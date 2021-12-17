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В G7 назвали главную угрозу для современного мира
В G7 назвали главную угрозу для современного мира
Министры стран G7 назвали новый штамм COVID-19 "омикрон" глобальной угрозой для мирового здравоохранения
2021-12-17T11:13+0200
2021-12-17T11:13+0200
коронавирус
мир
угроза
g7
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Министры стран G7 назвали новый штамм COVID-19 "омикрон" глобальной угрозой для мирового здравоохранения, говорится в заявлении по итогам заключительной встречи министров в рамках председательства Великобритании в G7, передает РИА Новости."Глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую большую текущую угрозу для глобального общественного здравоохранения. Сейчас как никогда важно тесно сотрудничать, осуществлять мониторинг и обмениваться данными. Это будет иметь ключевое значение для решения быстро развивающейся ситуации", - отмечается в заявлении.Министры в очередной раз указали на важность равного доступа всех слоев населения к диагностике, тестированию, вакцинам и лекарствам. Они также согласились с растущей важностью бустерной вакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжающимися немедикаментозными мерами.Министры также подтвердили свою поддержку механизма COVAХ и приверженность глобальным усилиям по внедрению и разработке вакцин.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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мир, угроза, g7

В G7 назвали главную угрозу для современного мира

11:13 17.12.2021
© Sputnik / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкСитуация в Индии в связи с коронавирусом
Ситуация в Индии в связи с коронавирусом - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Идрис Мухамед
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Министры стран "Большой семерки" напомнили о важности равного доступа всех слоев населения к диагностике коронавируса.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Министры стран G7 назвали новый штамм COVID-19 "омикрон" глобальной угрозой для мирового здравоохранения, говорится в заявлении по итогам заключительной встречи министров в рамках председательства Великобритании в G7, передает РИА Новости.

"Глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую большую текущую угрозу для глобального общественного здравоохранения. Сейчас как никогда важно тесно сотрудничать, осуществлять мониторинг и обмениваться данными. Это будет иметь ключевое значение для решения быстро развивающейся ситуации", - отмечается в заявлении.

Министры в очередной раз указали на важность равного доступа всех слоев населения к диагностике, тестированию, вакцинам и лекарствам. Они также согласились с растущей важностью бустерной вакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжающимися немедикаментозными мерами.

Министры также подтвердили свою поддержку механизма COVAХ и приверженность глобальным усилиям по внедрению и разработке вакцин.

Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Лечение больных COVID-19 в регионах России - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
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