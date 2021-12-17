https://ru.sputnik.md/20211217/deputaty-soberutsya-na-zakrytoe-zasedanie-oni-reshat-sudbu-shor-47306780.html

Депутаты соберутся на закрытое заседание: они решат судьбу Шора

Депутаты соберутся на закрытое заседание: они решат судьбу Шора

Народные избранники решат, лишать ли Илана Шора депутатской неприкосновенности.

2021-12-17T10:43+0200

2021-12-17T10:43+0200

2021-12-17T10:44+0200

общество

в молдове

заседание

молдова

илан шор

депутатская неприкосновенность

парламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2262/04/22620432_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_a3a87d93f9176d403969f6797b098aa1.jpg

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputik. Парламент Молдовы собирается в пятницу, 17 декабря, на закрытое заседание. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердили источники в парламенте.Ожидается, что депутаты будут решать принять ли запрос временного генерального прокурора Думитру Робу о лишении Илана Шора депутатской неприкосновенности с его последующим задержанием. Как известно, Робу направил в парламент девять запросов, касающихся Шора. Напомним, Шора ранее уже лишали неприкосновенности 15 августа 2019 года также по предложению и.о. генпрокурора Думитру Робу. Тогда депутаты одобрили запрос Робу. Ходатайство о снятии иммунитета было запрошено органом уголовного расследования по делу, возбужденному в начале августа Антикоррупционной прокуратурой по крупному делу о мошенничестве в банковской системе.

https://ru.sputnik.md/20211216/io-geprokurora-trebuet-snyatiya-immuniteta-s-ilana-shora-47278345.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

в молдове, заседание, молдова, илан шор, депутатская неприкосновенность, парламент