https://ru.sputnik.md/20211217/esche-odin-igrok-obyavil-ob-ukhode-iz-fk-sherif-47314349.html

Еще один игрок объявил об уходе из ФК "Шериф"

Еще один игрок объявил об уходе из ФК "Шериф"

В стадии плей-офф Лиги Европы тираспольская команда будет выступать с заметно изменившимся составом.

2021-12-17T15:30+0200

2021-12-17T15:30+0200

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Бразильский полузащитник Бруно Фелипе Соуза, выступающий за футбольный клуб "Шериф", объявил о своем уходе из тираспольской команды. Об уходе он сообщил на своей странице в Instagram, где поблагодарил команду. "Спасибо "Шерифу" за те месяцы, которые я потратил на защиту этой футболки, это было огромное удовольствие. Мы сделали все, что в наших силах", - написал футболист на своей странице. Также о завершении своего контракта в клубе сообщил другой футболист - Максим Кожокару. "Этот этап пройден, огромное спасибо клубу "Шериф" за все, что со мной произошло, за все время, что я провел здесь, я многому научился и благодарен за каждую минуту, что провел на поле в футболке желто-черных. Для меня было честью защищать эти цвета", - написал Кожокару. Ранее клуб покинул лучший бомбардир клуба последних сезонов - колумбиец Франк Кастаньеда. С "Шерифом" попрощался и другой колумбиец - 26-летний центральный защитник Данило Арболеда. "Шериф" в еврокубках "Шериф" узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы в понедельник, 13 декабря. Им стал португальский "Брага". В этот турнир тираспольская команда прошла с третьего места группы Лиги чемпионов. Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля.Тираспольский клуб впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды.Игроки "Шерифа" проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом 1:3.

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в молдове, молдова, фк "шериф"