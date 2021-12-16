https://ru.sputnik.md/20211216/vypisku-iz-reestra-nedvizhimosti-mozhno-budet-poluchit-onlayn-47287798.html

Выписку из реестра недвижимости можно будет получить онлайн

Выписку из реестра недвижимости можно будет получить онлайн

Закон позволяет оформлять в электронном виде выписки пяти типов.

2021-12-16T16:00+0200

2021-12-16T16:00+0200

2021-12-16T16:18+0200

парламент

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. На заседании в четверг парламент одобрил в первом чтении законопроект о выдаче выписок и сертификатов в электронном виде из различных государственных реестров. Проект был принят голосами 91 депутата.Закон позволяет оформлять в электронном виде выписки пяти типов: справку об отсутствии или наличии задолженности перед государственным бюджетом; выписку из реестра недвижимого имущества; справку об отсутствии судимости; выписку из Государственного реестра и учредительных документов юридических лиц.Согласно проекту, эти документы можно будет сгенерировать и скачать в электронном формате, подписав их электронной подписью через личный кабинет (mCabinet), бесплатно.Представляя законопроект, председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Думитру Алайба утверждал, что цель инициативы – облегчить процедуры дистанционного взаимодействия между получателями и поставщиками государственных услуг путем перехода на предоставление услуг онлайн.

https://ru.sputnik.md/20211215/srok-deystviya-elektronnoy-podpisi-uvelichen-do-pyati-let-47238606.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

парламент, в молдове