистов пытался дискредитировать журналистов, готовых работать на канале RT DE: "Если теперь журналистов будут подобным образом нанимать на работу в RT DE, следует быть начеку. Кто работает на RT, тот попрощался с критической и независимой журналистикой. И хотят они этого или нет, но работники RT участвуют в дестабилизации демократии".На RT DE обрушился на тот момент глава Бундестага, Вольфганг Шойбле: "С помощью телевизионного канала Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями. <…> Russia Today не занимается журналистикой. Это пропагандистский канал. По этому поводу у нас с Россией должен состояться серьёзный разговор".В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей".Немецкие СМИ писали о конфиденциальной встрече дипломатов Германии и Люксембурга, медиарегуляторов и даже сотрудников спецслужб двух стран, на которой обсуждался вопрос о выдаче RT лицензии. При этом Ангела Меркель заявила, что 'ФРГ не оказывала никакого давления на Люксембург и решение о допуске RT в Германии принимается независимо от правительства’.На протяжении месяцев немецкие СМИ вели медийную атаку против RT DE, подчеркивая его растущие УСПЕХИ В СОЦСЕТЯХ.Rheinische Post: "В любом случае, медийная мощь России в Германии растёт. Согласно оценке социальных сетей, проведённой экспертом по Восточной Европе Сюзанной Шпан, RT DE обогнал в начале ноября Deutsche Welle по числу подписчиков на Фейсбуке".Stuttgarter Zeitung: "Russia Today пользуется большой популярностью в интернете. <…> Теперь же российский государственный вещатель стремится получить телевизионную лицензию в Германии".Американский Politico забил тревогу — RT DE стал "самым известным СМИ в немецких соцсетях" накануне выборов в Бундестаг.В сентябре YouTube удалил канал RT DE, а также второй канал DFP без права восстановления за якобы "нарушения правил сообщества". При этом канал RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие СМИ (по данным Tubular Labs). Правительство Германии отвергает причастность к решению YouTube.RT — это девять телеканалов, вещающих более чем в 100 странах мира, онлайн-порталы на шести языках, а также международное видеоагентство RUPTLY. Каждую неделю 100 миллионов человек смотрят телеканал RT в 47 странах мира (исследование международной компании IPSOS). RT первым в мире из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube, опередив BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News. Одиннадцать раз RT становился финалистом самой престижной премии в области телевидения Emmy. RT — обладатель золота Телевизионного фестиваля в Монте-Карло в категории "Лучшая 24-часовая новостная программа".

https://ru.sputnik.md/20210928/zakrytie-youtube-rt-45117285.html

https://ru.sputnik.md/20210929/zaybert-vlasti-frg-neprichastny-k-zakrytiyu-kanalov-rt-na-youtube-45131977.html

https://ru.sputnik.md/20210930/youtube-blokirovka-rt-45162811.html

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Маргарита Симоньян – о начале вещания RT DE на немецком Маргарита Симоньян – о начале вещания RT DE на немецком 2021-12-16T07:30+0200 true PT1M21S

Студия RT DE в Москве Студия RT DE в Москве 2021-12-16T07:30+0200 true PT1M30S

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