https://ru.sputnik.md/20211217/klyap-dlya-genprokurora-pochemu-na-stoyanoglo-otkryli-novoe-ugolovnoe-delo-47330656.html

Кляп для генпрокурора: почему на Стояногло открыли новое уголовное дело

Кляп для генпрокурора: почему на Стояногло открыли новое уголовное дело

Собеседники Sputnik Молдова говорят о политических мотивах преследования отстраненного генпрокурора.

2021-12-17T22:22+0200

2021-12-17T22:22+0200

2021-12-17T22:22+0200

генпрокурор

александр стояногло

политика

в молдове

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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Молдавские власти любой ценой, невзирая на репутационные потери, стремятся избавиться от генерального прокурора Александра Стояногло или, как минимум, ограничить его возможность общаться со СМИ и делать публичные заявления. Об этом Sputnik Молдова заявили опрошенные эксперты.Новое дело для генпрокурораВ пятницу, 17 декабря, прокуратура возбудила новое дело в отношении временно отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло.Ему предъявлено обвинение по двум другим статьям. Речь идет о разглашении данных уголовного расследования, а также о неприкосновенности личной жизни.Напонмним, 4 октября 2021 года генпрокурор обвинил представителей власти в организации кампании по его очернению.На пресс-конференции Александр Стояногло обнародовал несколько сообщений, расшифрованных с телефона бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, в которых говорилось о действиях по дискредитации Стояногло.Так, по данным Стояногло, организаторы кампании – президент Майя Санду, партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы.Он отметил, что в кампанию по очернению генпрокурора вовлечены фонд Конрада Аденауэра, Фонд Сороса, представители ЕС и другие партнеры президента.В то же время Стояногло сообщил, что Генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря и найти доказательства того, что с 2019 года он обсуждал многие вопросы с нынешними представителями власти, подвластными экспертами и тогдашним главой миссии ЕС в Молдове Петером Михалко.В тот же день министр юстиции Серджиу Литвиненко, комментируя действия Стояногло, заявил, что тот переступил красную черту.Уже на следующий день после своего брифинга, генеральный прокурор Александр Стояногло в течение одного дня был отстранен от должности, стал подозреваемым по четырем статьям обвинения, в его кабинете прошел обыск. После обыска его задержали на 72 часа. Перед своим задержанием генпрокурор планировал провести брифинг.После задержания он сразу же был помещен под домашний арест на 20 суток. Теперь Александр Стояногло находится под судебным контролем, суд запретил ему давать интервью и общаться с прессой.Принуждение к молчаниюПо мнению адвоката Иона Дрона, новое дело в отношении Александра Стояногло связано со стремлением властей скрыть факты сотрудничества провластных экспертов и иностранных дипломатов с представителями прокуратуры.Адвокат уверен, что задержание Стояногло произошло с одной-единственной целью - . заставить его молчать. Генпрокурор дал понять власти: ему есть что сказать. Но они решили избавиться от Стояногло любой ценой, полагает адвокат.По мнению Дрона, на следующей своей пресс-конференции генпрокурор, возможно, собирался назвать другие имена людей из окружения Майи Санду, замешанных в резонансных преступлениях.Адвокат добавил, что в уголовно-процессуальном законодательстве нет меры, предусматривающей запрет на общение с прессой, который суд применил к Стояногло после освобождения из под домашнего ареста.“Это дает нам пространство для интерпретаций. Дает нам повод считать, что нынешняя власть покрывает участников кражи миллиарда. Какой должен быть другой вывод?” - задается вопросом юрист.По мнению Дрона, власть сама ставит себя перед нелегким выбором: либо позволить Стояногло говорить, либо продолжать оказывать давление в виде уголовного преследования и добиваться его отстранения с помощью инструмента, который недавно раскритиковала Венецианская комиссия.Политический аналитик Корнелиу Чуря также считает, что новое уголовное дело против генпрокурора продиктовано политическими мотивами власти.“Если мы допускаем, что генпрокурора хотят убрать по политическим мотивам, то все что происходит дальше определяется теми же политическими факторами. Наспех сделанные обвинения рассыпаются и власть вынуждена выдумывать новые обвинения, чтобы держать генпрокурора под следствием, чтобы не опозориться. Они должны довести до конца. Они действуют по принципу: был бы человек, а статья найдется”, - считает Чуря.По словам аналитика, таким образом власть пытается выполнить две задачи. Первая - убрать генерального прокурора с должности; эту проблему, по его словам, они пытаются решить изменением законодательства. Вторая цель - не дать возможности Стояногло говорить, а также общаться с прессой: для этого нужны уголовные дела, которые, уверен эксперт, открыты по политическим мотивам.

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

https://ru.sputnik.md/20211210/stoyanoglo-osvobozhden-iz-pod-domashnego-aresta-chto-eto-znachit-47124736.html

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2021

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генпрокурор, александр стояногло, в молдове