https://ru.sputnik.md/20211216/toplivo-v-moldove-dorozhaet-nare-publikuet-tseny-47280635.html

Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены

Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 17 декабря.

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на пятницу, 17 декабря.Так, 95-й бензин подорожает на три бана, цена поднимется до 20,19 лея за литр.Цена на дизтопливо поднимется на два бана – до 17,15 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Однако с 14 декабря снова начался рост цен.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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цены, топливо, молдова, подорожание