https://ru.sputnik.md/20211217/evrosoyuz-prodlil-sanktsii-protiv-rossii-47306210.html

Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил санкции против России

Лидеры стран Европейского союза в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России

2021-12-17T10:19+0200

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продление

россия

санкции

европейский союз

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Лидеры стран Европейского союза в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России, написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter, передает РИА Новости.Также европейские лидеры призвали российскую сторону "приступить к выполнению Минских соглашений".Экономические санкции ЕС, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение Минских соглашений.Очередное продление санкций ожидается в конце января 2022 года.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

https://ru.sputnik.md/20211123/ssha-vvodyat-sanktsii-protiv-dvukh-sudov-uchastvuyuschikh-v-realizatsii-sevpotoka-2-46634654.html

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