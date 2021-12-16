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Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены
Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 17 декабря.
2021-12-16T12:41+0200
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общество
цены
топливо
молдова
подорожание
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на пятницу, 17 декабря.Так, 95-й бензин подорожает на три бана, цена поднимется до 20,19 лея за литр.Цена на дизтопливо поднимется на два бана – до 17,15 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Однако с 14 декабря снова начался рост цен.
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Алена Матвеева
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цены, топливо, молдова, подорожание

Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены

12:41 16.12.2021 (обновлено: 13:06 16.12.2021)
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Алена Матвеева
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на следующий день.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на пятницу, 17 декабря.
Так, 95-й бензин подорожает на три бана, цена поднимется до 20,19 лея за литр.
Цена на дизтопливо поднимется на два бана – до 17,15 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Однако с 14 декабря снова начался рост цен.
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