https://ru.sputnik.md/20211217/gde-oshibka-schetnaya-palata-rasskazala-kak-vyyavila-narusheniya-pri-vaktsinatsii-47329963.html

Где ошибка: Счетная палата рассказала, как выявила нарушения при вакцинации

Где ошибка: Счетная палата рассказала, как выявила нарушения при вакцинации

В Счетной палате объяснили, как обнаружили данные о почти семи тысячах вакцин, которые предположительно были использованы после истечения срока годности.

2021-12-17T21:01+0200

2021-12-17T21:01+0200

2021-12-17T21:01+0200

счетная палата

коронавирус

в молдове

вакцина

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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В пресс-релизе учреждения говорится, что во время аудита специалисты Счетной палаты проверили данные, касающиеся 31% сделанных прививок (527 тысяч из общего числа в 1,6 миллиона), результаты оценки этой информации послужили основой для выводов аудита.По данным аудиторов, дата введения вакцин, указанная в документах Центров здоровья, не совпадает с датой включения в Реестр SIA.Счетная палата приветствует инициированное Министерством здравоохранения расследование по итогам выводов аудиторского отчета и заявляет о своей открытости для сотрудничества.В учреждении также призвали обратить внимание комиссии по расследованию на другие важные выводы, изложенные в отчете.Например, 277 тысяч записей о вакцинации, которые были введены в реестр не во время введения вакцины. Анализ Счетной палаты также показал, что более 70 000 записей в реестре вызывают подозрения в отношении достоверности сертификатов, выданных учреждениями.Отметим, аудит Счетной палаты (СП) под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченным препаратом.Министерство здравоохранения создало комиссию по расследованию, которая проверит, как ставили вакцины против коронавируса в медицинских учреждениях и центрах вакцинации.

https://ru.sputnik.md/20211216/minzdrav-prosrochennye-privivkami-47297144.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

счетная палата, в молдове, вакцина