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Ученые предупредили о высокой вероятности быстрого распространения "омикрона"
Ученые предупредили о высокой вероятности быстрого распространения "омикрона"
Ученые предупредили о высокой вероятности быстрого распространения "омикрона"
2021-12-16T10:51+0200
2021-12-16T10:51+0200
коронавирус
распространение
ученые
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КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Вероятность распространения нового штамма коронавируса "омикрон" высока, по сообщениям из других стран, на него уже приходится до 40% случаев, заявил замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, передает РИА Новости.Он добавил, что в настоящий момент люди живут в напряженный эпидпериод."Вы видите по тем данным, которые поступают из-за рубежа, в Лондоне, в Норвегии, в Лондоне имею в виду в Великобритании уже до 40% случаев - это новый штамм "омикрон", поэтому напряженность с COVID-19 не спадает и нужно принимать законы, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан", - сказал Логунов в эфире телеканала "Россия 24".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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распространение, ученые

Ученые предупредили о высокой вероятности быстрого распространения "омикрона"

10:51 16.12.2021
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в регионах России
Лечение больных COVID-19 в регионах России - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Денис Абрамов
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В некоторых странах около 40% заражений приходится на "омикрон".
КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Вероятность распространения нового штамма коронавируса "омикрон" высока, по сообщениям из других стран, на него уже приходится до 40% случаев, заявил замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, передает РИА Новости.
Он добавил, что в настоящий момент люди живут в напряженный эпидпериод.
"Вы видите по тем данным, которые поступают из-за рубежа, в Лондоне, в Норвегии, в Лондоне имею в виду в Великобритании уже до 40% случаев - это новый штамм "омикрон", поэтому напряженность с COVID-19 не спадает и нужно принимать законы, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан", - сказал Логунов в эфире телеканала "Россия 24".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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