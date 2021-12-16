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https://ru.sputnik.md/20211216/youtube-udalil-novyy-kanal-rt-de-47278038.html
YouTube удалил новый канал RT DE
YouTube удалил новый канал RT DE
YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевизионного вещания на немецком языке
2021-12-16T11:54+0200
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КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевизионного вещания на немецком языке, передает РИА Новости. В этот момент на канале шла прямая трансляция эфира.Ранее сообщалось о том, что RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине.RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE — номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние двенадцать месяцев, обходит Bild, Spiegel, ZDF, Tagesschau (данные Crowdtangle). Страница RT DE в Facebook входит в ТОП-5 немецкоязычных СМИ по просмотрам видео в категории "Новости и политика", опережая Spiegel TV, Zeit Online и Focus Online (данные Tubular Labs).Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).
https://ru.sputnik.md/20211216/telekanal-rt-de-na-nemetskom-nachinaet-veschanie-47271129.html
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удаление, rt, youtube

YouTube удалил новый канал RT DE

11:54 16.12.2021 (обновлено: 11:55 16.12.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День третий
Петербургский международный экономический форум. День третий - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Канал был удален во время прямого эфира.
КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевизионного вещания на немецком языке, передает РИА Новости. В этот момент на канале шла прямая трансляция эфира.
Ранее сообщалось о том, что RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине.
RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE — номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние двенадцать месяцев, обходит Bild, Spiegel, ZDF, Tagesschau (данные Crowdtangle). Страница RT DE в Facebook входит в ТОП-5 немецкоязычных СМИ по просмотрам видео в категории "Новости и политика", опережая Spiegel TV, Zeit Online и Focus Online (данные Tubular Labs).
Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).
Телеканал Russia Today, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание
07:30
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