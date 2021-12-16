https://ru.sputnik.md/20211216/vlasti-kishineva-utverdili-covid-ogranicheniya-dlya-novogodnikh-prazdnestv-i-yarmarok-47282848.html
Власти Кишинева утвердили COVID-ограничения для новогодних празднеств и ярмарок
Власти Кишинева утвердили COVID-ограничения для новогодних празднеств и ярмарок
Чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева приняла к сведению отчет Центра общественного здоровья о присвоении "желтого кода" на территории муниципия.
2021-12-16T13:28+0200
2021-12-16T13:28+0200
2021-12-16T13:28+0200
кишинев
ограничения
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в молдове
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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева утвердила ряд противоэпидемиологических ограничений, которые будут действовать во время новогодних ярмарок и праздничных мероприятий. Решение комиссии опубликовано на сайте мэрии Кишинева.Комиссия утвердила следующие ограничения:Отметим, Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.Все больше районов Молдовы выходят из "желтого кода" COVID-опасности. Теперь он действует лишь в 12 районах, а на прошлой неделе таковых было 16.С начала этой недели "желтый код" установили в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также Дондюшанском, Дубэссарском, Яловенском, Ниспоренском, Окницком, Оргеевском, Резинском, Тараклийском и Унгенском районах.Все остальные районы находятся в "зеленой" зоне.К настоящему моменту "красный код" опасности сохраняется только в Приднестровском регионе, где данные пока не обновлены.
https://ru.sputnik.md/20211213/moldove-esche-neskolko-rayonov-vyshli-zheltogo-koda-covid-opasnosti-47193333.html
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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кишинев, ограничения, в молдове
Власти Кишинева утвердили COVID-ограничения для новогодних празднеств и ярмарок
Чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева приняла к сведению отчет Центра общественного здоровья о присвоении "желтого кода" территории муниципия.
КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева утвердила ряд противоэпидемиологических ограничений, которые будут действовать во время новогодних ярмарок и праздничных мероприятий. Решение комиссии опубликовано на сайте мэрии Кишинева.
Комиссия утвердила следующие ограничения:
предприятиям из сферы Horeca следует ограничить организацию праздничных мероприятий и корпоративов, обязательно исполнять правило 50-процентной заполняемости залов, дистанцию между столами и доспуп только по COVID-сертификатам;
обязательное ношение защитных масок во всех общественных местах при проведении праздничных мероприятий;
употребление еды и напитков только в специально отведенных местах;
расположении прилавков и стендов на расстоянии 5 метров, а столов на расстоянии 3 метров;
соблюдение физической дистанции в один метр;
персонал и продавцы, которые будут работать на рождественских ярмарках, обязаны иметь COVID-сертификат.
Отметим, Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.
Все больше районов Молдовы выходят из "желтого кода" COVID-опасности. Теперь он действует лишь в 12 районах, а на прошлой неделе таковых было 16.
С начала этой недели "желтый код" установили в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также Дондюшанском, Дубэссарском, Яловенском, Ниспоренском, Окницком, Оргеевском, Резинском, Тараклийском и Унгенском районах.
Все остальные районы находятся в "зеленой" зоне.
К настоящему моменту "красный код" опасности сохраняется только в Приднестровском регионе, где данные пока не обновлены.