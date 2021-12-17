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Количество заражений штаммом "омикрон" в Румынии растет
Количество заражений штаммом "омикрон" в Румынии растет
В настоящее время новый штамм коронавируса подтврежден у 13 человек.
2021-12-17T16:32+0200
2021-12-17T17:25+0200
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КИШИНЕВ, 17дек - Sputnik. Еще два случая заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2 подтверждены в Румынии, об этом Министерство здравоохранения страны сообщило в распространенном в пятницу пресс-релизе.Сообщается, что "омикрон" выявлен у 45-летней женщины из уезда Констанца, которая побывала в Южной Африке. "Она привита по полной схеме вакцинации, находится в изоляции, чувствует себя хорошо", - отмечается в сообщении.Второй заболевший - 29-летний житель уезда Илфов, который ездил на Занзибар.Он не вакцинирован. Пациент также находится в изоляции.В насточщее время в Румынии подтверждено 13 случаев заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-Cov-2.Тринадцатого декабря в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти пациента, зараженного штаммом "омикрон". Информацию подтвердил премьер-министр страны Борис Джонсон.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Ирина Каруш
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в мире, румыния

Количество заражений штаммом "омикрон" в Румынии растет

16:32 17.12.2021 (обновлено: 17:25 17.12.2021)
© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
В настоящее время новый штамм коронавируса подтврежден у 13 человек.
КИШИНЕВ, 17дек - Sputnik. Еще два случая заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2 подтверждены в Румынии, об этом Министерство здравоохранения страны сообщило в распространенном в пятницу пресс-релизе.
Сообщается, что "омикрон" выявлен у 45-летней женщины из уезда Констанца, которая побывала в Южной Африке.
"Она привита по полной схеме вакцинации, находится в изоляции, чувствует себя хорошо", - отмечается в сообщении.
Второй заболевший - 29-летний житель уезда Илфов, который ездил на Занзибар.
Он не вакцинирован. Пациент также находится в изоляции.

В насточщее время в Румынии подтверждено 13 случаев заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-Cov-2.
Тринадцатого декабря в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти пациента, зараженного штаммом "омикрон". Информацию подтвердил премьер-министр страны Борис Джонсон.
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Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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