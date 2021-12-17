https://ru.sputnik.md/20211217/gde-oshibka-schetnaya-palata-rasskazala-kak-vyyavila-narusheniya-pri-vaktsinatsii-47329963.html
Где ошибка: Счетная палата рассказала, как выявила нарушения при вакцинации
Где ошибка: Счетная палата рассказала, как выявила нарушения при вакцинации
В Счетной палате объяснили, как обнаружили данные о почти семи тысячах вакцин, которые предположительно были использованы после истечения срока годности.
2021-12-17T21:01+0200
2021-12-17T21:01+0200
2021-12-17T21:01+0200
счетная палата
коронавирус
в молдове
вакцина
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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В пресс-релизе учреждения говорится, что во время аудита специалисты Счетной палаты проверили данные, касающиеся 31% сделанных прививок (527 тысяч из общего числа в 1,6 миллиона), результаты оценки этой информации послужили основой для выводов аудита.По данным аудиторов, дата введения вакцин, указанная в документах Центров здоровья, не совпадает с датой включения в Реестр SIA.Счетная палата приветствует инициированное Министерством здравоохранения расследование по итогам выводов аудиторского отчета и заявляет о своей открытости для сотрудничества.В учреждении также призвали обратить внимание комиссии по расследованию на другие важные выводы, изложенные в отчете.Например, 277 тысяч записей о вакцинации, которые были введены в реестр не во время введения вакцины. Анализ Счетной палаты также показал, что более 70 000 записей в реестре вызывают подозрения в отношении достоверности сертификатов, выданных учреждениями.Отметим, аудит Счетной палаты (СП) под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченным препаратом.Министерство здравоохранения создало комиссию по расследованию, которая проверит, как ставили вакцины против коронавируса в медицинских учреждениях и центрах вакцинации.
https://ru.sputnik.md/20211216/minzdrav-prosrochennye-privivkami-47297144.html
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Евгений Чебан
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счетная палата, в молдове, вакцина
Где ошибка: Счетная палата рассказала, как выявила нарушения при вакцинации
В Счетной палате объяснили, как обнаружили данные о почти семи тысячах вакцин, предположительно, использованных после истечения срока годности.
КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В пресс-релизе учреждения говорится, что во время аудита специалисты Счетной палаты проверили данные, касающиеся 31% сделанных прививок (527 тысяч из общего числа в 1,6 миллиона), результаты оценки этой информации послужили основой для выводов аудита.
"Проверка Счетной палаты установила существенные различия между данными в электронном регистре (SIA) минздрава и документами Центров здоровья и других медицинских учреждений, что вызывает обоснованные подозрения о существовании 6,8 тысяч случаев (1,3 % от общего числа исследованных образцов) введения просроченных вакцин", - говорится в сообщении Счетной палаты.
По данным аудиторов, дата введения вакцин, указанная в документах Центров здоровья, не совпадает с датой включения в Реестр SIA.
"В некоторых случаях в документах/списках имеются исправления, с помощью которых изменена партия введенной вакцины, по сравнению с той, которая была первоначально указана в Реестре SIA. По данным этого реестра, было установлено, что 6,8 тысячи доз были введены после истечения срока годности вакцины", - добавляют в Счетной палате.
Счетная палата приветствует инициированное Министерством здравоохранения расследование по итогам выводов аудиторского отчета и заявляет о своей открытости для сотрудничества.
В учреждении также призвали обратить внимание комиссии по расследованию на другие важные выводы, изложенные в отчете.
Например, 277 тысяч записей о вакцинации, которые были введены в реестр не во время введения вакцины. Анализ Счетной палаты также показал, что более 70 000 записей в реестре вызывают подозрения в отношении достоверности сертификатов, выданных учреждениями.
Отметим, аудит Счетной палаты (СП) под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченным препаратом.
Министерство здравоохранения создало комиссию по расследованию, которая проверит, как ставили вакцины против коронавируса в медицинских учреждениях и центрах вакцинации.