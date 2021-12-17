https://ru.sputnik.md/20211217/g7-ugroza-sovremennogo-mir-47305747.html

В G7 назвали главную угрозу для современного мира

В G7 назвали главную угрозу для современного мира

Министры стран G7 назвали новый штамм COVID-19 "омикрон" глобальной угрозой для мирового здравоохранения

2021-12-17T11:13+0200

2021-12-17T11:13+0200

2021-12-17T11:13+0200

коронавирус

мир

угроза

g7

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Министры стран G7 назвали новый штамм COVID-19 "омикрон" глобальной угрозой для мирового здравоохранения, говорится в заявлении по итогам заключительной встречи министров в рамках председательства Великобритании в G7, передает РИА Новости."Глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую большую текущую угрозу для глобального общественного здравоохранения. Сейчас как никогда важно тесно сотрудничать, осуществлять мониторинг и обмениваться данными. Это будет иметь ключевое значение для решения быстро развивающейся ситуации", - отмечается в заявлении.Министры в очередной раз указали на важность равного доступа всех слоев населения к диагностике, тестированию, вакцинам и лекарствам. Они также согласились с растущей важностью бустерной вакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжающимися немедикаментозными мерами.Министры также подтвердили свою поддержку механизма COVAХ и приверженность глобальным усилиям по внедрению и разработке вакцин.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211216/ysokoy-veroyatnosti-bystrogo-rasprostraneniya-omikron-47275849.html

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