Коронавирус
В G7 назвали главную угрозу для современного мира
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Министры стран "Большой семерки" напомнили о важности равного доступа всех слоев населения к диагностике коронавируса.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Министры стран G7 назвали новый штамм COVID-19 "омикрон" глобальной угрозой для мирового здравоохранения, говорится в заявлении по итогам заключительной встречи министров в рамках председательства Великобритании в G7, передает РИА Новости.
"Глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую большую текущую угрозу для глобального общественного здравоохранения. Сейчас как никогда важно тесно сотрудничать, осуществлять мониторинг и обмениваться данными. Это будет иметь ключевое значение для решения быстро развивающейся ситуации", - отмечается в заявлении.
Министры в очередной раз указали на важность равного доступа всех слоев населения к диагностике, тестированию, вакцинам и лекарствам. Они также согласились с растущей важностью бустерной вакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжающимися немедикаментозными мерами.
Министры также подтвердили свою поддержку механизма COVAХ и приверженность глобальным усилиям по внедрению и разработке вакцин.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
"Глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую большую текущую угрозу для глобального общественного здравоохранения. Сейчас как никогда важно тесно сотрудничать, осуществлять мониторинг и обмениваться данными. Это будет иметь ключевое значение для решения быстро развивающейся ситуации", - отмечается в заявлении.
Министры в очередной раз указали на важность равного доступа всех слоев населения к диагностике, тестированию, вакцинам и лекарствам. Они также согласились с растущей важностью бустерной вакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжающимися немедикаментозными мерами.
Министры также подтвердили свою поддержку механизма COVAХ и приверженность глобальным усилиям по внедрению и разработке вакцин.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".