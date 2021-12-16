https://ru.sputnik.md/20211216/youtube-udalil-novyy-kanal-rt-de-47278038.html

YouTube удалил новый канал RT DE

YouTube удалил новый канал RT DE

YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевизионного вещания на немецком языке

2021-12-16T11:54+0200

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rt

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КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевизионного вещания на немецком языке, передает РИА Новости. В этот момент на канале шла прямая трансляция эфира.Ранее сообщалось о том, что RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине.RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE — номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние двенадцать месяцев, обходит Bild, Spiegel, ZDF, Tagesschau (данные Crowdtangle). Страница RT DE в Facebook входит в ТОП-5 немецкоязычных СМИ по просмотрам видео в категории "Новости и политика", опережая Spiegel TV, Zeit Online и Focus Online (данные Tubular Labs).Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).

https://ru.sputnik.md/20211216/telekanal-rt-de-na-nemetskom-nachinaet-veschanie-47271129.html

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