https://ru.sputnik.md/20211217/frantsii-vosstanovleniye-shpily-sobor-parizhskoy-bogomateri-47307562.html

Во Франции начался первый этап восстановления шпиля собора Парижской Богоматери

Во Франции начался первый этап восстановления шпиля собора Парижской Богоматери

Во Франции начался первый этап восстановления шпиля собора Парижской Богоматери

2021-12-17T14:20+0200

2021-12-17T14:20+0200

2021-12-17T14:20+0200

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франция

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пожар в нотр-дам-де-пари: подробности и последствия

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. На западе Франции начался процесс распила восьми дубов, древесина которых будет использована для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, передает РИА Новости. Собор пострадал от крупного пожара два года назад.Для реставрации шпиля Нотр-Дама, верхних галерей и поперечного нефа была отобрана 1 тысяча дубов. Начавшиеся в сентябре работы по распилке этих деревьев будут продолжаться до января 2022 года по всей Франции.Он отметил, что следующей весной эти дубы будут направлены плотникам, которые проведут сборку, а в 2023 году - монтаж в соборе.Также сообщается о том, что в марте 2022 года на экраны выйдет фильм французского режиссера Жан-Жака Анно о случившемся более двух лет назад пожаре в соборе Парижской Богоматери. Бюджет фильма составил 30 миллионов евро. Цель картины – воссоздать события происходящего в парижском Нотр-Даме 15 апреля 2019 года, когда произошел разрушительный пожар.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дам и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить собор к 2024 году.

https://ru.sputnik.md/20190819/video-paris-notre-dame-reconstruction-online-27288021.html

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в мире, франция, восстановление, пожар в нотр-дам-де-пари: подробности и последствия