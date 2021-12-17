https://ru.sputnik.md/20211217/ekspert-skandal-vaktsina-moldova-kto-dolzhen-otvetit-47321136.html

Эксперт - о скандале с вакцинами в Молдове: кто должен ответить

Эксперт - о скандале с вакцинами в Молдове: кто должен ответить

Эксперт в области здравоохранения прокомментировал скандал с вакцинами в Молдове.

2021-12-17T18:28+0200

2021-12-17T18:28+0200

2021-12-17T18:28+0200

радио

молдова

вакцина

скандал

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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Представители Минздрава Молдовы и Счетной палаты должны предоставить больше информации по поводу скандального отчета, в котором сказано, что несколько тысяч доз вакцины против COVID-19 с истекшим сроком годности было введено гражданам страны. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.Суть вопросаТак эксперт прокомментировала аудит Счетной палаты, который выявил, что примерно семь тысяч прививок против COVID-19 с истекшим сроком годности были введены гражданам республики. В Минздраве после этого опровергли данные проверки. Как отметили в ведомстве, выводы, представленные Счетной палатой, основаны на данных, извлеченных из реестра прививок, относящихся к периоду 30.05 – 31.08.2021. А затем министерство объявило о создании комиссии по расследованию, которая проверит, как делили прививки от коронавируса в медицинских учреждениях и центрах вакцинации.От Минздрава потребовали объяснений из-за 7 000 случаев введения просроченной вакцины>>>О чем говорит аудит Счетной палаты?Токарчук считает, что информация из аудита Счетной палаты говорит о наличии нескольких проблем."Очень много неизвестной информации… То, что семь тысяч доз с истекшим сроком годности введены, что 11 тысяч доз были уничтожены, так как тоже истек срок годности, говорит о наличии проблемы с отслеживанием сроков годности, в частности, данных вакцин и, вероятно, с определением реального срока годности для этих препаратов", – сказала Токарчук.По ее словам, вакцины против коронавируса – это абсолютно новые препараты.Немеренко: Счетная палата подрывает доверие населения к вакцинации>>>Как считает Токарчук, и Агентство по лекарствам, и Минздрав должны были отслеживать информацию о стабильности и, соответственно, вместе с производителем регулировать изменение сроков годности, если такое произошло, и не допустить уничтожение препаратов. Потому что с одной стороны, как обратила внимание эксперт, в Молдове жалуются на то, что нет вакцин, а с другой – уничтожаются дорогостоящие вакцины."Конечно же, использовать препарат с истекшим сроком годности в нашей стране не разрешается. Есть исключения, когда это разрешено, по решению Минздрава, но опять же только на основании исследования, которое доказывает, что даже после истечения срока годности препарат сохранил свою стабильность и все свои фармакотерапевтические свойства. То есть что он абсолютно безвреден, оказывает необходимый эффект точно так же, как и до истечения срока годности", – уточнила Токарчук.Скандал с просроченными вакцинами: Минздрав начинает расследование>>>Во всем надо разобратьсяКак добавила эксперт, она понимает, что люди переживают по поводу скандала со сроком годности вакцин. "Но надо разобраться. Думаю, что Минздрав и Агентство по лекарствам должны выйти, объяснить и прямо показать флакон, дозу, срок годности, когда было использовано, есть ли исследование о стабильности препарата, вместе с производителем. Потому что это дискредитирует и вакцины, и прививочный процесс. Все это очень грустно", – сказал Токарчук.На вопрос о том, есть ли в Минздраве или других госструктурах люди, которые должны были отвечать за сроки годности вакцин от коронавируса и контролировать эти сроки, и которые сейчас должны объясниться перед общественностью, Токарчук ответила, что, по ее мнению, в министерстве должны знать о всех этапах жизненного цикла препарата. "В моем понимании, они должны знать все этапы жизненного цикла вакцины. Все элементы процесса – это элементы организации здравоохранения. Я не думаю, что они не знают этого", – добавила эксперт. Можно ли верить аудиту, который провела Счетная палата?Самый большой вопрос заключается в том, по каким критериям специалисты Счетной палаты пришли к выводу, что в определенных случаях вводилась вакцина с истекшим сроком годности, а определенные дозы препарата были уничтожены.Как считает эксперт, с объяснениями по этому поводу стоит выйти главе Минздрава, а также заместители, отвечающие за циркуляцию медикаментов и за процесс вакцинации. Покупка сертификата о вакцинации в МолдовеЭксперт прокомментировала и данные аудита Счетной палаты, касающиеся поддельных сертификатов о вакцинации.По ее мнению, такая тенденция может быть последствием недостаточной компетенции или недостаточного контроля над процессом и всеми элементами.Аудит СП под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченными препаратами. Об этом на заседании СП в четверг заявил председатель структуры Мариан Лупу.Как уточнила аудитор Ирина Рогачева, речь идет о 6804 подобных случаях.

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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молдова, вакцина, скандал, видео