https://ru.sputnik.md/20211217/kolichestvo-zarazheniy-shtammom-omikron-v-rumynii-postepenno-rastet-47317579.html

Количество заражений штаммом "омикрон" в Румынии растет

Количество заражений штаммом "омикрон" в Румынии растет

В настоящее время новый штамм коронавируса подтврежден у 13 человек.

2021-12-17T16:32+0200

2021-12-17T16:32+0200

2021-12-17T17:25+0200

коронавирус

в мире

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0f/47256633_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a11b39bf0013922acba98866c9de1d5a.jpg

КИШИНЕВ, 17дек - Sputnik. Еще два случая заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2 подтверждены в Румынии, об этом Министерство здравоохранения страны сообщило в распространенном в пятницу пресс-релизе.Сообщается, что "омикрон" выявлен у 45-летней женщины из уезда Констанца, которая побывала в Южной Африке. "Она привита по полной схеме вакцинации, находится в изоляции, чувствует себя хорошо", - отмечается в сообщении.Второй заболевший - 29-летний житель уезда Илфов, который ездил на Занзибар.Он не вакцинирован. Пациент также находится в изоляции.В насточщее время в Румынии подтверждено 13 случаев заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-Cov-2.Тринадцатого декабря в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти пациента, зараженного штаммом "омикрон". Информацию подтвердил премьер-министр страны Борис Джонсон.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211216/s-20-dekabrya-vvodyatsya-novye-pravila-vezda-v-rumyniyu-47298075.html

румыния

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в мире, румыния