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Депутаты соберутся на закрытое заседание: они решат судьбу Шора
Депутаты соберутся на закрытое заседание: они решат судьбу Шора
Народные избранники решат, лишать ли Илана Шора депутатской неприкосновенности.
2021-12-17T10:43+0200
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общество
в молдове
заседание
молдова
илан шор
депутатская неприкосновенность
парламент
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputik. Парламент Молдовы собирается в пятницу, 17 декабря, на закрытое заседание. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердили источники в парламенте.Ожидается, что депутаты будут решать принять ли запрос временного генерального прокурора Думитру Робу о лишении Илана Шора депутатской неприкосновенности с его последующим задержанием. Как известно, Робу направил в парламент девять запросов, касающихся Шора. Напомним, Шора ранее уже лишали неприкосновенности 15 августа 2019 года также по предложению и.о. генпрокурора Думитру Робу. Тогда депутаты одобрили запрос Робу. Ходатайство о снятии иммунитета было запрошено органом уголовного расследования по делу, возбужденному в начале августа Антикоррупционной прокуратурой по крупному делу о мошенничестве в банковской системе.
https://ru.sputnik.md/20211216/io-geprokurora-trebuet-snyatiya-immuniteta-s-ilana-shora-47278345.html
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в молдове, заседание, молдова, илан шор, депутатская неприкосновенность, парламент

Депутаты соберутся на закрытое заседание: они решат судьбу Шора

10:43 17.12.2021 (обновлено: 10:44 17.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariLiberty Summit Ilan Șor Илан Шор
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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Народные избранники решат, лишать ли Илана Шора депутатской неприкосновенности.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputik. Парламент Молдовы собирается в пятницу, 17 декабря, на закрытое заседание. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердили источники в парламенте.
Ожидается, что депутаты будут решать принять ли запрос временного генерального прокурора Думитру Робу о лишении Илана Шора депутатской неприкосновенности с его последующим задержанием.
Как известно, Робу направил в парламент девять запросов, касающихся Шора.
Напомним, Шора ранее уже лишали неприкосновенности 15 августа 2019 года также по предложению и.о. генпрокурора Думитру Робу. Тогда депутаты одобрили запрос Робу.
Ходатайство о снятии иммунитета было запрошено органом уголовного расследования по делу, возбужденному в начале августа Антикоррупционной прокуратурой по крупному делу о мошенничестве в банковской системе.
Илан Шор - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
И. о. генпрокурора требует снятия иммунитета с Илана Шора
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